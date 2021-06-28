«Выглядит странно и дурно пахнет»: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России в Праге Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывами боеприпасов на военных складах во Врбетице. Прага оценивает ущерб в 650 млн крон (€25,5 млн или 2,2 млрд руб по курсу на 28 июня).

Смолек также заявил российскому послу, что включение Москвой Чехии в список «недружественных» государств является нарушением международного права — Венской конвенции о дипломатических сношениях и Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве.

По мнению чешского внешнеполитического ведомства, указ, подписанный весной российским президентом Владимиром Путиным, где второй недружественной для России страной названы США, должен быть отменен, пишет чешское издание Mlada fronta Dnes.

Министерство внутренних дел Чехии уже подготовило законопроект о распределении денег: 350 млн крон пойдут муниципалитетам и властям регионов, 300 млн будут распределены среди жителей прилегающих к месту взрыва населенных пунктов.

Суммы для муниципалитетов распределяются в зависимости от расстояния от «периметра риска», а также в соответствии с налоговой нагрузкой. Для муниципалитета Злинского края эта сумма составляет 59 млн, для деревни Влаховице — 116 млн, для Славичин — 104 млн, для Липова и Богуславице-над-Вларжи — 36 млн, а в Халужице должны получить почти 16 млн.

Каждый житель, включая детей, постоянно проживающих в пяти муниципалитетах, должен иметь право на получение определенной суммы, заявили власти Чехии.

«Например, для жителей Влаховиц это сумма составит около 90 тысяч крон, в Славичине жители получат по 15 тысяч крон, потому что этот город не относится к наиболее пострадавшим. Люди должны подать заявление о получении компенсации в течение шести месяцев», — сказал Станислав Полчак, юрист муниципалитетов и член Европейского парламента.

Большую часть суммы предполагается заплатить местным жителям за период неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года, Прага называет это опасной ситуацией с прямой угрозой людям.

Деньги планируется направить на ремонт дорог, поврежденных вывозом боеприпасов, а также на эконмическое развитие населенных пунктов, на спонсирование некоммерческих организаций и ассоциаций, и на другие цели.

Несколько дней назад группа чешских депутатов во главе с министром внутренних дел страны Яном Гамачеком внесла в Палату депутатов законопроект о единовременной компенсации Злинскому краю, муниципалитетам и жителям за последствия взрывов.

Депутаты семи коалиционных и оппозиционных блоков хотят, чтобы нижняя палата как можно скорее одобрила законопроект в первом чтении, но сначала его должен утвердить кабинет министров.

Требование руководства Чехии компенсировать последствия взрывов в Врбетице следует адресовать истинным виновникам произошедшего, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если чешские власти подсчитали ущерб и вышли на какую-то цифру, то пусть они найдут виновника этого происшествия и предъявят им этот счет. Российской Федерации в этой схеме нет и быть не может, и это две совершенно разные темы. Поэтому пускай ищут виновных, предъявляют им любые счета и забудут про Россию в этой связи, потому что это все выглядит странно и дурно пахнет», — сказал депутат.

По его мнению, российской стороне не стоит отвечать на подобные заявления.

«Как можно реагировать на поведение политических клоунов, не всегда на такие странные вещи нужно реагировать», — добавил парламентарий.

Эскалация отношений России и Чехии началась после того, как 17 апреля 20121 Прага объявила, что якобы «агенты российской военной разведки ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин подозреваются в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 году.

Москва отвергла обвинения Праги, назвав их необоснованными, противоречивыми, безответственными и провокационными, указав на то, что доказательств причастности ко взрывам никаких нет.

Чехия и Россия обоюдно выслали дипломатов. Из солидарности с позицией Праги по этому делу российских дипломатов также выслали несколько европейских стран и Украина. Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил полную поддержку позиции Праги.