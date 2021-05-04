Главная тема: что Путин обсудит с Байденом на саммите

Ключевой темой для обсуждения на встрече президентов России и США станет стабилизация двусторонних отношений. Об этом со ссылкой на госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена сообщает ТАСС.

«Мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — сказал глава Госдепартамента.

Блинкен напомнил, что президент США Джо Байден еще будучи кандидатом на пост главы государства говорил, что «если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно», то он примет ответные меры.

Россия и Штаты могут сотрудничать, добавил госсекретарь. Пример тому – продление на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Обе стороны заинтересованы в стратегической стабильности, подчеркнул Блинкен. В любом случае, добавил он, ответ США зависит от поведения РФ.

«Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию. Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций — это мощный удар по стабильности отношений», — оценил заявление Блинкена глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

28 апреля американский госсекретарь уже говорил, что даже если Москва начнет вести себя предсказуемо и стабильно, то Вашингтон все равно оставит за собой право на ответ «на любую агрессию».

«Возможность поговорить лицом к лицу пригодится как в случае, если мы должны будем реагировать на продолжение Россией [враждебной] активности, так и в случае, если нам придется иметь дело с более предсказуемым и устойчивым курсом России», — сказал Блинкен.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что курс Вашингтона на эскалацию двусторонних отношений с Россией не останется без ответа. Российское руководство готово предпринять новые ответные шаги в случае введения очередных санкций, подчеркнул он.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль позитивно воспринял предложение Белого дома провести встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена. Возможность этого саммита сейчас изучается.

17 апреля президент США ввел новые санкции — за вмешательство в выборы и хакерскую атаку на госсектор. Санкции коснулись 32 человек (российских чиновников и силовиков) и шести компаний. Из Штатов также выдворили десять российских дипломатов, якобы уличенных в шпионской деятельности. При этом Байден, объявляя о новых санкциях, назвал русских и американцев великими и гордыми народами, призвав отказаться от эскалации. За день до этого Байден в телефонном разговоре предложил Путину встретиться лично. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон стремится к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

«От кого бы мы это слышали? За последние 10 лет США стали самым непредсказуемым государством...» — заявила в ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тем не менее, стороны постепенно готовят встречу лидеров двух держав.