«Это не соревнование»: Путин и Байден рассказали об ожиданиях от встречи

«Поведение России не соответствует международному праву»

Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции 13 июня, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Швейцарии поднимет тему несоответствия — по мнению американской стороны — политики России мировым нормам. При этом он допустил, что Москва не будет изменять свою политику в угоду Вашингтону.

«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит и он продолжит в том же духе», — пояснил глава Белого дома.

Он также согласился с заявлениями российской стороны о том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся в низкой точке.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден намерен обсудить с российским коллегой «полный спектр насущных вопросов», включая контроль над вооружениями, изменение климата, якобы российское военное вмешательство на Украине, кибератаки с помощью программ-вымогателей, нацеленные на критически важные объекты инфраструктуры, включая трубопроводную систему Colonial Pipeline и производителя мяса компании JBS, в которых Вашингтон видит «руку Москвы», и арест блогера Алексея Навального.

Также ожидается, что два лидера обсудят ядерные программы Ирана и Северной Кореи, Сирию, Арктику, борьбу с COVID-19 и многое другое.

Три дня назад, обращаясь к американским военнослужащим и их семьям на авиабазе ВВС Великобритании Милденхолл в Саффолке, Байден пообещал, что передаст Путину «четкий сигнал».

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Обе наши страны имеют невероятно важные обязательства, в том числе по обеспечению стратегической стабильности и соблюдение соглашений о контроле над вооружениями. Но я ясно дал понять: Соединенные Штаты ответят решительно и конструктивно, если российские власти будут заниматься вредоносной деятельностью», — анонсировал глава Белого дома.

Путин ждет взаимодействия с США

В свою очередь Путин 13 июня сказал, что хорошим результатом американо-российского саммита на высшем уровне в Женеве будет создание путей взаимодействия по важнейшим вопросам и возобновление прямого диалога Москвы и Вашингтона.

Как напомнил глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», американская сторона также указывает, что у обеих стран есть целый ряд фундаментальных тем, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес.

По словам Путина, в число таких вопросов входят стратегическая стабильность, деэскалация региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и глобальная экологическая повестка, а также партнерство в сфере экономики.

«То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать. Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», — подчеркнул российский президент.

Отдельно он отметил «профессиональный подход» к организации встречи со стороны России и США.

«В преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», — уточнил президент России.

Накануне в интервью Лестеру Холту на канале NBC Nightly News Путин оценил профессиональные качества Байдена как политика.

«Он радикально отличается от [предыдущего президента США Дональда] Трампа, потому что Байден профессионал. Он всю жизнь свою сознательную почти что в политике. Он занимается этим многие-многие годы. Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике. Это другой тип людей, и я очень надеюсь, что при своих преимуществах и недостатках он не будет делать никаких импульсивных движений на посту действующего президента США», — сказал Владимир Путин.

В качестве примера профессионализма коллеги Путин привел продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) .

По словам главы российского государства, решение принималось не «с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и в российско-американских отношениях.

Встреча президентов пройдет на швейцарской вилле XVIII века Ла Гранж на берегу Женевского озера 16 июня. По ее итогам Байден проведет отдельную пресс-конференцию. Путин по завершении переговоров также выйдет к кремлевскому пулу и другим СМИ.

Комментируя отказ от совместной пресс-конференция, Байден заявил, что «это не соревнование, кто лучше выступит». Как уточнил глава Белого дома, в своей речи после саммита он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Россией.

Счет 1:0 в пользу Путина

У Байдена и Путина к настоящему моменту была только одна продолжительная встреча тет-а-тет, это произошло 10 марта 2011 года. По оценкам СМИ США, это был провал американской стороны. Тогдашний вице-президент США прилетел в Москву, чтобы убедить Путина в том, что запланированное расширение системы американкой противоракетной обороны на Восточную Европу не является враждебным шагом против России.

Путин откровенно выразил недоверие и подшутил над Байденом, когда разговор коснулся грузино-осетинского конфликта 2008 года. Байден сказал, что он регулярно разговаривал по телефону с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чтобы убедить его воздержаться от провокационных действий.

«Мы точно знаем, что вы говорили господину Саакашвили по телефону», — ответил Путин.