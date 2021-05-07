Ядерные уступки: в Вене решают судьбу иранской сделки

В Вене 7 мая стартует новый раунд переговоров в рамках Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» — Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция — с целью восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В обсуждениях также участвуют и США, которые покинули сделку три года назад, восстановив жесткие санкции в отношении Тегерана.

В этот раз ставки особенно высоки из-за нескольких ключевых факторов.

Во-первых, в Вашингтоне в преддверии встречи не исключили своего возвращения в СВПД, правда, в случае соблюдения всех пунктов соглашения со стороны Ирана. Тегеран же в ответ на возобновление американских санкций с 2019 года последовательно отказывается от условий договоренностей.

Второй фактор — это время. Переговоры проходят всего за две недели до истечения срока соглашения между Ираном и МАГАТЭ по доступу специалистов на иранские ядерные объекты. Кроме того, в середине июня Тегеран должен провести президентские выборы, на которых уже не сможет участвовать глава государства Хасан Рухани — активный сторонник сохранения СВПД.

Иранская дилемма

Иран вполне готов вернутся к соблюдению условий СВПД, что еще в марте подтвердил Рухани. Однако первого шага в этом вопросе Тегеран требует от США, настаивая на снятии антииранских санкций в первую очередь. Вашингтон же, напротив, призывает Иран первым пойти на уступки, в частности уничтожить или законсервировать свои новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

Как сообщает Press TV, в случае отказа от использования этого оборудования США обещают временно приостановить ряд санкций против Ирана, введенных после выхода Вашингтона из СВПД. Источники телеканала уверены, что

Тегеран выполнять эти требования не намерен, а если давление Запада будет продолжено, вполне может покинуть СВПД полностью.

На это может повлиять истечение срока соглашения между Ираном и МАГАТЭ, оно заканчивается 22 мая. Пока неизвестно, готов ли Тегеран пойти на продление договора. Этот момент совпадает с предвыборной кампанией в Иране, где ядерная сделка играет серьезную роль.

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Елена Дунаева, приближение выборов очень сильно влияет на позиции иранского правительства, которое понимает, что у находящихся сейчас у власти либералов мало шансов на переизбрание.

«Для Рухани это невозможно по конституции, но они пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить хоть исполнительную власть в своих руках. Поэтому они стремятся достичь определенных соглашений и добиться как минимум начального процесса по снятию санкций до президентских выборов. Сумеют ли окончательно договориться — сказать очень трудно.

Однако те успехи, которые удастся достичь, будут на руку наиболее либеральным силам в Иране», — считает эксперт.

В итоге от результатов переговоров будет зависеть политическое будущее Ирана и его дальнейшее взаимодействие в системе региональных и международных отношений, уверена Дунаева. На данный момент Тегеран нацелен на то, чтобы достичь результата и рано или поздно он все же пойдет на условия.

«Конечно, реформаторы вряд ли вновь придут к власти, но, возможно, смогут победить прагматически настроенные консерваторы, то есть умеренные силы. В таком случае переговоры будут продолжены и в любом случае Иран будут искать дальнейшего расширения контактов с Западом. Если по сделке никаких успехов достигнуто не будет и не будет каких-то конкретных, намеченных шагов по возвращению США в СВПД, то выборы могут закончиться победой наиболее радикальных консервативных сил в Иране. Сейчас они выступают против венских переговоров и сохранения Тегерана в ядерной сделке», — резюмировала эксперт.

«Момент истины»

Участники переговоров по-разному оценивают предстоящие переговоры, но сходятся на их важности для будущего ядерной сделки. К примеру, постпред РФ при международных организациях в Вене, глава российской делегации Михаил Ульянов заявил, что все стороны должны ориентироваться на скорейшее достижение позитивного результата.

«Новый раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД стартует 7 мая. Хотелось бы надеяться, что он станет финальным, хотя еще предстоит решить много сложных вопросов», — написал Ульянов в Twitter.

В свою очередь в Госдепе считают, что прошлый раунд переговоров помог максимально прояснить, какие шаги США и Ирана необходимы для возвращения к обязательствам по сделке. По мнению ведомства, новый раунд встреч в Вене должен дать ответ на вопрос, готов ли Иран отказаться от «нереалистичных требований».

«Соединенные Штаты ясно дали понять, какие шаги они готовы сделать, чтобы вернуться к полному соблюдению СВПД, когда дело касается смягчения санкций, дабы Иран мог пользоваться преимуществами, которые предоставляла сделка. И Иран, разумеется, должен с этим согласиться, а они выдвигали требования, которые, на наш взгляд, превышали то, что должно произойти, чтобы мы [США] вернулись к соблюдению [ядерной сделки]», — отметили в Госдепе.

При этом в американском ведомстве также указали, что США придерживаются на переговорах принципа «ничего не согласовано, пока все не согласовано», а на данный момент согласия между сторонами еще нет.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан уверен, что новый раунд переговоров — «момент истины» для отношений между Западом и Ираном. По его словам, сторонам срочно необходимо добиться какого-то прогресса, и тут именно Иран должен сделать шаг на встречу.

«Из-за нарушения Ираном своих собственных обязательств он никогда не был ближе к ядерному оружию.

США полны решимости добиться прогресса — они послали необходимый жест и сигналы, чтобы показать, что они готовы принять необходимые решения для отмены санкций. В настоящее время Иран не предпринимал соответствующих жестов или знаков в отношении всех своих нарушений соглашения с 2019 года», — подчеркнул министр.