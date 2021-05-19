С ДОНа выхода нет: Лондон осудил денонсацию Россией договора о свободный полетах

Лондон надеется, что Москва вернется к Договору по открытому небу – так МИД Британии прокомментировал решение Госдумы денонсировать данное соглашение.

В Лондоне признались, что Великобритания разочарована решением Москвы, и призвали российскую сторону вернутся в соглашение и «конструктивно работать с другими подписантами», передает РИА «Новости».

«Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами», — указали в британском внешнеполитическом ведомстве.

Законопроект о денонсации ДОН в Госдуму неделей ранее внес президент России Владимир Путин. Как сообщил замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков, Россия официально выйдет из ДОН к декабрю текущего года в случае полного завершения страной предусмотренной законодательством правовой процедуры по денонсации документа.

Сергей Рябков напомнил, что первыми из ДОН вышли США.

«Они [Вашингтон и его союзники] упустили очень много времени для того, чтобы этот вопрос решить без суеты ненужной и чрезвычайщины», — добавил замглавы МИД.

Тем не менее Россия оставила США возможность пересмотреть свою позицию по ДОН до вступления в силу закона о денонсации договора.

Концепция Договора по открытому небу изначально была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году. Встретившись с председателем Совмина СССР Николаем Булганиным, он предложил договориться о наблюдательных полетах для предотвращения внезапной атаки. Однако предложение отклонил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

В 1989 году президент Джордж Буш-старший также предлагал руководству СССР открыть воздушные границы на взаимной основе. Договор по Открытому небу (англ. The Treaty on Open Skies) вступил в силу 1 января 2002 года, подписан он был в 1992 году.

Россия ратифицировала договор в 2001-м, но и до этого участвовала в наблюдательных полетах. Благодаря ДОН 34 страны-участницы смогли открыто собирать сведения о вооруженных силах и военных учениях и испытаниях друг друга.

При этом, в рамках ДОН США проводили вдвое больше полетов над территорией России, чем Россия над территорией США, поясняли ранее в МИД РФ.

Также в ведомстве указывали, что ДОН позволяет государствам-участникам этого соглашения приобретать друг у друга материалы, сделанные во время наблюдательных полётов.

«И если кто-то пролетел над Россией, то он может поделиться этой информацией со своими союзниками. А страны НАТО друг над другом не летают, и нам приобрести соответствующие материалы не у кого. Это обстоятельство в значительной степени смещает информационный баланс в рамках ДОН не в пользу России», — указывалось в комментарии.

Тем не менее, зная все это, Москва сразу ратифицировала договор – как один из надежных способов укрепления международного доверия и европейской безопасности.

В мае 2020 года США решили выйти из ДОН, процедура завершилась в ноябре того же года.

В начале 2021 года Москва также заявила, что начинает межведомственные процедуры выхода из ДОН. Ответственность за разрыв соглашения возлагается на Вашингтон – его действия «существенно нарушили баланс интересов других государств».

В российском МИДе подчеркнули, что Москва на уступки в этом вопросе идти не собирается. Как объяснял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «если США вышли из договора, то они все равно пользуются инфой через НАТО».

В апреле в Госдепе США заявили, что пока не приняли решение о возвращении в ДОН. При этом американское руководство несколько лет подряд обвиняло Москву в нарушении положений соглашения.

Вашингтон предъявил России следующие претензии: во-первых, отказ разрешить проведение полетов вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, во-вторых — выделение для заправки самолетов аэродромов в Крыму, который США считают оккупированным, в-третьих — установление ограничений на полеты над Калининградом, где ВС РФ сосредоточили значительные силы.

МИД РФ в ответ заявил, что США «более 13 лет не могли определиться с правилами проведения полетов над Гавайскими островами и сократили наблюдательные возможности в нарушение договора».