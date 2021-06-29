ЖКХ, вакцинация, экология: о чем спросят у Путина на «прямой линии»

Пандемия и обязательность вакцинации

«Прямая линия с Владимиром Путиным» в этом году проходит на фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Именно она стала причиной, по которой в 2020-м в привычном формате мероприятие не состоялось (тогда ее объединили с Большой пресс-конференцией). Как ожидают опрошенные «Газетой.Ru» политики и эксперты, коронавирус станет одной из центральных тем и в нынешнем году.

Так, как рассказал член комитета Госдумы по региональной политики и проблемам Севера и Дальнего Востока Алексей Корниенко, который сейчас находится в Сахалинской области,

больше всего местных жителей и жителей регионов, где ввели так называемую обязательную вакцинацию, беспокоит вопрос — вакцинация все же обязательна или нет.

«Президент говорит, что это добровольное мероприятие, а региональные отделения Роспотребнадзора вводят обязательные требования к этой вакцинации, и, по сути, все бюджетники и сотрудники сферы услуг обязаны пройти обязательную вакцинацию, несмотря на слова президента. Это один из самых главных вопросов», — сказал депутат.

30 июня, продолжил он, состоится совет Госдумы, на котором может быть принято решение о созыве пленарного заседания для рассмотрения во втором, а после и в третьем чтении законопроекта о включении в план проведения вакцинации препаратов против COVID-19. Корниенко обратил внимание, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уверял, что это будет добровольно, но до второго чтения законопроект так и не дошел.

Другая проблема — как государство будет оказывать поддержку гражданам и бизнесу на фоне роста числа заболевших коронавирусом,

считает доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Александр Кынев. При этом он усомнился, что эти вопросы прозвучат, пропустят ли их организаторы линии.

Пандемию в числе основных вопросов этой «прямой линии» назвал и социолог Денис Волков. Вместе с тем он отметил, что нынешняя беседа вряд ли будет отличаться от предыдущих, поскольку, по его мнению, на подобных мероприятиях поднимается примерно одинаковый набор проблем.

«Во-первых, низкие зарплаты, пенсии, пособия и так далее. Второе — рост цен. Третье — система здравоохранения в целом, коронавирус», — отметил он.

Внутренняя политика

На этой «прямой линии» много внимания будет уделено внутренней повестке дня — экономическим, социальным вопросам, а также пандемии, — считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он также допустил, что будет поднята тема Крыма и последствий прошедшего там наводнения.

По словам члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирины Белых, президент понимает, что у людей не бывает мелких вопросов — если есть проблема, ее размеры не надо определять, а нужно действовать.

Она выразила мнение, что на «прямой линии» будут подниматься вопросы от охраны окружающей среды до работы жилищно-коммунального комплекса.

«Но особое внимание Владимир Путин, наверняка, уделит социальному блоку — в первую очередь, мерам поддержки семей с детьми. Например, перспективам расширения категорий возможных участников программы льготного ипотечного кредитования для многодетных семей,

снижения процентной ставки по ранее выданным кредитам — все это сейчас активно обсуждается в обществе», — сказала депутат.

Она отметила, что всегда в центре внимания президента — здоровье россиян, поэтому будет обсуждаться качество и доступность медицинских услуг.

Депутат полагает, что также будет обозначена тема контроля за реализацией поручений, которые глава государства дал в ходе недавнего послания Федеральному собранию. Она назвала «прямые линии» эффективным инструментом для корректировки работы органов власти на местах.

Международная повестка

По словам Сергея Цекова, также будет звучать тема международных отношений, которая будет касаться взаимоотношений России, прежде всего, с США.

«Понятно, что какие-то подвижки произошли, но как ситуация будет разворачиваться дальше, как будут поступать США, ЕС... Они заявляют, что будут выстраивать отношения с Россией в зависимости от ее поведения. А мы будем выстраивать отношения с ними в зависимости от их поведения», — подчеркнул Цеков.

Говоря о теме Украины, парламентарий выразил мнение, что, если она и будет звучать, то меньше, чем обычно.

По мнению социолога Дениса Волкова, международные отношения могут осветить для баланса, но это, скорее всего, будут вопросы из студии.

«Большинству это не интересно, а интересна как раз социальная проблематика», — подчеркнул он.

Экология

Волков также допустил, что одной из рассматриваемых на «прямой линии» тем может стать экология.

Как показывает опыт прошлых лет, людей волнуют, в том числе, проблемы экологии,

отметила и зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова. По ее словам, именно благодаря такому неравнодушному сообществу удалось обратить внимание на очень многие экологические проблемы в стране и вместе с экспертами и общественностью принять определенные меры для проработки данных вопросов, которые уже сейчас начинают решать.

«Президент, как показывает история, всегда очень внимательно относился к каждому обращению. Уверена, что благодаря этому диалогу будет оказана помощь по ряду проблемных вопросов», — сказала депутат.

«Прямая линия часто воспринимается как последнее и действенное средство — дозвониться Путину, чтобы он решил проблемы», — отметил Денис Волков.