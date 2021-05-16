Земан отказался быть сторонником версии о «российском следе» во взрывах во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан не исключает, что взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году могли быть лишь попыткой замаскировать нехватку вооружения.

«Я, в отличие от других, не являюсь сторонником одной версии (сводящейся к обвинению во взрывах российских спецслужб. — «Газета.Ru»). Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», — заявил глава республики в интервью программе «Президентский пресс-клуб» радиостанции Frekvence.

Глава государства выразил мнение, что следствию целесообразно обратить больше внимания на коммерческую фирму Imex Group. Она арендовывала склады боеприпасов. Вокруг нее, как отметил Земан, возникает много вопросов.

Он добавил, что доверяет чешской полиции, но не доверяет Службе безопасности и информации (контрразведке). Земан призвал дождаться итогов расследования, которое ведут правоохранители республики. Вместе с тем он отметил, что рассчитывает на успешное и оперативное завершение процесса.

При этом чешский лидер напомнил, что у следствия остается версия о причастности спецслужб России.

«Считаю версию о российском [следе] серьезным подозрением. Это подозрение необходимо расследовать», — сказал Земан.

Говоря об отчете контрразведки, президент Чехии напомнил, что премьер-министр республики Андрей Бабиш хотел его рассекретить, чтобы общественность узнала подробности имеющейся у спецслужб республики информации.

«Думаю, что в отчете контрразведки нет ничего секретного», — сказал он.

При этом глава Минюста Мария Бенешова уже успела дезавуировать слова чешского президента.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность [к взрывам] агентов российской военной разведки ГРУ», — рассказала министр юстиции.

Ранее Земан уже говорил о нескольких возможных версиях причин взрывов во Врбетице, в результате которых погибли два человека. По его словам, к трагедии могло привести и неосторожное обращение с боеприпасами. Той же позиции раньше придерживалась и Мария Бенешова.

Но министр внутренних дел республики Ян Гамачек настаивает на единственно «верной» версии — «российский след». После слов Бенешовой о том, что на заседании правительства обсуждались несколько вероятных причин взрывов, Гамачек обратился к главе кабмина с просьбой провести беседу с министром юстиции. Бабиш поговорил с Бенешовой, отметив, что они «в итоге сошлись в том, что актуально существует только одна версия».

Об этой единственно «актуальной» версии Прага заявила 17 апреля, обвинив Москву в причастности к инциденту. Чешские власти заявили также о высылке 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Москва обвинения отвергает и считает их необоснованными. В качестве ответной меры власти России объявили 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата.

Дипломатический скандал, в частности, привел к тому, что правительство России утвердило перечень недружественных стран, включив в него Чехию. Согласно документу, диппредставительства республики в России могут нанять лишь 19 россиян или лиц третьих стран.

Земан считает, что такое решение было преждевременным. Он выразил сожаление в связи с контрмерами России.

«Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость — делать недругов из недавних друзей», — считает глава Чехии.

В то же время он отметил, что высылку российских дипломатов поддержал.