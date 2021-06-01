«КНР решительно поддерживает Сирию»: Си Цзиньпин пообещал помощь Асаду

Китайский председатель Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Сирии Башару Асаду в связи с его победой на выборах главы Арабской Республики пообещал оказать Дамаску со стороны Китая посильную помощь в оживлении экономики, улучшении жизни населения и борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

В телеграмме, текст которой опубликовало Центральное телевидение Китая, говорится, что КНР решительно поддерживает Сирию в защите ее государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Си Цзиньпин заверил, что Пекин также будет содействовать продвижению китайско-сирийского сотрудничества для его выхода на новый уровень.

В послании отмечается, что Китай и Сирия — традиционно дружественные государства. Глава КНР отметил, что Сирия была в числе первых арабских стран, с которыми у Китая установились дипломатические отношения.

«Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений и готов работать вместе с президентом Асадом, чтобы использовать [отмечаемое в этом году] 65-летие установления дипломатических отношений для дальнейшего продвижения двусторонних связей и достижения еще больших успехов», — подчеркнул председатель КНР.

О победе Асада на выборах 27 мая объявил председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг. Сами выборы состоялись 26 мая. Действующего президента на них поддержали 95,1% избирателей. В соответствии с конституцией 2012 года, срок его президентских полномочий составляет семь лет. Предыдущие выборы, на которых Асад получил поддержку 88,7% избирателей, проходили в 2014 году.

Китай еще два года назад выражал готовность принять участие в послевоенном восстановлении Сирии, о чем в июне 2019 года заявлял глава МИД САР Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Начиная с 2011 года мы страдаем от терроризма. Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии», — говорил он.

Китай, действительно, обещал участвовать только в гуманитарных акциях по восстановлению Сирии и сейчас именно этим, в основном, и занимается, говорит «Газете.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. Он обратил внимание, что

Китай вкладывался в Сирию еще до начала вооруженного конфликта, и теперь хочет восстановить там свое присутствие.

«Пока можно только предполагать, но речь идет, скорее всего, об использовании элементов мягкой силы, например, обучении и переобучении сирийских граждан в китайских университетах», — говорит эксперт.

К тому же, Китай, по его мнению, не будет участвовать в восстановлении инфраструктуры — разрушенных дорог, городов, а также не станет выделять кредиты на эти цели.

При этом Пекин заинтересован в строительстве нефтяных и нефтеперерабатывающих объектов в регионе, говорит Алексей Маслов. Но происходить это, по словам эксперта, будет лишь после того, как Китай убедится, что в Сирии безопасно — Китай не станет вкладываться в страну, где идут боевые действия.

«Здесь, судя по всему, есть некоторая координация между Россией и Китаем в этом вопросе, и, я думаю, что на российские интересы здесь Китай не наступает, потому что Москва, насколько можно понять, прежде собиралась оказывать именно гуманитарную помощь Сирии», — обратил внимание специалист.

Россия заинтересована в том, чтобы в Сирию приходили инвестиции, а Китай — это одна из немногих стран, которая реально имеет свободные деньги в больших объемах и при желании может вложить их в Сирию,»

— сказала «Газете.Ru» востоковед-политолог Елена Супонина. Она уточнила, что кто-либо не сможет самостоятельно справиться с восстановлением разрушенной сирийской экономики, поэтому желание Китая сотрудничать с Сирией полезно не только в политическом, но и в экономическом смыслах.

«Европейцы, находясь под политическим давлением США, к сожалению, пока не торопятся идти в Сирию, так что можно сказать, что у Дамаска сейчас одна надежда — на Россию, Китай и богатые арабские монархии Персидского залива, которые, в свою очередь, тоже восстанавливают отношения с Сирией», — отметила эксперт.

Между Россией и Китаем фактически складывается региональное сотрудничество по Ближнему Востоку и странам Северной Африки, которое активизировалось после операции России в Сирии, говорит профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ и профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин.

Он объяснил, что заинтересованность Китая в Сирии связана в том числе с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором, по словам китайского правительства, есть проблемы с ростом угроз со стороны экстремистских исламских террористических организаций.

«Незаконная трансграничная миграция террористических групп, агитация различных радикальных движений — все это, конечно, на Китай влияет отрицательно. Поэтому Китай сейчас и экономически, и в плане безопасности где-то самостоятельно, где-то, может быть, в кооперации с Россией в Сирии очень активно действует», — отметил эксперт.

Он допустил, что в Сирии даже могут появиться китайские частные военные кампании, которые будут работать по контракту.

Как полагает эксперт, находящиеся сегодня на «неплохом уровне» отношения Китая и Сирии станут еще лучше после выборов президента САР и, возможно, определенной стабилизации ситуации. Это приведет и к активизации экономической политики Китая в отношении Арабской Республики.