Европейская солидарность: Боррель призвал Россию отказаться от списка недружественных стран

Европейский союз раскритиковал решение Москвы о создании списка недружественных стран. В организации назвали такой шаг необоснованным.

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — подчеркнул Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС полностью солидарен с Чехией, как с членом организации, и с США. При этом Боррель также призвал РФ «в полной мере уважать Венскую конвенцию».

Накануне Москва обнародовала перечень стран, которые признаны недружественными России. На данный момент в списке всего две страны — США и Чехия. К ним применены санкции, прописанные в президентском указе «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Владимир Путин подписал этот указ 23 апреля на фоне новых дипломатических скандалов с Чехией и США. 17 апреля Прага бездоказательно обвинила Москву в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году, выслав 18 российских дипломатов. Американские власти примерно тогда же ввели санкции и выслали сотрудников посольства России якобы в ответ на кибератаку на американские федеральные ведомства, а также на вмешательство в выборы 2020 года. Москва все обвинения отрицает.

В перечне недружественных стран указывается количество работников, которые могут быть наняты диппредставительствами этих стран среди россиян и лиц третьих государств на территории РФ. Чехи могут заключить договоры с 19 жителями России, а США — ни с одним.

В МИД Чехии уверены, что действия России приведут к дальнейшему ухудшению отношений не только с республикой, но и со всем Евросоюзом. В Праге также заявили, что решение российских властей противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях. В частности, в вопросе обязательства подписавших ее сторон «обеспечивать надлежащее функционирование диппредставительств и принципа недискриминации между государствами».

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, в свою очередь, отметил: «Это [внесение Чехии в список недружественных стран] является подтверждением того, что Чехия в связи с инцидентом во Врбетице реагировала правильно и ее реакция настолько затронула Россию, что [россияне] посчитали необходимым внести нас в список недружеских государств вместе с США».

Тем временем в Кремле подчеркнули, что ограниченность перечня недружественных иностранных государств подчеркивает готовность Москвы к диалогу.

В Госдуме указали на то, что включение в список всего двух стран показывает, что Россия пользуется инструментом «крайне осторожно».

При этом санкции были применены к Чехии и США не только потому, что власти этих стран придерживаются общей антироссийской позиции, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. По ее словам, в данном случае имели значение конкретные повторяющиеся действия против РФ.

Включение Чехии связано с чередой провокаций и скандалов, которые были раздуты Прагой на пустом месте, отметила Панина в комментарии РИА «Новости». Она добавила, что имела в виду не только скандал с инцидентом во Врбетице, но и мифические «отравления» муниципальных чиновников.

«После многолетней «санкционной войны» и агрессивного давления с американской стороны прежний термин «партнеры» полностью утратил смысл», — подчеркнула парламентарий, указав на закономерность появления США в этом списке.

При этом депутат подчеркнула, что это не означает, что Россия не может вести диалог с этими странами.

Решение российских властей при этом было позитивно воспринято читателями французской газеты Le Figaro.

«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу», — написал один из них в комментариях.

Другой отметил, что эти гоударства стоит называть настоящими врагами, а не просто «недружественными странами». По его мнению, они ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».