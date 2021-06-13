Строго, в галстуках: источник объяснил тактику Байдена на саммите с Путиным

«Жесткий сигнал» Кремлю намерен передать Белый дом на саммите президентов России и США в Женеве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает телеканал NBC.

«Для Белого дома ключевой задачей по итогам встречи… будет показать, что Байден дал жесткий сигнал Путину, в отличие от тех дружеских отношений, которые продемонстрировал предыдущий президент Дональд Трамп», — сказал источник.

Встреча президентов России и США должна состояться в швейцарской Женеве 16 июня. Кроме рабочей сессии, на саммите пройдут и переговоры «в менее крупном формате». Пока точно неизвестно, смогут ли Байден и Путин поговорить тет-а-тет, без помощников и советников. Тем не менее, встреча будет настолько формальной, насколько это возможно.

Кремль от встречи с Байденом «многого не ждет», обсуждать Путин со своим визави будет текущее состояние российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и проблемы региональной безопасности.

При этом пресс-конференции Путина и Байдена по итогам встречи должны пройти по отдельности друг от друга. Однако это — не жест, 12 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что проведение отдельных пресс-конференций объясняется предпочтениями Байдена. Он по итогам переговоров в Великобритании с премьер-министром Борисом Джонсоном также отдельно общался с прессой.

Сам Джонсон заявил, что президент США Джо Байден в ходе саммита с Путиным «выберет жесткий подход». Отвечая на вопросы американского телеканала CNN, британский премьер также выразил уверенность в том, что в ходе предстоящей встречи Байден даст «жесткие сигналы» Путину. Он отметил, что «в полной мере одобряет» такой подход.

Джонсон добавил, что между США и Россией не может быть нормализации отношений, пока Москва «не изменит свое поведение».

Сам Путин 12 июня заявил, что двусторонние отношения России и Америки «находятся в низшей за последние годы точке». Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите.

«Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников»,

— сказала 11 июня старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.