Убийства и штурм парламента: почему протестует Колумбия

На очередной акции в столице Колумбии Боготе протестующие попытались прорваться в здание Капитолия, где проводят свои заседания представители верхней и нижней палат колумбийского Конгресса, сообщил сенатор Маурисио Торо.

Согласно его сообщению в Twitter, сотрудникам Капитолия пришлось эвакуироваться в целях безопасности, поскольку некоторые протестующие пытались проникнуть внутрь.

Торо призвал протестующих к спокойствию. Как он подчеркнул, те, кто работает в Конгрессе, защищают демократию и право на мирный протест. Прерванная демонстрантами сессия проходила при участии международных правозащитных организаций, членов правительства и других вовлеченных структур. В ее рамках планировалось провести глубокий анализ ситуации с общественной безопасностью в стране.

Местные СМИ сообщили, что служба безопасности Конгресса и силы подразделения по борьбе с беспорядками Esmad смогли предотвратить проникновение в здание и разогнать нападавших.

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По словам мэра Боготы Клаудии Лопес, протестующие снесли ограждающий Капитолий забор, а затем их оттеснил специальный отряд полиции. «Мы должны остановить этот порочный круг. Я приглашаю присутствующих конгрессменов, которые призывают к забастовке, выйти на диалог с молодежью», — написала она в Twitter.

Протестные акции проходят в Колумбии с 28 апреля. Изначально они были вызваны решением властей провести налоговую реформу.

Такая идея была вынесена правительством на рассмотрение в начале апреля. Предлагалось поднять НДС до 19%, увеличить налоговые вычеты с зарплат выше $663 (минимальная зарплата в стране — $234 в месяц), повысить акцизы на бензин. За счет этих мер власти планировали увеличить доход в бюджет на $6,3 млрд. Усиление налогового бремени распространялось бы только на обычных граждан, а не на крупнейшие частные компании.

Потребность в проведении реформы возникла на фоне пандемии и сложившейся в этот период экономической ситуации: уровень бедности в стране вырос до 42,5%, а ВВП за прошлый год упал на 7%. По последним данным статистического органа страны, которые приводит CNN, во время пандемии более 3,6 млн колумбийцев стали бедными, а количество семей, которые не могут позволить себе есть три раза в день, за это время утроилось.

Идея налоговой реформы спровоцировала беспорядки, которые прошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. После начала народных выступлений президент Иван Дуке публично заявил об отказе от расширения применения НДС на бензин и коммунальные услуги, а также базы подоходного налога.

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Тем не менее протесты не остановились даже с учетом того, что власти пошли навстречу народу. Тогда Дуке 2 мая приказал направить военных в города, где продолжаются демонстрации, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка.

Сейчас рабочие и студенческие организации требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, а также распустить Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства протестующих и наказать виновных в них.

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский объяснил «Газете.Ru», что налоговая реформа послужила толчком к протестам, но корень проблемы гораздо глубже. Как он отметил, в Колумбии был подписан мирный договор с повстанцами.

«Там закончился внутренний вооруженный конфликт, который на самом деле закончился не до конца, потому что обе стороны не в полной мере выполняют достигнутые договоренности. С одной стороны правительство не может гарантировать безопасность — очень много бывших партизан демобилизовались. С другой стороны часть партизан — примерно 10% — не признали этот договор и продолжили вооруженную борьбу. Правительство с этим не может справиться», — констатировал эксперт.

Ивановский также отметил, что в Колумбии существенно пострадал неформальный сектор — значительная часть населения, которая работает неофициально. Как пояснил специалист, этот сектор находится в очень сложном положении, потому что не получает никакой помощи и потому что в связи с пандемией коронавируса возникла нехватка рабочих мест.

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Эксперт обратил внимание, что в Колумбии протесты случались и раньше, но они были более организованными. По его словам, митинги проводились при участии и профсоюзов, и студенческих организаций. Сейчас, как отмечает специалист, протесты частично организованы, а частично — стихийны. Он напомнил, что в этот раз они начинались как мирные акции, но ситуация вышла из-под контроля.

По данным офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях погибли 18 протестующих и один офицер полиции, без вести пропали 89 человек. Минобороны и городские власти отмечают, что с обеих сторон пострадали более 900 человек, 431 протестующего задержали.

На фоне продолжающегося народного восстания власти начинают сдаваться: в отставку уже подал министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.

Что касается положения самого президента, по мнению Збигнева Ивановского, он удержится у власти до конца своих полномочий.

«В Колумбии президент избирается на четыре года без права переизбрания. Выборы будут уже в следующем году. Нынешний президент не очень популярный, но, я думаю, что он сможет остаться у власти до конца президентского срока», — сказал эксперт.