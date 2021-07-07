«Я не диктатор»: убит президент Гаити

Гаитянский президент Жовенель Моиз был убит в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Клода Жозефа сообщает ТАСС.

Моиз получил огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным. Ранена также была первая леди Гаити Мартин Мари Этьен Жозеф, врачи борются за ее жизнь.

Личности нападавших пока не установлены, но в заявлении властей сообщается, что преступники говорили на испанском языке. Официальными языками Гаити являются французский и гаитянский креол.

По словам премьера Жозефа, власти республики предпринимают все возможные меры, чтобы обеспечить преемственность власти и защитить народ Гаити. Нападение на президента Жозеф назвал «отвратительным, бесчеловечным варварством».

Погибшему Жовенелю Моизу было 53 года. В должность президента Гаити он вступил в 2017 году. Осенью 2018 года было совершено покушение на его жизнь. На церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя Гаити и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, в Моиза стреляли. Он не получил серьезных ранений и был эвакуирован, однако ранены были трое его охранников.

Гаити – одно из беднейших государств мира, население страны составляет около 10,6 млн человек. В 2019 году в стране начались массовые протесты, участники которых требовали отставки Моиза. Они обвиняли президента в росте инфляции, коррупции госаппарата и ухудшении экономической ситуации. С начала акций протеста на Гаити погибло более 26 человек, еще 77 пострадали.

На Моиза также готовили покушение, которое удалось предотвратить правоохранителям. В феврале 2021 года полицейские арестовали 23 человека, в том числе верховного судью и высокопоставленного офицера полиции.

«Я благодарю сотрудников, отвечающих за мою безопасность в президентском дворце. Эти люди мечтали совершить покушение на мою жизнь, но их план был сорван», — говорил тогда Жовенель Моиз.

На следующий день после раскрытия заговора полиция применила гранаты со слезоточивым газом и стреляла по толпе резиновыми пулями. Демонстранты требовали отставки президента. Лидеры оппозиции требовали отставки Моиза. По их мнению, его полномочия закончились с наступлением 2021 года. На что президент отвечал, что срок подойдет к концу только в феврале 2022 года года, и до тех пор он не уйдет. Путаница со сроками возникла из-за того, что официальная инаугурация Моиза состоялась лишь через год после победы на выборах.

Спустя еще одну неделю президент Моиз приказал уволить трех судей Кассационного суда республики за попытку переворота. Среди уволенных был также «президент переходного периода» Жозеф Месен Жан-Луи, его этим титулом наградила оппозиция.

«В последнее меньшинство, которое верит, что может подорвать верховенство закона и гаитянскую демократию, попыталось незаконно захватить власть, используя насильственные методы. Демократический процесс будет доведен до конца без какого-либо переходного периода. По окончании моего мандата 7 февраля 2022 года меня сменит избранный президент», — говорил тогда Жовенель Моиз.

«Я не диктатор. Диктаторы – это люди, которые захватывают власть и не знают, когда пора уходить», — подчеркивал он.

Политическая традиция

В 1912 году на Гаити был убит президент Мишель Синсиннатюс Леконт — мятежники взорвали Национальный дворец, где он находился с несколькими сотнями солдат. Сам Леконт также пришел к власти в результате очередной революции. Преемником Леконта стал генерал Танкред Огюст, продолживший его политику. Он умер через год после инаугурации, по слухам — был отравлен.

Спустя год президентом стал Орест Замор, но его отстранил от власти генерал Жозеф Теодор. Замор был казнен. Теодора отстранил от власти Жан-Симон Сан. Он опасался судьбы своих предшественников и жестоко расправлялся с политическими оппонентами. В 1915 году Сан приказал казнить 167 политзаключенных, в числе которых был также экс-президент Орест Замор. Возмущенные гаитяне восстали, Сан сбежал во французское посольство, куда вскоре ворвались повстанцы. Президент был избит и впоследствии разорван толпой. После этого Гаити захватили по приказу президента США Вудро Вильсона американские войска. Оккупация Гаити продолжалась до 1934 года.