«За все должна платить Россия»: что будут делать США после запуска «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в сенате 8 июня, пообещал продолжать активную работу над тем, чтобы не допустить запуск газопровода «Северный поток — 2». На переговорах с Берлином Вашингтон будет добиваться принятия «автоматических» мер, связанных с работой нового газопровода, в ответ на «возмутительные действия» России.

«Между физическим завершением строительства трубопровода и его вводом в эксплуатацию есть разница», — отметил Блинкен.

Глава Госдепа отметил, что в руках Вашингтона сохраняются инструменты вроде санкций против компаний, которые будут помогать работе газопровода (например, страховщики). Также США могут «возместить» Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить условия, при которых Россия «не сможет использовать газ как инструмент принуждения».

Блинкен заявил сенаторам, что худшим итогом строительства «Северного потока — 2 были бы отравленные отношения с Германией. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства считает, что у Берлина не осталось бы стимула для дальнейших переговоров, если бы США не отказались от санкций против оператора газопровода.

В настоящее время в США находится переговорная группа из Германии во главе с внешнеполитическим советником Яном Хеккером и экономическим советником канцлера Ларсом-Хендриком Реллером. Цель переговоров — достигнуть некого «конкретного прогресса» по «Северному потоку — 2» к августу.

В Госдепе ранее заявили, что смирились с тем, что завершение строительства «Северного потока — 2» стало реальностью, и теперь ищут способ помочь Украине и другим странам, которые пострадают от проекта. 4 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сказал, что первая нитка газопровода уже завершена.

В мае Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Тогда же Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте.

«Украине просто так денег никто не даст»

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что для президента США Джо Байдена вопрос о «Северном потоке — 2», в отличие от Дональда Трампа, оказался не таким принципиальным, так как у него нет задачи отстаивать интересы нефтяников и газовиков.

«Сейчас американцы ожидают результатов выборов в Германии а сентябре. Если после них будет сформирована коалиция с партией «Зеленые», то США будут работать с ними. И тогда целью будет сделать так, чтобы газ просто не шел по уже достроенному газопроводу», — рассуждает эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар согласился, что с эксплуатацией газопровода могут быть проблемы в первое время, но отметил, что в перспективе он будет востребован.

«Все говорит о том, что Европе понадобится дополнительный газ, поэтому не надо волноваться о «Северном потоке — 2». В будущем Европа, с учетом и климатических изменений (в этом мае, например, были холода), и отказа от атомной промышленности, нефти и угля, еще скажет «спасибо» архитекторам проекта. А «Зеленые» если и придут к власти, то в составе коалиции, например, с социал-демократами, которые настроены на сотрудничество с Россией», — сказал Рар в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом работа «Северного потока — 2» не означает, что американцы прекратят давление на ФРГ, уверен политолог.

«Главная настоятельная просьба США к Германии — заняться вопросом финансирования Украины, у которой дела идут не очень хорошо. Сейчас она зависит от российских денег, которые получает за прокачку газа по своей территории, это около $2 млрд в год. Но немцы ничего не будут компенсировать.

Берлин будет давить на Москву, указывая, что раз в итоге был достигнут компромисс ради «Северного потока — 2», то дальше необходимо продолжать прокачку какой-то части газа через Украину. Запад заинтересован в том, чтобы за все платила Россия», — объяснил дальнейшую стратегию Рар.

Немецкий политолог при этом указал на то, что украинские трубы находятся в довольно плохом состоянии и нуждаются в модернизации.

«На это тоже нужны деньги, а Украина не хочет делиться прибылью с западными компаниями, которые готовы их отремонтировать. И, кроме того, не будем забывать, что Киев постоянно говорит, что ему российский газ якобы не нужен, покупая реверсный. Все это абсурдные политические игры», — заключил Рар.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.