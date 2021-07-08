Лавров обвинил Запад в попытках дестабилизировать Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с лекцией в Дальневосточном федеральном университете. В ходе своего выступления министр коснулся тем внутренней и внешней политики России в контексте грядущих выборов в Государственную Думу. Видео выступления Лаврова опубликовано в Facebook российского МИДа.

Дестабилизация России

Накануне думских выборов западные страны могут попытаться дестабилизировать ситуацию в РФ, считает Лавров.

«Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил он.

По словам Лаврова, после выборов западные государства могут отказаться признавать их результаты, начав соответствующую «кампанию по непризнанию».

«Такие планы есть, нам о них известно, но ориентироваться мы будем прежде всего на позицию, мнение нашего народа, который сам в состоянии оценить действия власти и высказаться о том, как он хочет дальше развивать свою страну», — отметил глава российского МИДа.

Лавров добавил, что Москва почти каждый день фиксирует попытки воздействовать на дела страны из-за рубежа. «Наши западные коллеги и не скрывают, что многие из них предпочли бы иметь дело со слабой Россией, лишенной ориентиров, Россией, готовой на любые уступки. Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику», — подчеркнул он.

Министр также напомнил о недавних инцидентах с кораблями НАТО в Черном море, экономических санкциях (Лавров их охарактеризовал как «нелегитимные») и «похищениях россиян» за границей.

РФ не раздавить

Говоря о внешнеполитическом направлении деятельности российского государства, Лавров подчеркнул, что никакой международной изоляции России нет, что бы ни говорили политики на Западе.

Он заявил, что Российская Федерация расширяет связи с большинством стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Сотрудничество выстраивается по линиям ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС.

«И в совокупности речь идет о странах, которые представляют более 80 процентов населения Земли. Поэтому, наверное, любому непредвзятому человеку понятно, что ни о какой изоляции России, о чем пытаются твердить наши западные коллеги, речи не идет», — подчеркнул Сергей Лавров.

Он добавил, что «друзей России» становится все больше, хотя США, Британия и прочие западные страны активно пытаются этому воспрепятствовать.

По словам Лаврова, президент РФ утвердил долгосрочный и стратегически выверенный внешнеполитический курс. Этот курс – конкурентное преимущество России, весьма существенное. Он способствует росту авторитета страны и «позволяет зарекомендовать РФ как надежного, предсказуемого, сильного и справедливого партнера».

Еще раз про Афганистан

Коснулся Лавров и афганского вопроса. По его словам, США оставляют конфликт в Афганистане «для силового решения», выводя из страны воинский контингент и не желая формировать переходное правительство с талибами (движение «Талибан» запрещено в РФ).

«Талибы ведут себя более воинственно, потому что… К сожалению, руководители в Кабуле не очень хотят организовывать нечто переходное, опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности», — отметил министр иностранных дел РФ.

По его словам, вывод американцами своих войск из Афгана представляет собой де-факто «провал своей двадцатилетней миссии». После начала операции НАТО в Афганистане в 2001 году во много раз выросли наркотическая и террористическая угрозы.

«Есть даже материалы на Западе, указывающие на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов», — добавил он.

Усугубляет ситуацию также то обстоятельство, что в Афганистан стягиваются боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Располагаются их лагеря в северных провинциях страны, на границе с Таджикистаном – союзником Москвы.