Блокада, осада, обстрел: как Киев хочет захватить Донбасс

Советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал план военного захвата Донбасса. Его слова передает телеканал «Наш».

«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», — убежден украинский советник.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины сначала окружат крупные города, разрежут пути снабжения и «возьмут под артиллерийский контроль» восточную границу ДНР и ЛНР.

При этом, передает РИА «Новости», военные эксперты указывали многократно на слабости ВСУ. Столь сложная операция украинской армии не по силам.

По словам генерал-майора запаса Владимира Богатырева, реально части ВСУ в Донбассе находятся в критическом состоянии, страдают от снарядного голода и плохого обеспечения личного состава.

Агрессивная риторика

В марте депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ринат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый» обвинил украинские власти в подготовке к войне.

«Эта воинственная риторика последнего месяца или последних двух месяцев, которую поддерживают одни телеканалы и не поддерживают другие <…> Это реальная подготовка к войне. И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве», — сказал Кузьмин.

По его словам, именно из-за этого никто не закрывает телеканалы, которые преподносят войну «как подвиг какой-то украинской власти».

Среди других доказательств подготовки к войне депутат перечислил заявления генштаба минобороны Украины о подготовке личного состава к уличным боям, законопроект о новой системе призыва на службу и заявление представителя киевской стороны в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений.

Тогда же бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» призвала украинцев постоянно быть готовыми к военному захвату Крыма.

«К этому нужно быть готовыми. [Но] мы не готовимся», — добавила она. По ее словам, в России в какой-то момент начнется «турбулентность», которую украинцы должны использовать для возвращения полуострова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Представитель Кремля отмечал, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и для Франции, и для Германии. Песков добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС). За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что считает вступление страны в НАТО единственным способом установления мира на юго-востоке. В Москве придерживаются противоположной позиции. В Кремле ранее отмечали, что подобные действия Киева могут привести к усугублению ситуации в Донбассе.

Захарова также пояснила, что в Киеве уверены: «Получение плана членства станет неким сигналом для России». «Нынешнее сотрудничество Киева с НАТО... имеет четкую антироссийскую направленность», — подытожила она.

Представитель МИД также заявила, что членство в НАТО — это не путь урегулирования конфликта. Достичь мира можно другим способом — при «выполнении минских договоренностей, консолидации общества на созидательной почве и, конечно, искоренении националистической идеологии».