«Это подарок Путину»: Байдена критикуют за решение по «русскому газопроводу»

«Подарок Путину»

Негативная реакция вполне ожидаемо последовала со стороны представителей Республиканской партии, однако к ним также присоединились и законодатели из Демпартии. Так, сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что разочарована решением Госдепа об отказе от санкций в отношении компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

«Я воодушевлена тем, что Госдеп введет санкции против восьми дополнительных структур. При этом разочарована тем, что администрация не введет санкций против Nord Stream 2 AG. Завершение строительства этого газопровода — угроза США в сфере безопасности», — добавила Шахин.

В свою очередь сенатор-республиканец Тед Круз назвал решение администрации Байдена «настоящим безумием», поскольку Байден отказался от строительства трубопровода между США и Канадой, но решил наградить Россию.

«В первый день своего пребывания в должности Джо Байден закрыл трубопровод Keystone. Он уничтожил 11 000 высокооплачиваемых рабочих мест <…> а теперь он наградил Россию — подписал отказ от санкций на строительство газопровода Nord Stream 2 AG. Трубопровод из России в Германию», — объявил сенатор, также отметив, что Байден помогает президенту России Владимиру Путину «вопреки законам США».

В то же время сенатор-демократ Боб Менендез считает, что Белый дом обязан отменить это решение по санкциям, поскольку одной из задач администрации должен быть срыв строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Я не согласен с решением администрации Байдена не распространять санкции на Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига (главу компании)», — указал Менендез, призвав Вашингтон действовать в соответствии с политикой Конгресса, то есть ввести ограничительные меры.

При этом сенатор-республиканец Джим Риш уверен, что решение Байдена является «подарком Путину» и это лишь ослабит влияние США на фоне возможной встрече двух президентов. По его словам, глава Белого дома просто отдал приоритет русским и немцам.

«Решение администрации ввести и сразу после этого отменить санкции против Nord Stream AG и главы компании Матиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является просто-напросто ошибочным <…> Это решение противоречит всему, что ранее говорили президент Байден и госсекретарь Блинкен о пагубном влиянии «Северного потока — 2», — подчеркнул Риш.

Однако, если законодатели раскритиковали Байдена за отмену санкций, то ряд либеральных СМИ этого делать не стали. Как подчеркивает консервативный телеканал Fox News, CNN, MSNBC, ABC не уделили много внимание этому вопросу — хотя серьезно критиковали экс-президента Дональда Трампа за шаги в пользу России.

Подковерные угрозы

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, это решение по компании-оператору «Северного потока — 2» вполне могут использовать против Байдена люди в его окружении, которые ведут подковерную борьбу против президента.

«Не исключено, что есть какая-та сложная игра, которую ведут какие-то силы, желающие в той или иной форме добиться его досрочного ухода. Для этого им нужно предпринимать какие-то шаги, дезавуирующие решения Байдена.

Возможно, они не хотели его встречи с Путиным и рассчитывали на продолжение курса на холодные отношения с Москвой», — пояснил эксперт.

Ситуация с «Северным потоком — 2» может быть выгодна «злейшим друзьям» Байдена в руководстве Демпартии, продолжил Васильев: «Они его подставляют, чтобы выставить как мирового лидера, неспособного выполнять свои функции».

«Создается видимость того, что президент не может разрулить многочисленные кризисы. К примеру, израильско-палестинское обострение, где у США что-то не получается. Действительно ли это все интриги демократов — пока неизвестно, но если это так, то нестыковки будут продолжены», — указал эксперт.

В свою очередь замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что критики Байдена внутри Демпартии скорее действуют в общем антироссийском духе и тоже не готовы признать и понять, что улучшение отношений с Германией важнее противодействия России.

«Байден пытается восстановить американо-германское партнерство и получить поддержку ФРГ по гораздо более приоритетным вопросам, чем сдерживание России, а именно по Китаю.

Германия не готова сдерживать КНР так сильно, как этого хочет США, поэтому Байден стремится устранить один из раздражителей в отношениях двух государства, чтобы получить большую поддержку Берлина», — добавил эксперт.

При этом вряд ли Байдену могут грозить какие-либо расследования или серьезные обвинения в пророссийской политике как это было с Трампом, уверен Суслов, хотя республиканцы и обвиняют его в слабости, когда экс-президент жестко и реально противодействовал «Северному потоку — 2».

«Байден — представитель истеблишмента и он вряд ли может столкнуться с такими проблемами как Трамп из-за Москвы, в частности запуском какого-либо «российского дела». Ему не станут противодействовать, да и первопричиной «рашагейта» стали подозрения в сговоре с Россией, в чем Байдена обвинить язык не поворачивается», — резюмировал эксперт.