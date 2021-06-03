«Разжигание вражды»: коллекторы намерены обратиться в СК после слов Милонова

Коллекторы считают, что депутат Госдумы Виталий Милонов нарушил закон, назвав их животными и заявив, что коллекторов стоит лишить пенсии. В пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в комментарии «Газете.Ru» отметили, что намерены направить заявление в СК, если специалисты обнаружат признаки разжигания вражды.

«Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием «депутатского иммунитета» заявление должно подаваться в Следственный комитет», — отметил представитель пресс-службы.

В ассоциации обратили внимание, что «депутат сам в прямом эфире признал, что его предложение противоречит и нарушает нормы Уголовного Кодекса и разжигает вражду и ненависть».

«К сожалению, господин депутат уже не в первый раз допускает подобные публичные высказывания, что может также считаться и использованием служебного положения при разжигании ненависти и вражды. В случае обращения НАПКА в соответствующие органы в связи с такими высказываниями мы сообщим отдельно», — пообещали в ассоциации.

Ранее президент НАПКА Эльман Мехтиев отметил, что заявление Милонова — «это нарушение закона». «Мандат заканчивается, нужно привлечь к себе внимание. Господин Милонов считает себя глубоко верующим человеком, но любой верующий человек любой религии вряд ли в публичном пространстве будет заниматься оскорблениями», — приводит его слова Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что на законодательном уровне «нужно запретить коллекторам занимать какую-либо должность после такой работы».

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Потому что это сволочь. Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — сказал Милонов.

По его словам, «репрессивная функция должна быть только у государства».

Он также считает, что коллекторы должны просить прощения у общества и провести 10 лет на исправительных работах.

«Я хочу внести в закон о коллекторах маленькое изменение: признать коллекторов животными, не подпадающими под статью 245 «Жестокое обращение с животными». Это социально опасные животные, что-то типа вшей», — добавил он.

А тех, кто не откажется от своей коллекторской работы, депутат от «Единой России» предложил вывезти на Украину: «Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают».

В комментарии «Газете.Ru» Милонов пояснил, что предлагает коллегам «продумать полный законодательный запрет на осуществление коллекторской деятельности в отношении физических лиц». Он отметил, что физлица «сталкиваются не с государственной системой взыскания задолженностей, а с людьми с сомнительной легитимностью и отсутствием всяких морально-этических принципов».

«Я как христианин иногда говорю языком притч, метафор. Я говорю о том, что люди, которые занимаются коллекторской деятельностью, — это люди, которых нельзя адекватно поставить с моральной точки зрения на одну ступень, на один уровень с теми, кто честно выполнял свой долг и выполнял свою работу. Если коллектор будет получать такое же денежное вознаграждение, как и социально полезный человек, то это несправедливо», — уверен Милонов.

Он полагает, что нельзя коллекторскую деятельность приравнивать к трудовой, а соответственно и выплачивать пенсию. «Государство не должно оплачивать старость тех, кто во время своей трудовой деятельности приносил зло населению нашей страны. Они просто это не заработали: пенсия – это заслуженный отдых, так вот у коллекторов это отдых незаслуженный», — сказал он.

В то же время депутат Госдумы уверен, что коллекторам стоит запретить занимать руководящие должности.

«Знаете, как педофилам запрещают занимать места в детских садах и интернатах, так и коллекторам, поскольку коллектор для меня является новой разновидностью секс-меньшинств, это люди с садистскими и БДСМ-наклонностями и неуравновешенной психикой», — считает Милонов.

Он отметил, что законопроект еще не готов. Тем не менее он призывает коллег согласиться с его идеей: «Я считаю, что моя задача полностью убрать этих недостойных субъектов из нашей жизни».

Тем временем один из его коллег член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от «Единой России» Илья Осипов заявил, что нельзя путать бандитизм и коллекторство.

«Коллекторы — это взыскание долгов. С должниками, с просроченной задолженностью нужно бороться. Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию», — уверен парламентарий.

Он отметил, что не поддерживает «любую дискредитацию по профессиональному принципу». По его словам, деятельность коллекторов должна быть урегулирована, и она «ни в коем случае не должна ущемлять права человека, потому что, даже если он должник, он еще не преступник».

«Поэтому здесь все-таки мы придерживаемся последовательно этого пути — и деятельность коллекторов регулируем, некие ограничения на их деятельность накладываем, но, еще раз повторюсь, прежде всего, не надо путать коллекторов и бандитов — это разные вещи», — сказал он в комментарии РИА «Новости».

В Совфеде планируют ввести поправки, благодаря которым незаконная деятельность коллекторов наказывалась бы штрафом до 500 тыс. рублей.