«У вас я — Путин»: как глава Коми взял ответственность за проблемы региона на себя

Фразу «Да какой Путин? У вас я — Путин» глава Коми Владимир Уйба произнес во время с жителями села Мутный Материк после разлива нефтепродуктов 11 мая в Усинске. Один из граждан даже переспросил, «Путин ли» глава Коми для жителей региона, на что Уйба вновь подчеркнул, что «для них он Путин».

Глава Коми сделал такое заявление после того, как жители Мутного Материка, в ответ на предложение составить перечень вопросов, не связанных с разливом нефти, заявили, что делают это каждый год, но безрезультатно. Вот тогда-то из зала и прозвучала идея напрямую обратиться к президенту России Владимиру Путину.

«Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны», — заявили в региональной администрации.

Там также напомнили, что высшее должностное лицо в Коми – глава республики. Он не снимает с себя ответственность, а напротив, готов ее нести и решать накопившиеся у жителей вопросы.

«Поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», — отмечается в заявлении администрации Коми.

Реакция сверху

Однако реакцией региональной администрации дело не кончилось. Слова главы Коми дошли до ушей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не преминул прокомментировать резонансное высказывание.

«Очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться», — подчеркнул Песков.

Песков отметил, что главы регионов не должны «кивать» в сторону федерального центра при каждом шаге. По словам Пескова, у главы Коми много недругов, которые постоянно пытаются «вирусно распространить по интернету» вырванные из контекста слова.

Угроза экологической катастрофы

11 мая в Усинске попали в реку нефтепродукты – из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. Городское руководство ввело режим чрезвычайной ситуации. В компании «Лукойл-Коми» заявили, что утечка произошла в 300 метрах от берега реки Колвы, в почву вылилось около 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Площадь загрязнения составляет порядка 1,3 гектар. В Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах также введен режим ЧС, установлен региональный уровень реагирования.

По факту разлива возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

По мнению экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF) и организации Greenpeace, утечка нефтесодержащий жидкости могла произойти еще в апреле. У компании могли не сработать датчики, фиксирующие факт разрыва трубы. Штраф за разлив нефти такого масштаба составляет до 100 млн рублей. Ущерб при этом может достигать 1 млрд рублей, заявил ранее официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.