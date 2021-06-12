«Привык к атакам»: Путин не придал значения словам Байдена в его адрес

Президент России Владимир Путин заявил, что скандальные слова его американского коллеги Джо Байдена в его адрес не заставили его переживать.

«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки — это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», — так он ответил на вопрос журналиста телеканала NBC о том, как он относится к заявлению Байдена, который назвал его «убийцей». Фрагмент интервью был показан в пятницу, 11 июня, полная запись ожидается 14 июня.

«За время моей работы я привык к разного рода атакам со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости, и ничто из этого меня не удивляет», — добавил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что те, с кем он работает, спорит на международной арене, «не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе». «Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — отметил глава России.

В интервью иностранному телеканалу Путин сравнил нынешнего лидера США и предыдущего главу Белого дома Дональда Трампа. По мнению российского главы, «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что нынешний лидер Соединенных Штатов — карьерный политик: «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой».

Вместе с тем он допустил, что у Джо Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». В то же время Путин надеется, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».

В преддверии саммита Россия — США, который пройдет в Женеве 16 июня, американская сторона старается не делать резких выпадов в сторону России, наоборот, делает дружественные шаги. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее поздравил россиян с Днем России, который отмечается 12 июня.

«От лица правительства США я поздравляю граждан России. <...> Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», — говорится в сообщении главы Госдепа.

Накануне в Кремле отметили, что переговоры Путина и Байдена, которые намечены на середину июня, важны из-за «плохих отношений между США и Россией».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заметил, что для Москвы важна сама возможность такого саммита для того, чтобы обсудить отношения стран.

Он добавил, что российская сторона не ожидает, что президенты США и России проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи. «Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив», — сказал представитель Кремля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров замечал, что Россия заинтересована в положительных результатах саммита. Но в то же время Москва не ждет от встречи неожиданных и значимых прорывов. Тем временем в Вашингтоне тоже не ждут, что после саммита «дела пойдут проще простого».

Тем не менее эта встреча является для США «жизненно необходимой частью защиты американских интересов и ценностей», заявил ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что глава Белого дома встречается с Путины «не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им».

По словам Салливана, главам государств нужно проработать многие темы. Это нужно в том числе и для того, чтобы «лучшим способом понять, что намеревается и планирует делать Россия», а также «чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса».