«Владимир Путин нам не друг»: чего американцы ждут от саммита Россия-США

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана, обозреватель журнала The American Spectator Дуг Бэндоу призвал Вашингтон пойти на сделку с Москвой, поскольку изоляция и конфронтация с ней не сделают мир безопаснее. По его словам, глава Белого дома Джо Байден вполне может стать современным Ричардом Никсоном, то есть стабилизировать отношения с Россией.

«Он может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит Путина и Байдена пройдет в Швейцарии — прим. ред.) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», — утверждает Бэндоу.

Бэндоу предлагает сторонам договориться о невмешательстве в выборы друг друга. По его мнению, Вашингтон в этом плане несет большую ответственность, чем Москва. Кроме того, Бэндоу уверен в необходимости соглашения о запрете «киберопераций» и договоренностей о прекращении расширения НАТО.

«США должны пообещать, что в списке стран-членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», — добавил экс-помощник Рейгана.

Он также подчеркнул, что двум президентам стоит пойти на торг в области борьбы с терроризмом или же в вопросе отношения со странами Ближнего Востока и Латинской Америки.

Что говорят в США

В США с мнением Бэндоу согласны далеко не все. К примеру, бывший специальный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в своей статье для Центра анализа европейской политики объявил, что российско-американский саммит можно будет считать успешным для США только в случае продолжения противостояния с Россией.

«Наилучший возможный результат — это не скромные договоренности и приверженность «предсказуемости», а отсутствие договоренностей в целом.

Примирения не может быть до тех пор, пока российская агрессия не прекратится и страна не вернется к порядку, основанному на правилах. Действительно, в идеальном сценарии администрация США объявила бы о новых жестких санкциях против России и ее сторонников в Западной Европе в преддверии саммита в Женеве — санкции, которые могут быть отменены в любой момент, если поведение России действительно изменится», — отметил дипломат.

С точки зрения Волкера, любой результат, который на первый взгляд кажется обнадеживающим и благоприятным, на самом деле работает в пользу президента России Владимира Путина.

Позицию Волкера по введению санкций против России поддерживают многие политики-республиканцы. Они же активно критикуют Байдена за отказ от введения ограничительных мер против компании-оператора «Северного потока — 2» перед встречей с Путиным. Так, сенатор-республиканец Бен Сасс считает, что президент США просто «награждает» российского коллегу саммитом.

«Вместо того чтобы относиться к Путину как к гангстеру, который боится своего народа, мы отдаем ему его заветный газопровод «Северный поток — 2» и узакониваем его действия саммитом. Это слабая позиция», — передает слова политика Associated Press.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, выступая в комитете Палаты представителей по международным делам, также раскритиковал решение по санкциям против газопровода и призвал президента США выставить ряд предварительных условий для России. К примеру, потребовать перед встречей освободить американцев, задержанных на российской территории — в частности, осужденного за шпионаж гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана.

«Я надеюсь, тогда этот саммит принесет хоть какую-то пользу. Я неоднократно говорил, что Владимир Путин нам не друг. А позволяя реализацию проекта в «зловредных интересах» России, мы придаем ей больше сил в Европе», — подчеркнул конгрессмен.

При этом председатель комитета Сената по международным отношениям, демократ Боб Менендес неожиданно согласился со своими коллегами из Республиканской партии. По его словам, совсем непонятно, как отказ от санкций против «Северного потока — 2» помогает США бороться с «российской агрессией» в Европе.

Что касается встречи Байдена с Путиным, конгрессмен высказался в поддержку президента США, уточнив, что доверяет ему и рассчитывает на эффективное проведение саммита. Правда, как подчеркнул Менендес в разговоре с изданием Axios, особых надежд на эту встречу он не возлагает.

В то же время сенатор-республиканец Джим Риш обратил внимание, что на самом деле все уже «видели этот фильм» и знают, как будет развиваться диалог между президентами России и США.

По его мнению, главное, чтобы Байден не верил Путину, если глава РФ согласится взять на себя какие-либо обязательства. Кроме того, Риш уверен, что перед встречей нужно ввести санкции против «Северного потока — 2», чтобы заблокировать почти достроенный газопровод.

Экспертная оценка

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» американист и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов, переговоры Путина и Байдена вряд ли смогут устроить все политические силы внутри США.

«Республиканцы в любом случае будут критиковать Байдена за то, что он недостаточно жесток и плохо встретился с Путиным. Вполне возможно, это же будут делать его ястребиные коллеги из Демократической партии. Цели же администрации Байдена далеко не тайные. Это некая стратегическая стабильность, начало переговоров по новому договору СНВ, обсуждение болевых точек и обоюдная цель — это решение посольского кризиса. Плюс тут есть общая цель по установлению каких-то нормальных отношений между двумя крупнейшими ядерными державами», — добавляет эксперт.

В каком-то смысле администрация Байдена сейчас променивает репутацию ястребов и борцов за права человека на какие-то реальные политические достижения и успехи, продолжает Наумов. Эксперт считает, что это хороший знак, потому что, не говоря с российским коллегой, президент США не рискует потерять политические очки, а встречей он все равно их особо не заработает.

США необходимо показать, что встреча Байдена и Путина дала какие-то результаты, чтобы это выглядело достаточно убедительно перед всеми камерами мира, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Россия должна пойти на какие-то уступки — внести изменения в свою политику, и тогда это станет основой предсказуемых и стабильных отношений. При этом в США нарастает такая волна, что Байден неэффективный и недееспособный президент. Этот момент накладывает самый главный отпечаток, потому что Байден теперь не может представить окончание встречи с Путиным без результата», — рассуждает эксперт.

Пойдет ли Россия на какие-то уступки — неизвестно, отмечает Васильев, но заявления Владимира Путина на ПМЭФ, выход из договора по ДОН и подготовка денонсации договора открытой суши свидетельствуют о том, что Москва готова разговаривать только на равных.

«Вашингтон оказался в ловушке, так как США хотят восстановить свое лидерство над коллективным Западом, а с другой стороны каким-то образом наладить отношения с Россией. Если бы Байден был дееспособным президентом, он мог бы съездить в Европу, а с российским президентом увидеться через два-три месяца. Но в том формате, в котором это существует, это слабая и уязвимая позиция. Уязвимость тут состоит в том, что приставка «коллективный Запад» создает сложную ситуацию для США. Так как если встреча закончится безрезультатно, то мало того, что тут что-то не складывается по линии российско-американских отношений, но и с коллективным Западом», — резюмирует эксперт.