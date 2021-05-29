Сочинские прогулки: Путин и Лукашенко обсудили кредит, авиарейсы и судьбу Софьи Сапеги

Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Сочи 29 мая окончательно разрешили вопрос о перечислении второго транша государственного кредита, сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в беседе политиков в основном фигурировали две большие темы: вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, а также борьба с пандемией.

В декабре 2020 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении Минску кредита на $1 млрд. В соответствии с условием соглашения, первый транш кредита в размере $500 млн был предоставлен Белоруссии до конца 2020 года, второй в таком же размере будет перечислен Минску в нынешнем году.

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Сам Лукашенко подчеркивал, что финансовая помощь Москвы была своевременной и важной.

«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — признавался белорусский лидер.

В целом, согласно экспертной оценке, за последние 20 лет Россия так или иначе вложила в Белоруссию около $137 млрд — речь идет о дотациях, преференциях, субсидиях и долговых списаниях.

В ходе нынешней встречи лидеры двух государств также достигли договоренности об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.

Вопрос касается посадки в Минске Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, из-за сообщения о бомбе в сопровождении истребителя МиГ-29. После посадки белорусскими силовиками был арестован Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, а сообщение о бомбе на борту не подтвердилось.

В итоге США и некоторые европейские страны приостановили разрешения на полеты, выданные «Белавиа». Великобритания, Франция. Литва, Франция, Великобритания, Польша и другие страны рекомендовали своим компаниям не летать через Белоруссию, а Украина с 26 мая и вовсе прекратила авиасообщение с республикой.

После этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил: Минск ожидает, что Россия полностью откроет свои границы для рейсов из Белоруссии, чтобы помочь в данной ситуации.

Касательно данной проблемы пресс-секретарь президента пояснил, что в настоящее время множество граждан Белоруссии «находятся в европейских странах и не имеют возможности вернуться на родину».

Песков отметил, что главы государств обсуждали организацию воздушного сообщения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через Белоруссию.

«Минтрансам двух стран, России и Белоруссии, дано поручение организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину», — сказал Песков.

Вместе с Протасевичем в Минске была задержана и помещена в ГУВД Мингорисполкома его подруга — студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе гражданка России София Сапега. Она была арестована на два месяца и сейчас находится в СИЗО.

Российский президент поднял вопрос по ней в ходе разговора с белорусским лидером.

«Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно <...> у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — рассказал Песков журналистам.

В этой связи Путин поручил МИД «самым внимательным образом отслеживать» это дело, подчеркнув при этом, что «все должно происходить в рамках закона».

Белорусская сторона предоставила Москве всю информацию о посадке лайнера в Минске и готова в случае необходимости ответить на дополнительные вопросы. При этом представитель Кремля отметил, что не может раскрыть детали этих документов.