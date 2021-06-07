Опасная вода: что известно о протечке украинской плотины на границе с Крымом

Дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала продолжает разрушаться. При это через нее, по данным СМИ, в Крым начала поступать вода из Днепра.

«Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают... Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили», — заявил РИА Новости первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.

При этом, как считает депутат Государственной думы Андрей Козенко, эта вода может быть загрязнена.

«В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды <…> И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится»,

— подчеркнул парламентарий в комментарии «РИА Новости».

Кроме того, ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН ранее фиксировали повышение концентрации радионуклидов в воде из канала.

В то же время источник ФАН в Минприроды утверждает, что просочившаяся через дамбу вода не доходит до Крыма, а переливается в Ростовскую область.

«Ростовская область наряду со Ставропольем и Краснодарским краем — главные поставщики фруктов и овощей южных в России. Если сейчас концентрация вредных веществ в воде превышает норму, то может пострадать урожай», — подчеркнул анонимный представитель ведомства.

Антироссийский недострой

Киев осуществляет водную блокаду Крыма с 2014 года. Однако дамба, перекрывающая доступ воде из Днепра в оросительную систему полуострова, так и не была достроена. В феврале так называемый постоянный представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил о намерении достроить сооружение.

«Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. <…> Дамба, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины», — сказал украинский чиновник.

В ответ на это председатель государственного комитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев заявил, что планы и прогнозы украинских чиновников «просто смешны». Вода из Днепра не поступает в Крым уже шесть лет, поэтому, скорее всего, достройка дамбы — лишь «очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств».

Коррупционную версию поддержал и сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, это имитация кропотливой работы, направленная на разворовывание украинского бюджета «под крымским предлогом».

17 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров преодолел острую фазу дефицита воды. «Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером», — отметил он.

Как подчеркивал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, Россия без помощи Украины решит вопрос обеспечения Крыма питьевой водой. Среди прочих шагов по снабжению полуострова водой чиновник назвал бурение скважин в Азовском море.

По словам Аксенова, также планируется построить два новых водохранилища — одно для нужд Симферополя, другое — для обеспечения водой Алушты.