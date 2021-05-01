«Попытка запугать критиков»: США осудили санкции РФ против чиновников ЕС

Вашингтон и его партнеры стремятся к конструктивным отношениям с Москвой. Но Россия, как считает госсекретарь США Энтони Блинкен, должна соблюдать свои международные обязательства. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

Глава американской дипломатии не уточнил о каких именно обязательствах идет речь, но добавил, что власти США «присоединяются к лидерам ЕС и осуждают» запрет на въезд в РФ некоторых европейских чиновников. Блинкен считает, что обновление «черного списка» — это «очередная попытка запугать критиков».

Ранее МИД России опубликовал список из восьми граждан стран-членов Европейского союза. Среди них указаны руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, заместитель председателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова. Для тех, кто попал в санкционный список, запрещен въезд на территорию РФ.

Такое решение Москвы стало ответом на ограничительные меры, которые Совет ЕС 2 и 22 марта ввел против шести россиян.

Российские дипломаты заметили, что Брюссель не отвечает на предложения Москвы решать проблемы, которые возникают в отношениях России и ЕС, путем диалога, а не санкций.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что политика ограничительных мер «идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права». «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами», — говорится в заявлении министерства.

В МИД России уверены, что такие действия ЕС направлены на то, чтобы «любой ценой сдержать развитие нашей страны».

«Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — считают дипломаты.

«Низшей точки» достигли отношения России не только с ЕС, но и с США. Восстановить их, как считают в Кремле можно только при условии, что две стороны захотят это сделать.

«Здесь необходима обоюдная политическая воля. Президент [России Владимир] Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что заявления со стороны США не совпадают с реальными действиями Вашингтона, которые только усугубляют отношения стран.

В то же время в США считают иначе. Госдеп придерживается мнения, что именно российское руководство негативно влияет на российско-американские отношения.

«Мы хотели бы видеть стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Сейчас, без сомнения, в эти отношения привносится нестабильность и непредсказуемость», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента США Нейд Прайс, подчеркнув, что «происходит это благодаря действиям Российской Федерации» и российского руководства.

Москва тем временем настаивает на том, что именно политика США вредит отношениям с Россией. «Вашингтон последовательно разрушает всю архитектуру непростых связей между нашими странами», — заявил в конце марта посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он обратил внимание, что администрация Джо Байдена, который стал президентом США в январе этого года, «взяла курс на продолжение курса раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами».