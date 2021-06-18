Путин впервые за пять лет наложил вето на закон

Президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ужесточении правил цитирования для СМИ. Согласно профайлу законопроекта на сайте Госдумы, 15 июня он был отклонен, а 16 июня поступил в ответственный комитет на заключение.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у Путина возникли вопросы к частям закона о борьбе с фейками, в которых речь идет об освобождении от ответственности.

«Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — рассказал представитель Кремля во время встречи с журналистами.

Дорабатываться закон, предусматривающий полную ответственность за процитированную информацию для изданий, будет в рамках нового созыва Госдумы. Об этом сообщил соавтор документа Евгений Ревенко.

«Это нормальная процедура. Очевидно, возникли некие дополнительные соображения, с которыми нам необходимо ознакомиться. Безусловно, законопроект будет доработан с учетом возникших предложений», — приводит слова депутата РИА Новости.

Поправка в закон «О средствах массовой информации», ужесточающая ответственность журналистов и изданий за дословное цитирование фейковой информации, была внесена в Госдуму депутатами от «Единой России» Ревенко и Сергеем Боярским в июне прошло года. Впоследствии инициатива была одобрена Советом Федерации.

По сути, поправка предполагает, что издание, процитировавшее недостоверную информацию (порочащую честь и достоинство, ущемляющую права граждан и угрожающую здоровью детей), должно нести за правонарушение такое же наказание, как и СМИ, первое напечатавшее и распространившее ложные сведения. Прямой ссылки на первоисточник, опубликовавший фейк или допустивший ошибку, от избавления от ответственности будет недостаточно, как подразумевает это действующая редакция закона.

Необходимо, чтобы главный редактор издания, где впервые были опубликованы ложные сведения, мог быть установлен и привлечен к ответственности. Соответственно, если сделать это не представляется возможным, то вся ответственность выпадает на издание, перепечатавшее фейк.

«По закону, по профессиональным и этическим нормам мы должны проверять достоверность информации, которую публикуем. Сейчас в интернете создается очень много «странных изданий». Они публикуют «фейковые» новости, не соответствующие действительности. Задача СМИ – проверить, а потом уже публиковать материал. То есть задача остается прежней и сейчас, и в момент вступления новых поправок», — объяснял Ревенко порталу «Время Воронежа».

У президента возникли замечания относительно части про основания для снятия ответственности с издания. Речь в этом положении идет о том, что журналист, главный редактор и само СМИ, процитировавшее фейк, освобождаются от претензий лишь в том случае, если главного редактора издания-первоисточника установить возможно.

«Именно в этом направлении будет дорабатываться. В части, как нам все-таки здесь сделать более прозрачную систему, чтобы не возникало злоупотреблений свободой слова», — цитирует члена комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко ТАСС.

В свою очередь в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выразили солидарность с решением Путина. Член Совета Леонид Никитинский напомнил, что СПЧ изначально выступал против этого законопроекта, поскольку он подразумевает ответственность не только редакции, но и главного редактора «задним числом».

«Если, к примеру, два года назад где-то был опубликован фейк, а газета перепечатала его со ссылкой, то главный редактор налетал на большой штраф», — сказал он ТАСС.

По мнению члена Совета Евы Меркачевой, в настоящее время журналисты с трудом могут исполнять свои функции, «поскольку над ними дамокловым мечом висит закон о фейках». В СПЧ обращались десятки региональных изданий, которые получали большие штрафы за распространение достоверной информации, объявленную фейком местными чиновниками. Меркачева считает, что если бы законопроект был принят, на деятельности многих СМИ «можно было бы поставить крест».

Стоит отметить, что в 2002 году Путин уже отклонял законопроект, который регулировал работу СМИ. На фоне теракта на Дубровке предлагалось запретить изданиям публиковать информацию, представляющую ценность для террористов — детали планов контртеррористических операций, сведения о технологии изготовления оружия. Вето на поправку Ревенко и Боярского же стало для президента первым с 2016 года, когда он согласился с доводами родительских организаций и отклонил закон о единой системе учета учащихся. До этого Путин также отказался подписывать закон о расширении полномочий «Сколково».