Разгребая завалы: о чем договорились Лавров и Блинкен в Исландии

В столице Исландии в четверг, 20 мая, состоялась первая очная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. О ходе переговоров сообщает ТАСС.

Дипломаты провели переговоры в концертном зале «Харпа», расположенном всего в полутора километрах от особняка Хевди, где в 1986 году состоялась «встреча в верхах» — саммит американского президента Рональда Рейгана и советского лидера Михаила Горбачева.

«Мы проговорили больше, чем планировали: один час 40 минут, наверное. Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась…», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи. Он отметил, что в двусторонних отношениях скопилось «очень много завалов», которые «непросто разгребать». Однако «у Энтони Блинкена и его команды я почувствовал нацеленность на то, чтобы сделать это», добавил российский министр.

Лавров добавил, что Москва готова решать любые вопросы, которые стоят на повестке дня в общении между двумя державами. Условиями для этого должно быть равноправие, взаимное уважение, поиск баланса интересов.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс по итогам переговоров заявил, что Лавров и Блинкен договорились продолжать диалог и обсудили сферы, сотрудничество в которых пошло бы на пользу и США, и России.

«Здесь и Афганистан, и стратегическая стабильность, и ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», — сообщил Прайс.

Он также сообщил, что обсуждалась тема взаимных высылок американских и российских дипломатов и аресты дипсобственности. Россия вынуждена отвечать на недружественные и «антидипломатические» решения Штатов, но «эта цепная реакция никого не устраивает».

Блинкен в ходе переговоров выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона по поводу военных учений России на западных границах. Кроме того, он написал на своей странице в Twitter, что коснулся вопроса доступа к медпомощи Алексея Навального и «репрессий в отношении радио «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано в РФ иноагентом)». Власти РФ считают эти заявления вмешательством во внутренние дела России.

Стороны не обсуждали вопрос газопровода «Северный поток — 2». При этом во время встречи Лаврова с Блинкеном Госдеп опубликовал письменное заявление госсекретаря. Он заявил, что Штаты непоколебимы в своем неприятии проекта, который «ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО». Напомним, Москва проект СП-2 называет сугубо экономическим.

Кроме того, Лавров отметил, что по итогам его встречи с Блинкеном будут готовиться предложения для президентов РФ и США — по вопросам развития диалога по стратегической стабильности. Москва подтвердила, что готова обсуждать в этих рамках все влияющие на стабильность факторы и аспекты, ядерные и неядерные, оборонительные и наступательные. Вашингтон от данной концепции отказываться не стал. Экспертам, тем не менее, предстоит много работы.

«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. <…> Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – подчеркнул Лавров.

Встреча как подготовка к встрече

На пресс-конференции журналисты спросили Лаврова, согласилась ли Россия на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. «Мы же не таможня, чтобы давать добро», — пошутил министр.

За день до переговоров Лавров заявил о готовности Москвы к российско-американскому саммиту на высшем уровне. «Что касается… вопроса о перспективах созыва российско-американского саммита в соответствии с тем предложением, которое президент Байден сделал в разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным, мы к этому отнеслись позитивно», — подчеркнул дипломат.

Путин и Байден не встречались лично с момента инаугурации нового американского президента-демократа. Два политика общались пока только по телефону — в ходе второй беседы 13 апреля Байден предложил Путину встретиться и обговорить накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Спустя три дня, 17 апреля, Белый дом объявил о введении новых антироссийских санкций — за якобы вмешательство в выборы и хакерскую атаку на госсектор. Санкции коснулись 32 человек (российских чиновников и силовиков) и шести компаний. Из Штатов также выдворили десять российских дипломатов, якобы уличенных в шпионской деятельности. При этом Байден, объявляя о новых санкциях, назвал русских и американцев великими и гордыми народами, призвав отказаться от эскалации.

В середине мая Байден в ходе беседы с репортерами в Белом доме признался, что ожидает в скором времени встречи с Путиным. При этом, по словам главы Белого дома, время и место их встречи все еще согласовываются.

«Я уверен, что мы сможем это сделать. У нас нет конкретных времени или места. Над этим работают», — добавил Байден.

Помощник президента России Юрий Ушаков в конце апреля допустил, что встреча Путина и Байдена может пройти летом. «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — отметил он, но конкретизировать не стал. Лавров в свою очередь заявил, что Москва продолжает изучать предложение Байдена о встрече.

Путин несколько раз лично встречался с предшественником Байдена, Дональдом Трампом — в том числе на специальном российско-американском саммите на высшем уровне в Хельсинки. Однако, несмотря на комплименты со стороны республиканца, которого демократы даже обвиняли в «работе на Кремль», значительного прогресса в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона достигнуто не было. Более того, в 2018 году Трамп признал — отношения эти не были настолько плохими ни разу с момента установления дипломатических отношений между Штатами и Россией, даже в годы холодной войны.

Байден резко критикует Путина и российское руководство на протяжении последних десяти лет как минимум. Он даже говорил, что «у Путина нет души». Сам российский лидер весной 2021 года заявил, что Вашингтону придется считаться с Россией. «Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — подчеркнул Путин.