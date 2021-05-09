«Неонацисты поднимают голову»: в Кремле объяснили слова Путина о «карателях»

Несмотря на трагические уроки Второй мировой войны, которые должны были извлечь все без исключения страны, в ряде государств снова поднимает голову нацизм, заявил президент России Владимир Путин на военном параде в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Глава государства напомнил, что та война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, подчеркнул президент.

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — предупредил Путин.

По его словам, это относится не только к радикальным и террористическим международным группировкам.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — детализировал президент РФ.

В этой связи он пообещал, что Россия и дальше будет твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивая безопасность российского народа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что, говоря о странах, где возвращается нацистская идеология, Путин имел в виду Европу, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны.

На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — подчеркнул представитель Кремля.

Днем ранее президент Латвии Эгилс Левитс в ходе возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил, что для его страны Вторая мировая война была «чужой», сообщает РИА «Новости».

«Восьмого мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», — заявил Левитс.

Он отказался считать разгром нацизма освобождением.

«Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», — пояснил Левитс.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в центре Киева состоялся марш в честь 77-летия львовской дивизии «Галичина» — соединения, входившего в годы Второй мировой войны в нацистскую организацию «СС», которой управлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Радикалы прошли от Арсенальной площади до площади Независимости, в том числе в шествии поучаствовали представители различных националистических организаций. На отдельных кадрах можно было заметить нацистскую символику, не обошлось и без традиционных для нацистской Германии приветствий.

«Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве.

Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС «Галичина». Вы представляете, как сейчас подгорает у «ваты». Это наша земля, это наши герои <…> Сегодня мы прошли с золотым львенком по центру Киева. Надеюсь, что скоро мы пройдем с золотым львенком по Донецку и руинам Москвы», — приводило украинское издание «Страна.ua» слова участников шествия.

Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя два дня осудил марш ультраправых радикалов. Украинский МИД также подверг критике прошедшее событие, напомнив, что в стране «запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов».

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также заявил, что плохо относится к маршу нацистов.

«Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам [имиджа] ни внутри общества, ни за рубежом. Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину», — сказал председатель парламента, отметив, что фактически война затронула каждую семью Украины.

Разумков заявил, что считает неуместной популяризацию среди украинцев войск СС, в частности дивизии «Галичина». Но в данной ситуации, как считает спикер Рады, ответ властей должен быть в рамках закона.

Однако, никакого ответа властей не последовало, даже само шествие нацистов не встретило никаких преград со стороны органов правопорядка.

Реагируя на происходящее, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал двуличие украинских властей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Непонятно, как можно поклоняться [националисту Степану] Бандере и [коллаборационисту нацистов Роману] Шухевичу, реабилитировать преступников из УПА (организация запрещена в России)-УНСО (экстремистские организации, запрещены в России), и при этом осуждать марш в честь дивизии СС «Галичина». Это же явления одного ряда», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, украинский лидер стремится угодить украинскому народу и представителям элиты стран Запада. Сенатор назвал подобное поведение цирком и заявил, что у Зеленского отсутствуют принципы.

Еще в начале нынешнего года постпред России в ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу данные о героизации нацизма на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев», — подчеркнул дипломат в своем письме.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

За резолюцию отдали голоса 130 государств, против выступили Украина и США, 51 страна воздержалась.