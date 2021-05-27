«Эталон диктатуры»: может ли Белоруссия потерять минский диалог

«Когда я говорю, что Минск не может быть переговорной площадкой, я ссылаюсь на то, что город, столица и страна, которая на сегодня, к сожалению, стала эталоном диктатуры — 33 журналиста свободных СМИ в Белоруссии в застенках, самолет остановили для того, чтобы снять господина Романа Протасевича и посадить его за решетку, угрожая расправой. Естественно, такая страна может быть только площадкой для установления диктатуры и войны, а не мира в Донбассе, как самой высокой и гуманной задачи, которая вообще существует», — заявил «Газете.Ru» постпред Украины в контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук.

По мнению представителя Киева, именно поэтому площадку необходимо перенести, но сделать это можно только по обоюдному согласию между Украиной, Россией и ОБСЕ.

То есть решение должно быть общим и согласованным консенсусом сторон. Он также добавил, что новой площадкой должна стать какая-либо нейтральная страна.

«Это может быть Швейцария или Финляндия. Короче говоря, это может быть страна, которая зарекомендовала себя как государство, построившее демократию, или идущая путем демократии, не демонстрируя каких-то усилий по остановке этого пути. Это моя точка зрения, но повторяю, это должна быть наша общая точка зрения», — подчеркнул Кравчук.

Что говорят в России

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, постпред Украины не может принимать решения об изменениях в формате работы переговорного механизма по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН... Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия, как соавторы Минских договоренностей, не позволят этого сделать», — добавил министр.

При этом член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин сказал «Газете.Ru», что Минск — вполне комфортная площадка для переговоров по Донбассу. По его словам, ситуация с самолетом — личное дело Белоруссии.

«То, что на этой почве каждая европейская страна пытается отыграть любые политические очки — это прискорбно. Площадка для Минских договоренностей как была, так пусть она и остается, в ней нет никаких проблем», — отметил сенатор.

«Если вы хотите конструктивного диалога, вам какая разница на какой территории договариваться и делать мир для людей? А все остальное — только в пользу личного политического пиара, который, не стыдясь, используют страны Европы», — подчеркнул Деньгин.

В то же время заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посетовала на непостоянство украинской стороны в вопросах урегулирования конфликта в Донбассе. По ее мнению, они сами не знают, чего именно хотят.

«Вот уже восьмой год мы видим, что определиться они не могут, к сожалению. Не знаю, куда они предложат перенести эту переговорную площадку. Но когда не хочется, то все не так: и площадка не устраивает, и одежда неудобная. Пусть эта площадка будет где угодно, они могут предложить ее перенести хоть на Юпитер или Марс. Но ничего не изменится, так как нужно иметь желание действительно урегулировать этот конфликт. И тогда уже не будет важна сама площадка», — указала депутат.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков уверен, что украинская сторона сделала «совершенно глупое» заявление, потому что Минск никак не вмешивается в переговорный процесс, а напротив предоставляет площадку для диалога между Украиной и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

«Перенести переговорную площадку можно, но только по обоюдному согласию, в том числе с Луганском и Донецком. Прежде всего об этом надо спрашивать именно республики», — заявил сенатор.

«Однако любая тема обсуждаема и при общем согласии всех участников переговорного процесса перенос возможен, но по желанию одной лишь Украины это невозможно», — подчеркнул Цеков.

Куда переносить?

Опрошенные «Газетой.Ru» иностранные политические деятели дают разную оценку намерениями перенести место переговоров по Донбассу. К примеру, депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом не исключила, что у эстонских политиков есть амбиции по переносу диалога на их территорию.

«В принципе, многие готовы на себя взять такую урегулирующую роль, и я не вижу причин, почему это не могла бы сделать Эстония. Традиционно в этих вопросах также заинтересована Польша, потому что у нее свои отношения с Белоруссией и Украиной. Кроме того, на ум приходит и Литва», — отметила Тоом.

«Другое дело, что есть страны более или менее тенденциозные. По-хорошему, здесь должен быть кто-то нейтральный, а Эстония безусловно не нейтральна в этом вопросе. А вообще Минские договоренности — это фигня на масле», — резюмировала депутат.

Однако депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, напротив, считает, что Минск сам по себе остается хорошей площадкой для переговорного процесса по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Минск может быть площадкой для переговоров, он вполне подходит. А вот Латвия так прославилась во время чемпионата мира по хоккею, что не только дипломаты, но и спортсмены больше не поедут туда на важные мероприятия», — отметила депутат, имея в виду недавний скандал с белорусским флагом на турнире, проходящем в Риге.

Евродепутат от Литвы Вальдемар Томашевский отказался комментировать эту тему, особенно с точки зрения теоретического переноса переговоров в Литву. По его мнению, вокруг ситуации в Белоруссии идет «информационная война» и сведения меняются каждый день.

«Вокруг этой темы какая-то неразбериха, как будто нет других проблем в мире», — заявил Томашевский.

При этом экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов уверен, что хорошей площадкой вместо Минска может стать Казахстан, хотя, если абстрагироваться от политической конъюнктуры, диалог, по его мнению, должен идти непосредственно в самом Донбассе.

«Мы реалисты и понимаем, что это политическая фантастика. В принципе Казахстан мог бы стать новой переговорной площадкой, и тому есть несколько причин. Во-первых, Казахстан имеет международный опыт как площадка таких переговорных процессов, в том числе по Сирии», — напомнил Косанов.

В качестве второй причины он назвал то, что место для переговоров должно быть равноудаленным от конфликтующих сторон и в этом смысле Казахстан — идеальный вариант. Более того, у страны хорошие отношения не только с Украиной и Россией, но и с западным миром.

«Третья причина здесь геополитическая: поскольку часть территории Казахстана находится в Европе, он может выступать как полноценная евразийская страна и стать надсобытийной площадкой для таких переговоров», — резюмировал Косанов.