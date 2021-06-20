Троекратный перевес у Пашиняна: последние данные по выборам в Армении

На прошедших 20 июня досрочных выборах в Национальное собрание Армении восьмого созыва партия нынешнего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» уверенно обходит своего главного конкурента — блок «Айастан» («Армения») экс-президента страны Роберта Кочаряна.

«Гражданский договор» набирает 59% голосов, за блок «Армения» отдали голос 18,37% избирателей. Таковы данные ЦИК после подсчета бюллетеней со 500 избирательных участков из 2008.

На третьем месте блок третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею» с 5,43% голосов, далее следуют либерально-консервативная «Процветающая Армения» президента Национального олимпийского комитета республики Гагика Царукяна (5,14%) и «Республика» экс-премьера Арама Саркисяна (2,41%).

Всего в выборах участвуют четыре партийных блока и 21 политическая партия, для многопартийных блоков (союзов, альянсов) установлен проходной барьер в 7%, для партий — 5%.

Голосование проводилось в 38 территориальных округах на 2008 избирательных участках, в регистр избирателей Армении включено 2 млн. 578 тыс. 578 человек. Явка составила 49,4%. В голосовании приняли участие 1 281 174 человека, передает агентство «Новости - Армения».

Также ЦИК Армении подвел итоги электронного голосования, которое проводилось с 11 по 13 июня и в котором приняли участие 500 человек (сотрудники дипломатических или консульских представительств Армении и члены их семей, а также армянские военные, находящиеся в командировках или обучении за границей, и их семьи).

Как сообщил председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян, наибольшее количество голосов набрали «Гражданский договор» — 163 голоса, блок «Айастан» --135 голосов и Армянский национальный конгресс первого президента Армении Левона Тер-Петросяна — 43 голоса.

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) в принятом итоговом заключении сообщили, что выборы были организованы и прошли в соответствии с законодательством республики, а СМИ освещали электоральную процедуру «подробно и объективно».

«Несмотря на пандемическую ситуацию, явка избирателей на избирательные участки осуществлялась без ограничительных мер, что создало условия для полноценного волеизъявления граждан, а избиратели в полной мере имели возможность выразить свое отношение к избираемым по партийным спискам кандидатам в депутаты», — указывается в комментарии ПА.

Также в ассамблее заявили, что места распределяются между партиями с использованием их общенациональной доли голосов.

«При этом половина предоставляется тем, кто находится в национальном списке, и половина тем, кто получил наибольшее количество голосов в списках округов.

Четыре места зарезервированы для национальных меньшинств (ассирийцев, курдов, русских и езидов)», — указывается в сообщении ПА.

Согласно данным мартовского опроса, который проводила социологическая служба MPG, альянс «Мой шаг», в который входят «Гражданский договор», «Миссия» и различные представители гражданского общества, были готовы поддержать 32% граждан, блок Кочаряна на тот момент набирал лишь 6% поддержки.

Однако июньское исследование показывало, что блок «Армения» экс-президента страны получил бы 24,1% голосов, о готовности голосовать за блок премьера заявляли 23,8% респондентов.