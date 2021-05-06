По следам Горбачева и Рейгана: Путин и Байден могут встретиться в Исландии

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден могут встретиться в столице Исландии Рейкьявике. Об этом со ссылкой на бывших американских чиновников сообщает газета Politico.

Саммит может также состояться в столице Чехии Праге, азербайджанском Баку или Любляне — столице Словении. В 2001 году Путин встречался в Любляне с президентом США Джорджем Бушем-младшим.

В Рейкьявике же в 1986 году советский лидер Михаил Горбачев встретился с американским президентом Рональдом Рейганом. Исландия находится на полпути между Москвой и Вашингтоном. Хотя тогда на встрече не было подписано никаких документов, она считается первым шагом к завершению холодной войны. Важной частью переговоров, помимо обсуждения сокращения количества стратегических вооружений, был шпионский скандал. За некоторое время до проведения саммита в Штатах был арестован по подозрению в шпионаже сотрудник советской делегации в ООН, а в Москве — арестован по аналогичному подозрению американский журналист. После этого Вашингтон выслал 55 дипломатов обратно в СССР, а советское руководство запретило своим гражданам работать в посольстве США.

Сейчас исландский МИД отметил, что официальных предложений выступить хозяевами встречи не получал, но страна готова поддержать инициативы, нацеленные на деэскалацию.

Что касается Праги, то в апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек сообщил, что поручил послам республики предложить Белому дому и Кремлю провести российско-американский саммит на своей территории. Однако заявление Гамачека было сделано за несколько дней до дипломатического скандала и ухудшения российско-чешских отношений из-за обвинений Праги в причастности агентов ГРУ ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

В середине апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину личную встречу. Вскоре президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что саммит готов организовать Хельсинки.

«Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам», — сказал Ниинистё. Он также отметил, что такое предложение высказывается не в первый раз.

Вена также готова принять у себя двух лидеров. «Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения <…> Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — заявили в австрийском МИДе. Канцлер страны Себастиан Курц предложил Путину встретиться с Байденом в Вене в личном телефонном разговоре.

Возможная встреча Путина и Байдена, предварительно намеченная на июнь, вызвала реакцию у Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «не видит в саммите ничего, что могло бы идти вразрез с его интересами».

В интервью телеканалу CNN украинский глава МИД заявил, что при этом беспокоится из-за встречи двух президентов из-за «отсутствия информации и теорий заговора».

Обсуждать Путин и Байден будут двусторонние отношения — в последнее время стороны обмениваются санкциями и обвиняют друг друга в агрессии.