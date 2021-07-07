«Это чрезвычайно важно»: Путин рекомендовал губернаторам проводить «прямые линии»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Текст соответствующего поручения по итогам «прямой линии» с жителями страны опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», — указано в документе.

Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по этому вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Путин ранее также подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей. В период с августа по декабрь 2021 года семьям должны сделать одну выплату в размере 10 тысяч рублей. Подать на нее заявление можно до 1 ноября. Выплата положена одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка с российским паспортом в возрасте от 6 до 18 лет. Ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года.

Кроме того, президент призвал губернаторов проводить свои «прямые линии» с жителями регионов не реже раза в год. «Это никому не помешает, потому что такое прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы. Еще важнее то, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. Это чрезвычайно важно, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах: социальной политике, здравоохранении, жилищном строительстве», — отметил российский лидер в ходе прямой линии.

Прямая линия с Путиным

30 июня президент ответил на вопросы россиян в прямом эфире. За 3 часа 42 минуты глава государства успел ответить на 70 вопросов. Большинство жителей страны положительно оценили состоявшуюся «прямую линию» и надеются, что проблемы, обозначенные во время общения, будут решены, сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов.

«Очень высокий уровень положительной оценки прошедшего мероприятия в целом, 68% опрошенных заявили, что в целом им понравилась «прямая линия», то, как выступал президент, то, как отвечал на вопросы. Это высокий показатель, он выше, чем в 2019 году», — отметил он.

Система поддержки семей с детьми

Семьи, попавшие в трудные ситуации, могут рассчитывать на помощь вплоть до совершеннолетия детей — с 1 июля в стране действует комплексная система их поддержки, проинформировали в «Единой России».

Одним из главных направлений стало расширение программы материнского капитала. «Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться — раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала — его можно потратить на строительство частного дома», — отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей — средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной.

Кроме того, появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза — с 3375 до 6750 рублей — увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.