«Бессмысленный фарс»: Украина намерена депортировать россиян из Крыма

В Киеве рассматривают несколько сценариев в отношении российских граждан после «возвращения Крыма», в том числе их депортацию. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Идет ассимиляция и вытеснение местного населения, и это военное преступление… Сегодня там уже минимум 500 тыс. человек, которые приехали из России», — отметил он.

По его словам, этих людей «выдворят из-за незаконного нахождения на территории Украины».

Резников выразил уверенность, что рано или поздно произойдет «деоккупация» Крыма, поэтому «встает вопрос судьбы русского населения».

«Занимайтесь чем-то другим»

На заявление украинского чиновника отреагировали в Москве и Крыму. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на «бессмысленный фарс и политическую клоунаду».

«Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс! Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма», — написал он.

Заявления украинского руководства несбыточны, отметил, в свою очередь, глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически», — подчеркнул он, призвав Киев не тратить силы и деньги на создание сценариев по возвращению полуострова.

«Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», — заключил Форманчук.

«Крымская платформа»

О возвращении Крыма в состав Украины ранее неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев делает все, чтобы вернуть «оккупированный» полуостров под свой контроль и «защитить права обиженных».

Для этого на Украине создаются отдельные структуры. Так, по инициативе Зеленского запущена «Крымская платформа». Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Офис «Крымской платформы» будет «в круглосуточном режиме» отслеживать ситуацию с правами человека, экономикой, экологией и военными вопросами. Западные партнеры, по словам замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, будут привлекаться к этому процессу.

«Стали жить по-человечески»

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги плебисцита, Киев отказался признавать Крым частью России.

Напомним, ООН, как и большинство стран мира, до сих пор не признает российскую принадлежность Крыма. На данный момент присоединение Крыма к России официально признали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан, КНДР и Афганистан. Еще ряд стран фактически признали Крым частью России, проголосовав в 2014 году против резолюции ООН о территориальной целостности Украины.

В российском обществе преобладает точка зрения, что после присоединения к РФ жизнь крымчан изменилась: 58% респондентов Фонда «Общественное мнение» говорят о значительных, 13% – о незначительных изменениях, лишь 7% изменений не видят.

Чаще всего участники опроса приводят такие перемены: «стали жить по-человечески», «выросли зарплаты, пенсии», появились «Крымский мост, железные дороги», «начался рост экономики».

Отметим, что 54% опрошенных считают присоединение Крыма самым важным событием в истории России последних 20 лет.