«Быть полицейским во Франции очень опасно»: правоохранители потребовали защиты

Полицейский вопрос обострился во Франции на фоне ряда событий этой неделе. Знаковым тут можно назвать многотысячную манифестацию сотрудников правопорядка в центре Парижа, на которой собрались около 35 тыс. представителей правоохранительных органов. Основной причиной для демонстрации послужила серия нападений на полицейских — в апреле нелегальный мигрант зарезал полицейскую прямо в здании комиссариата города Рамбуйе, а в мае был застрелен бригадир в Авиньоне.

Эти инциденты продемонстрировали сразу две проблемы: вопрос к правительству по поводу иммиграционной политики и слабость системы правосудия, поскольку накануне суд отпустил подозреваемых в покушении на полицейских.

Манифестация официально носила характер «дня скорби» по погибшим сотрудникам правоохранительных органов, так как полиция традиционно не вмешивается в политическую жизнь государства.

Однако события в той или иной мере все же получили политический окрас, потому что демонстрацию пришли поддержать как представители различных оппозиционных партий, так и сам глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По версии Le Figaro, политики попытались сыграть на политическом вопросе в рамках предвыборной президентской кампании, хотя официально она должна начаться лишь в 2022 году.

Визит Дарманена в данном ключе носит элемент поддержки полиции со стороны действующего лидера государства Эммануэля Макрона, считают обозреватели издания, когда представители других политических сил, преимущественно правого толка, пришли на демонстрацию, чтобы указать на слабость власти в контексте защиты полицейских.

Сама акция, по сути, содержала тот же самый призыв или даже требование по усилению защиты стражей правопорядка. Дарманен условно на него отреагировал, заявив манифестантам, что постоянно думает об их безопасности. В качестве каких-то мер по защите власти уже предложили увеличить уголовные сроки для тех, кто нападет на полицейских.

Впрочем, полицейские не считают, что подобные меры решат накопившиеся проблемы, поскольку недовольство населения никуда в текущей ситуации не уйдет, считает главный научный сотрудник ИНИОН РАН Наталия Лапина.

«Ситуация с полицией во Франции чудовищная: полицейских сжигают в их машинах, нападают на участки и убивают сотрудников правоохранительных органов. Сегодня быть полицейским во Франции очень опасно, они даже возвращаются домой с работы в гражданской одежде — настолько они бояться каких-то выступлений против них.

При этом они сталкиваются не только с бандитами и преступниками, а с вооруженными подростками 12-14 лет, которые забрасывают их машины коктейлями Молотова в этнических кварталах, куда полиция по факту просто не может зайти», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Полицейские очень часто оказываются жертвами, и порог агрессии среди населения в последнее время повысился в разы, продолжила Лапина, пандемия COVID-19 сыграла в этом огромную роль, поскольку общество стало еще более агрессивным из-за локдауна — за 2020 год было более 8 тыс. нападений на полицейских.

Полицейская дилемма

Сам полицейский вопрос во Франции, а именно меры по защите сил правопорядка, обсуждается длительное время. Прошлый год отметился целой серией протестов французов против жестокости полиции, которые вспыхнули параллельно с демонстрациями движения Black Lives Matter (англ. — «Жизни черных важны») в США.

Острая общественная реакция привела к обещанию власти провести реформу полиции, в том числе — ужесточение контроля за полицией. Однако затем Франция столкнулась с исламистскими терактами, и вопрос превышения полномочий со стороны правоохранителей был отложен в долгий ящик. Собственно, французским полицейским даже разрешили душить задержанных, хотя именно элемент с удушением подозреваемого спровоцировал протесты в США.

Еще одной спорной мерой по усилению полиции стал законопроект «О глобальной безопасности», в 24-й статье говорилось о назначении крупного штрафа и тюремного наказания за размещение в интернете фотографий полицейских, их адресов и имен. Французы ответили на это новыми протестами, обвиняя власти в посягательстве на свободу слова.

Развитие эта история также получила на этой неделе: 20 мая Конституционный совет Франции заблокировал скандальную статью. Согласно заключению КС, законодательный орган недостаточно четко определил состав правонарушения, и выдвинули другие замечания. Это решение было обнародовано на следующий день после митинга полицейских.

При этом в середине месяца ряд отставных сотрудников сил правопорядка сообщили о проблемах с безопасностью в государстве напрямую президенту. Письмо Макрону написали более 90 отставных полицейских, призвав его принять меры для «отвоевания государства».

С их точки зрения, «агрессивные меньшинства» оспаривают власть государства, и в некоторых частях страны законы просто не действуют. В тексте также утверждается, что заменять полицейских военными нельзя, в особенности чтобы «избежать войны».

Как заявил «Газете.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, отношение людей к полиции во Франции и ситуация вокруг нее — сложная тема.

«Если мы берем среднестатистического гражданина, то он смотрит на полицейских как источник, способный что-то запретить или ограничить, когда он хочет отстоять свои права на митинге. Но основным приоритетом безопасности Франции является защита от экстремизма и терроризма, в случае каких-то таких вещей он в первую очередь обратиться в полицию, чтобы получить защиту», — пояснил эксперт.

Политический аспект

Ситуация вокруг полиции создает нехороший фон для президентской кампании, считает Наталия Лапина из ИНИОН РАН. По ее словам, власти полицию поддерживают, такой же позиции придерживаются и правые силы, для которых безопасность в обществе — один из приоритетов.

«Правые требуют укрепления сил правопорядка, сама ситуация для них является серьезным аргументом против нынешней власти, то есть Макрона и его правительства. Они обвиняют президента в том, что он не сумел обеспечить защиту полиции и французских граждан, потому что преступность не снижается, в этнических анклавах огромное количество проблем и исламистский терроризм никуда не исчез», — добавила эксперт.

В то же время, левые силы играют на чувствах тех избирателей, которые негативно относятся к полиции, в том числе после случаев жесткого подавления протестов, отметила Лапина, рейтинг поддержки правоохранительных органов снижается, хотя по большей части полицейские действуют в рамках закона.

Что касается такой тактики левых, то это косвенно подтвердил лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Он не только отказался идти на марш полицейских, но назвал мероприятие не «днем памяти», а мятежом против правосудия.

Отношение к полиции действительно ухудшается, но пока рейтинг поддержки находится на достаточно высоком уровне. Так, согласно опросу Le Figaro от декабря прошлого года, 60% французов доверяют полиции — однако в начале 2019 года этот показатель составлял 74%.

С точки зрения Павла Тимофеева из ИМЭМО РАН, в этой ситуации Макрону все равно выгодна поддержка полиции, потому что в любом государстве поддержка силового аппарата — один из важнейших инструментов, контроль над которым позволяет чувствовать себя в безопасности на случай непредвиденных массовых беспорядков, переворотов и других насильственных акций.

«Тема полномочий и пределов влиянии полиции, что она может делать и чего должна не делать будет использоваться на выборах. Вся эта проблема не урегулирована, но в то же время нельзя сказать о наличии какого-то реального кризиса, поскольку пока во Франции каждый день не происходят какие-то серьезные стычки или битвы полицейских с гражданами», — указал эксперт.

Самые серьезные вспышки насилия были в ходе протестов «Желтых жилетов», когда была побита Триумфальная арка, били машины и магазины, продолжил Тимофеев, то есть с начала пандемии каких-то кризисных событий не возникало, поэтому можно допустить, что полицейскую тему кто-то разгоняет — в этом можно заподозрить оппозиционные силы.

«Оппозиции нужно всячески показать, что текущая власть не справляется со своими задачами и не делает того, что должна. Тут левые будут играть на том, что идет непропорциональное применение полицейской силы при манифестациях, демонстрациях или беспорядках», — резюмировал эксперт.