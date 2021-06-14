«Придет когда-то на мое место другой человек»: большое интервью Путина каналу NBC

О душе

Журналист NBC Кейр Симмонс спросил у Путина, помнит ли он случай, когда после встречи с ним Байден заявил, что «не видит в нем души». «Я не помню этой части нашего разговора. Наверное, у него хорошая память», — сказал российский президент.

Симмонс также задал вопрос Путину, считает ли он себя «убийцей», напомнив о словах Джо Байдена. Рассмеявшись, Путин заявил, что привык к атакам со всех сторон. «Мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», — подчеркнул президент.

Об оппозиции

В беседе с журналистом Путин также заявил, что Российская Федерация не убивает политических оппонентов. В частности, это касается инцидента с Алексеем Навальным. Он подчеркнул, что «такие решения» в стране президентом не принимаются.

«С ним [в колонии] будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим», — сказал Путин.

При этом на вопрос о том, почему его так пугает оппозиция, Путин ответил: «Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно».

О заключенных

Россия готова обмениваться заключенными с Соединенными Штатами. Владимир Путин отметил, что в США россиян под стражей содержится гораздо больше, чем американцев – в российских тюрьмах.

«Я знаю, что есть осужденные граждане США, которые находятся в тюрьме. Но если сравнивать с числом россиян, которые находятся в американских тюрьмах, то эти цифры несопоставимы», — сказал глава РФ.

О хакерах

Беспочвенными назвал российский президент обвинения в адрес России по поводу кибератак и вмешательства в выборы. Путин подчеркнул, что США так и не предоставили каких-либо доказательств.

«Нас обвиняют в самых разных вещах: вмешательство в выборы, кибератаки и так далее. И ни разу они [обвиняющие] не озаботились тем, чтобы предоставить какие-либо улики или доказательства. Просто беспочвенные обвинения», — подчеркнул он.

Путин также отметил, что западные спецслужбы могут сами вести антироссийскую деятельность в киберпространстве.

«Я этого не боюсь, но не исключаю, что так может быть», — пояснил он. «То, чего боятся в США, может представлять опасность и для нас. НАТО объявило киберпространство территорией боевых действий. Они что-то планируют, это не может не беспокоить нас», — добавил российский глава.

О BLM

Путин также заявил журналисту NBC, что движение Black Lives Matter имеет под собой основания. «Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права», — добавил глава Российской Федерации.

Он также выразил удивление тем, что США до сих пор не обвинили Россию в причастности к BLM.

О космическом пространстве

Россия планирует продолжать сотрудничество в космосе с США. «Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», — подчеркнул глава России.

Взаимодействие планируется осуществлять не только с США, но и с Китаем. При этом Путин в очередной раз указал, что российская сторона против милитаризации космоса: «Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещенного на околоземном пространстве, и так далее».

О рейсе Ryanair и Протасевиче

«Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса», — сказал Путин, отвечая на вопрос о посадке рейса Ryanair в Минске и последующем аресте белорусского оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

По словам Путина, он «не то чтобы одобряет и не то чтобы осуждает» поступок белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все», — добавил Путин, подчеркнув, что у него нет оснований не верить Лукашенко.

Об учениях и НАТО

«Во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу — первое. Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что эти учения проходили вблизи российских границ, но в Москве «не обратили на это внимание».

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В ответ на это журналист отметил, что «противостояние с НАТО во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в оборону».

«Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще [Михаилу] Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения», — отметил президент России.

Журналист уточнил, где прописана договоренность, на что Путин сказал: «Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге. Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати?»

«Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли», — подытожил глава России.

Об отношениях России и США

«У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России», — подчеркнул Путин, говоря о предстоящей встрече с Джо Байденом.

При этом он назвал стабильность и предсказуемость «самой главной ценностью в международных делах».

«Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнеров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость?» — задался Путин вопросом.

Что касается Байдена, Путин описал его как человека, который «кардинальным образом отличается от Трампа», который «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

«Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю — есть плюсы, есть минусы, — что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определенные правила общения, сможем о чем-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения», — выразил надежду Путин.

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О президентстве

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо. Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России», — сообщил Путин.

Он признался, что поддержит человека «с конструктивными взглядами», преданного стране, того, кто «готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь».

«Когда-то, разумеется, — это естественный процесс, биологический — нам всем будет замена: и Вам на своем месте, мне на своем. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее», — добавил Путин, подчеркнув, что не думает о таких «вопросах третьестепенного значения» как ожидание защиты от преемника — «самое главное — это судьба страны и ее народа».