«Причин для прорыва нет»: что в России ждут от переговоров Путина и Байдена

«Перезагрузка 2.0»

«Российско-американские отношения сегодня находятся в низшей точке траектории развития. Стороны не слышат друг друга. С Россией предпочитают заочно общаться языком ультиматумов, санкций и абсурдных обвинений. Мы же всегда выступали за равноправие и взаимоуважение, за диалог», — заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С точки зрения депутата, разговор президентов России и США не будет простым, а главными темами переговоров станут двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, борьба с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

«Это те сферы, где Россия и США, как две ведущие ядерные державы, как члены Совбеза ООН, могут и должны вести сотрудничество в целях международной безопасности. Я не ожидаю «перезагрузки 2.0», но шанс на то, чтобы прекратить фактическую «холодную войну 2.0» или хотя бы снизить интенсивность конфронтационной политики, появиться может», — указал Слуцкий.

«Контроль над конфликтом»

По мнению председателя комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, администрация Байдена в некотором отношении проявляет больше реализма, чем команда его предшественника Дональда Трампа, а потому сенатор ожидает предметного разговора.

«Вероятно, будет затрагиваться Афганистан и так называемая стратегическая стабильность, под этим термином скрываются переговоры по стратегическим ядерным вооружениям — тут США беспокоят наши новейшие вооружения. Третьей темой, возможно, станут совместные усилия против терроризма, а четвертой — иранская ядерная программа», — считает сенатор.

Пушков уверен, что каких-то прорывов от встречи Путина и Байдена ждать не стоит, так как для них нет никаких основ. По его словам, стартовые позиции сторон слишком различаются, в частности, по Украине, где США практически полностью поддерживают подходы Киева.

«Скорее, речь будет идти о контроле над конфликтом, так как наши отношения находятся на низшей точке. Чтобы они не деградировали дальше и не привели к новому Карибскому кризису, нужно поставить конфронтацию под контроль. Вероятно, это главная задача встречи лидеров России и США. Президентам нужно восстановить рабочие отношения и договорится о рамках конфликта. Если переговоры пройдут успешно, то основным результатом станет снижение напряженности», — добавил Пушков.

США готовы стабилизировать обстановку, но не отказываясь от враждебности по отношению к России, подчеркивает сенатор, со времен Барака Обамы американская сторона ввела 75 разных видов санкций и не собирается их отменять — при таком объеме ограничительных мер отношения не могут быть нормализованы.

«Упреки и обвинения»

При этом первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что после переговоров со стороны США прекратятся постоянные упреки и обвинения России в тех или иных противоправных действиях.

«Возможно, также будет какой-то сдвиг жуткой санкционной политики, которую американцы ведут не один десяток лет. Самое главное, я надеюсь, мы начнем разговаривать друг с другом, потому что наши отношения в последнее время были на таком низком уровне, что было трудно понять, куда двигаться дальше. Поэтому встреча Путина и Байдена важна не только для России и США, но и для всего мира, все замерли в ожидании переговоров, поскольку от того, какими будут отношения между нашими странами, во многом будет определяться «мировой климат», — добавил сенатор.

По мнению Джабарова, в рамках встречи вряд ли удастся достичь каких-то прорывных решений, но может быть дан старт нормальному общению двух президентов и обсуждению вопросов не заочно, а при личных переговорах. То есть может быть возобновлена практика саммитов, и стороны приступят к «разбору завалов» в двусторонних отношениях.

«Среди возможных тем есть точки напряженности, которые определяют мировой политический климат — Ближний Восток, Украина и ситуация в Западной Европе, где постоянно идут обвинения в отношении России.

Есть и другие вопросы, к примеру, общая беда в виде проблем с COVID-19. Самым главными тут являются вопросы разоружения, потому что мы сумели продлить СНВ-3, но надо двигаться дальше. Сейчас мир настолько компактный и средства вооружения настолько мобильные и дальние, что никто не защищен ни от чего», — отметил сенатор.

Фейки о России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова уверена, что среди основных тем переговоров двух лидеров будут вопросы, связанные с борьбой с пандемией COVID-19 и противодействие терроризму.

«В числе частных вопросов Владимир Владимирович может поднять тему о разнообразных фейковых новостях, от которых впоследствии приходится отбиваться России. Это очень сильно влияет на наши отношения, везде видят «русский след», и во всем обвиняют русских, что бы ни случилось. Не сомневаюсь, что они также будут говорить об Украине и тут тоже должна быть какая-то позиции. Допускаю, что обсудят и «Северный поток — 2», — указала депутат.

При этом Журова не исключила, что после встречи Путина и Байдена в отношениях сторон появится что-то новое, тут есть надежды на президента США — их гораздо больше, чем в свое время возлагали на его предшественника Трампа.

«Было бы здорово, если по итогам встречи будeт достигнуты какие-то договоренности. Есть подозрения, что Байден согласился на эту встречу, потому что советники дали ему правильные рекомендации, что это нужно сделать. То есть с надеждой на какое-то конструктивное понимание нашего дальнейшего взаимодействия. Сейчас весь мир замер, <...> когда они встречаются, это сигнал для многих, видеть в этом какую-то надежду на позитив», — добавила депутат.

Зампредседателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа также считает, что говорить о прорывных решениях тут не стоит, важен сам факт проведения встречи лидеров России и США.

«Я абсолютно уверен, что обязательно произойдет какое-то смягчение напряженности в отношениях между нашими странами. Довольно много позиций, которые президенты могут рассмотреть, и, наверное, делать отдельные акценты на каких-то конкретных темах пока не стоит. Главное в этой встрече — подготовка, если будут выработаны основные направления по каким-то векторам, это уже будет большим достижением», — резюмировал депутат.

«Не стоит умалять значения саммита»

В Кремле также не ждут полного решения всех разногласий и перезагрузки отношений с США после встречи Путина и Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, умалять значение саммита не стоит.

«Важно, что все-таки президенты получат возможность обменяться мнениями и сопоставить свои позиции по тем вопросам, которые представляют интерес для двух стран. И также, что очень важно, по вопросам, которые представляют интерес для всего мира», — подчеркнул представитель Кремля.

В частности, речь идет о вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями, продолжил Песков, тема санкций же, скорее всего, подниматься не будет — Россия никогда не была сторонником «санкционных упражнений». При этом подписания каких-либо документов по итогам встречи также не планируется.