«При попытке пересечения границы»: сын экс-губернатора Меркушкина задержан за взятку

Пресс-служба Следственного комитета России подтвердила информацию о задержании и возбуждении уголовного дела против министра целевых программ, экс-заместителя главы правительства Мордовии Алексея Меркушкина.

«При попытке пересечения границы РФ сотрудниками Управления экономической безопасности МВД по Мордовии задержан бывший заместитель председателя правительства Мордовии – министр целевых программ Алексей Меркушкин. Он подозревается в совершении преступления... «дача взятки», — говорится в сообщении ведомства.

Сын экс-губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина Алексей Меркушкин подозревается в передаче 7 млн рублей за сохранение лицензии «Мордовпромстройбанка». Его задержали в аэропорту «Шереметьево».

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Меркушкин-младший был в 2015 году фактическим акционером банка, утверждает следствие. Он передал 7 млн рублей (вместе с главой совета директоров банка и еще одним акционером) управляющему отделением Нацбанка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центробанка – чтобы тот отозвал предписание о лишении лицензии, выданное после инспекции и выявления нарушений.

Экс-управляющего поместили под домашний арест по обвинению в получении взятки. Под стражу был заключен экс-председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка». Третий фигурант был помещен под домашний арест по другому уголовному делу.

В начале 2017 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против отца Алексея Меркушкина — тогдашнего губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников «Газпрома», а также минэнерго и ЖКХ региона.

«С 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз», — заявили тогда в ФАС.

В мае 2017 года ФАС признала наличие нарушений на рынке транспортировки газа в Самарской области в отношении группы сотрудников «Газпрома», Николая Меркушкина и регионального минэнерго. Их действия могли привести к уничтожению конкуренции на рынке транспортировки газа. Спустя год ФАС оштрафовала «Газпром» и его дочку «Газпроммежрегионгаз» на 221 млн и 412 тыс. рублей соответственно за нарушение антимонопольного законодательства.

25 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал заявление об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Ушедший с поста главы 63-го региона Меркушкин был назначен специальным представителем президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.