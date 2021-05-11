«Цель — заткнуть рот»: почему Медведчука обвинили в госизмене

Генеральная прокуратура Украины 11 мая предъявила подозрения в госизмене двум депутатам Верховной рады из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Подозрения предъявлены по статьям 111 «Государственная измена» и 348 «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего» Уголовного кодекса Украины.

По первому пункту возможно наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет, по второму — на срок от 9 до 15 лет или пожизненно.

Правоохранительные органы Украины на специальной пресс-конференции назвали три пункта состава преступлений, в которых могут быть виновны депутаты Рады.

Известно, что первый касается крымского газового месторождения «Глубокая» в Крыму, которое, как считают украинские правоохранители, с 2012 года контролируется Медведчуком. Тарас Козак якобы помогал ему с перерегистрацией украинского месторождения на российскую фирму в 2015 году.

Генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов также включили запись, на которой Медведчук разговаривает о неких лицензиях на бизнес в Крыму с «заместителем главы правительства России». Украинский политик там говорит, что он «воевал за эти лицензии» еще с бывшим президентом Виктором Януковичем.

Кроме того, Медведчук подозревается в передаче в Россию данных о местонахождении некого секретного военного подразделения вооруженных сил Украины, что стало «подарком спецслужбам Российской Федерации».

Третий эпизод, который вменяют политикам, — создание организации «Проминь», которая помогала украинцам, которые едут работать и учиться в Россию. Ее настоящей целью, считает СБУ, могло быть «создание инфраструктуры влияния» в пользу России, сбор личных данных украинцев для последующей вербовки.

До этого генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала об этих подозрениях, обозначив политиков на своей странице в Facebook буквами «М» и «К». Известно, что сначала упомянутые депутаты проходили по делу в статусе свидетелей, но теперь украинские правоохранители заявили, что получили достаточно информации.

Отмечается, что местонахождение Медведчука пока не установлено, в связи с чем СБУ занимается его поиском для вручения ходатайства о содержании под стражей. При этом народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин у себя в Telegram-канале сообщил, что Медведчук находится на территории Украины, но попытка прокуратуры и СБУ вручить подозрение провалилась. Тарас Козак, по данным СБУ, сейчас находится в России.

Позиция ОПЗЖ

Бывший кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что считает подозрения в отношении Медведчука типичными политическими репрессиями, цель которых — заткнуть рот ОПЗЖ.

«Мы уже это проходили. Вчера прессовали одних, сегодня добрались до Медведчука с Козаком. Завтра еще до кого-то попытаются добраться. Но это не спугнет. Мы будем отстаивать интересы своих избирателей и защищать права населения, которое хочет видеть страну не той, какую мы видели ее на марше прославления дивизии СС «Галичина», — сказал Бойко.

Депутат также подтвердил, что в квартире у Виктора Медведчука проводится обыск, и выразил намерение защищать однопартийцев. Источники «Зеркала недели» при этом сообщали, что данное помещение не является основным жильем политика, он временно проживает там вместе с семьей, пока в основном доме на окраине Киева идет ремонт.

«Это не первые обыски и не первые попытки прижать наших товарищей. Будем защищать их, естественно. Ничего страшного не будет. Мы не дадим их в обиду. При прошлой власти это было особенно видно, а эта власть взяла на вооружение все самые гнусные методы предыдущей. В тот раз было системнее, в этот раз какое-то хаотическое. Но давление было всегда, и мы научились с ним справляться», — рассказал о настроениях в партии Бойко.

В официальном заявлении ОПЗЖ акцентировала внимание, что 9 мая ее члены, включая Медведчука, провели массовые акции по всей Украине, продемонстрировав, что сторонники партии берегут память о победе в Великой Отечественной войне и чествуют ее героев.

«Партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих», — говорится в сообщении.

Мнения в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с «Газетой.Ru» назвал «охоту на оппозицию» государственной политикой на Украине.

«Мы наблюдаем настоящие инквизиторские действия в отношении Виктора Медведчука, обвинения его во всех смертных грехах. И не удивлюсь, если он окажется за решеткой. При этом вся его вина состоит лишь в том, что он не разделяет русофобские взгляды действующей украинской власти. Стоило ему выступить против идолопоклонства перед [украинским националистом] Степаном Бандерой и передачи страны под внешнее управление, он сразу же стал врагом государства», — сказал российский депутат.

По мнению Бальбека, Украина деградирует в политической сфере.

«Президент Владимир Зеленский так и не понял, что борьба с инакомыслием — это удел тиранов, как бы они себя ни величали: хоть демократами, хоть слугами народа. По сути Зеленский — диктатор, который упивается страданиями своих граждан», — заключает парламентарий.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков убежден, что подозрения в адрес оппозиционных политиков укладываются в логику череды обвинений против Москвы.

«На Украине выбрали Россию врагом, и все свои проблемы и неудачи списывают на Россию. Так, с их позиции, Россия до 2014 года не давала строить Украине независимое государство, после этого — она агрессор, и в общем-то все проблемы, которые есть на Украине, списываются на Россию. Медведчук же — это политик, который открыто критиковал власти Украины, который говорил о необходимости договариваться или вести диалог по тем разногласиям, которые есть у Киева и Москвы, который считал, что надо остановить войну на Донбассе», — говорит Цеков «Газете.Ru».

Именно желанием списать собственные неудачи во внутренней политике сенатор объясняет выдвинутые против Медведчука обвинения.

Мнение экспертов

Дальнейшая судьба Медведчука и Козака во многом будет определена реакцией партии «оппозиционная платформа — За жизнь», считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его мнению,

партия в будущем рискует расколоться на два, а то и не большее количество групп.

«С одной стороны, лидеры партии попали под очень серьезные обвинения. С другой стороны, ОПЗЖ может это использовать для раскрутки своего оппозиционного образа. В любом случае власть показала, что способна одновременно оказывать давление и на ОПЗЖ, и на бывшего президента Петра Порошенко, и способна достаточно серьезно бороться с оппонирующими ей политическими и экономическими группами с использованием широкого инструментария, начиная от информационного подавления, заканчивая конкретными правовыми обвинениями», — сказал украинский эксперт.

Однако между вручением подозрения и передачей дела в суд может пройти достаточно много времени. В частности, напомнил Бортник, подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко было выдвинуто почти год назад, но до суда дело так и не дошло.

«С юридической точки зрения, это означает длительную юридическую борьбу. Но с политической и информационной — это достаточно серьезный удар, так как были предъявлены доказательства», — считает политолог.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник связывает сегодняшние заявления Генпрокуратуры с недавним визитом в страну госсекретаря Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд, которые могли посоветовать «ужесточить антироссийскую позицию».

«Американцы поддержали и публично благословили закрытие четырех каналов, чтобы не было альтернативных точек зрения в украинском обществе. Сегодня пошли по беспределу дальше и дали отмашку на возбуждение уголовного дела. Это чисто политическое решение», — убежден Олейник.

При этом, с точки зрения собеседника «Газеты.Ru» удивителен тот факт, что Киев возбуждает дело против собственников в Крыму, если Украина считает полуостров своей территорией (Крым перешел в российскую юрисдикцию по итогам референдума в 2014 году. — «Газета.Ru»).

Экс-депутат Рады также считает, что обыски проводятся в расчете, вероятно, найти какие-то, вещи, которые указали бы на наличие «связей с Россией». При этом, по его мнению, Медведчуку реально грозит арест.

19 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной стало расследование уголовного дела о финансировании терроризма.

До этого были заблокированы оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие Тарасу Козаку.