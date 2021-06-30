«Привычная Америка уходит в прошлое»: зачем в Конгрессе воюют с памятниками

«Дань ненависти»

Конгрессмены США продолжают войну с памятниками. Палата представителей приняла решение о демонтаже 12 находящихся в Капитолии статуй конфедератов и защитников рабства, сообщает Axios.

По мнению спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, «статуи в Капитолии должны олицетворять высшие идеалы американцев, выражать то, кем мы являемся и кем мы стремимся быть как нация». При этом она признает, что снос статуй автоматически не решает проблему расизма в США. «Памятники людям, выступавшим за жестокость и варварство в целях достижения такой откровенно расистской цели, являются гротескным оскорблением этих идеалов. Их статуи отдают дань уважения ненависти, а не наследию», — считает она.

За инициативу проголосовали 285 конгрессменов, против выступили 120 человек. Теперь законопроект должны утвердить в Сенате.

Принятый законопроект демонстрирует отказ от чествования тех, кто «стремился разделить американцев». Документ предусматривает демонтаж памятников конфедератам со всеобщего обозрения или возврат фигур в штаты, которые и прислали их в Капитолий.

Согласно нынешним правилам, каждый штат отправляет на Капитолийский холм по две статуи исторических личностей. Заменить их можно только с согласия местного законодательного органа и губернатора. Для изменения этого правила, нужно будет менять федеральный закон. При этом некоторые штаты в прошлом году уже начали отзывать статуи, которые они посылали в Капитолий.

Например, так поступили законодатели штата Вирджиния, убрав статую генерала Конфедерации Роберта Ли — рабовладельца и одного из наиболее известных военачальников XIX века. Он считается иконой для сторонников конфедератов в наши дни, его также называют символом движения «проигранного дела Юга» — сместившего акцент в оценке войны с проблемы рабства на вопросы защиты «особого» образа жизни, чести и храбрости солдат.

Палата представителей уже принимала аналогичный законопроект в июле 2020 года на фоне протестов и беспорядков из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Однако тогда документ даже не был рассмотрен в Сенате, который на тот момент контролировали республиканцы. Сейчас ситуация изменилась — республиканцев и демократов в верхней палате поровну, и решающее слово в такой ситуации за вице-президентом (сейчас это демократ Камала Харрис). Впрочем, республиканцы могут и в такой ситуации заблокировать законопроект и не доводить до итогового голосования с помощью филибастера.

Известно, что борцы с наследием рабства хотят, прежде всего, подвергнуть демонтажу бюст судьи Роджера Тэйни, вынесшего в 1856 году решение, согласно которому получение гражданства США темнокожим запрещалось.

Предполагается, что его заменит бюст Тургуда Маршалла — первого темнокожего судьи американского Верховного суда.

По предварительным данным, которые опубликованы в The Wall Street Journal, из Капитолия также должны быть устранены статуи сторонников рабства и сегрегации. Среди них вице-президент и главный идеолог рабовладельческой политики южных штатов Джон Кэлхун (умер еще до начала гражданской войны, но именно его идеи о рабстве как о благе стали основными в Конфедерации), сенатор Джеймс Кларк, президент Джефферсон Дэвис, который владел крупной хлопковой плантацией и большим количеством рабов, и вице-президент Конфедерации Александр Стивенс.

Попадет, вероятнее всего, под рестрикции и Джон Кэбелл Брекинридж — вице-президент США, а после начала гражданского конфликта — гражданский министр Конфедерации. Брекинридж хотя и был рабовладельцем и отстаивал это право, несколько раз как юрист защищал в суде свободных темнокожих.

Из Капитолия также хотят вынести бюст Уэйда Хэмптона III — одного из командиров кавалерии армии Юга во время гражданской войны, который входил в число крупнейших рабовладельцев в США. В 1876 году он был избран губернатором Южной Каролины при поддержке военизированной группы, которая применяла насилие против темнокожих и республиканцев.

Упомянутые статуи располагаются в Национальном скульптурном зале (National Statuary Hall) — в этом помещении некогда проходили заседания Палаты представителей, а со второй половины XIX века там выставляются статуи самых выдающихся американцев.

При этом часть лидеров республиканцев в Палате представителей, например, Кевин Маккартни, также голосовали за изъятие статуй, отметив парадокс, что «все статуи, сносимые согласно этому законопроекту, являются статуями демократов». После этого он предложил демократам поменять название их партии.

Некоторые голосовавшие против «войны с памятниками», как, например, член Палаты представителей от Республиканской партии Мэттью Розендейл считают, что законопроект «вдохновлен концепциями критической расовой теории об институциональном расизме и США, основанных исключительно на превосходстве белых».

«Все изменил приход Обамы»

По мнению главного научного сотрудника института США и Канады Владимир Васильев, которое он высказал в беседе с «Газетой.Ru», показательная борьба со статуями в Конгрессе подтверждает слова главы МИД России Сергея Лаврова об изменении цивилизационного кода развития в Америке.

«Все это связано с явлением «культуры отмены», когда в США идут по пути отрицания своего исторического прошлого. Это происходит из-за изменения демографической ситуации. Изначально США развивала белая нация. Сейчас же ситуация критическая, так как эта страна перестает быть обществом белого большинства и становится обществом меньшинств», — объясняет причину войн с прошлым эксперт.

Он считает, что пересмотр истории в Вашингтоне начался после окончания «холодной войны», когда этнические меньшинства отказались воспринимать ценности белого большинства.

Решающим фактом в официальном пересмотре прошлого, по мнению Васильева, стал приход к власти чернокожего президента Барака Обамы. Эксперт считает, что это положило началу новой истории политической системы США с доминированием картины мира меньшинств.

«И сегодня та Америка, к которой мы привыкли, как Атлантида, уходит в прошлое», — категоричен Васильев.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов согласен, что вопрос сноса скульптур в парламенте связан с процессом переосмысления прошлого, но указывает на ряд рациональных аргументов сторонников этого.

«Можно понять людей, которые говорят, что статуя судьи, который отказал афроамериканцам в гражданстве, раскалывает нацию. Эта ситуация стала еще одним эпизодом в споре: США — страна для белых мужчин или всех для всех?» — говорит Наумов.

Он добавляет, что хотя спор по-прежнему раскалывает представителей двух партий, он, скорее всего, будет разрешен в пользу прогрессистов.

На территории современных США в период с 1861 по 1865 год существовала Конфедерация южных штатов. Последние проиграли гражданскую войну северянам, что привело к отмене рабства и подневольной работы. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Часть американцев считает это проявлением расизма, часть выступает за сохранение исторической символики.

Борьба против статуй сторонников рабства идет во властных коридорах США не первый год. К примеру, та же Пелоси выступала с похожим предложением еще в 2017 году, когда цепочку обсуждений о Конфедерации запустили митинги сторонников ультраправых идей, которые использовали символику конфедератов.

Согласно опросу Quinnipiac University 2020 года, большинство американцев (52%) поддерживают «изъятие статуй Конфедерации из общественных мест по всей стране». Примерно 40% против этого. При этом еще в 2017 году всего 39% поддержали снос статуй конфедератов, а 50% выступали против.