Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО

Пост генсека НАТО может занять бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-лидер Литвы Даля Грибаускайте или действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишут СМИ. Одна из них может стать первой женщиной, возглавившей альянс, за всю его 72-летнюю историю. Каковы их шансы и есть ли среди них та, кого можно назвать удобным кандидатом для России, — в материале «Газеты.Ru».

Йенс Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО в сентябре 2022 года, и на его место уже ищут замену, пишет Politico. Бывший премьер-министр Норвегии возглавлял альянс с октября 2014 года. В 2019 году было принято решение продлить его контракт с целью определиться с кандидатом ему на замену.

Официальные обсуждения личности его преемника уже начались. Ожидается, что он будет представлен на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года.

По данным европейской редакции Politico, некоторые официальные лица, дипломаты и аналитики склоняются к тому, что этот пост впервые за 72 лет существования альянса достанется женщине. Кроме того, при выборе кандидатуры будет учитываться продолжающееся противостояние с Россией, а потому выбор может пасть на представителя восточноевропейского государства, что «станет важным сигналом для Москвы».

Журналисты издания пишут, что за кресло генсекретаря НАТО поборются бывшие президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что эти кандидаты действительно имеют шансы занять пост генсека альянса с учетом тенденций гендерного равенства. К тому же, важную роль играет то, какие страны они представляют.

«Есть подтекст, чтобы назначить одного из представителей именно этих стран, показать, что они тоже полноправные члены НАТО и имеют такие же права и возможности, как представители других, старых, государств», — объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Основные кандидаты

Грабар-Китарович была первой женщиной-президентом Хорватии. Она занимала пост с 2015 по 2020 годы.

У нее есть опыт работы в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии в 2011-2014 годы.

Кроме того, она одновременно была министром иностранных дел и министром европейских дел Хорватии. В 2008-2011 годы она была послом Хорватии в США, что обеспечило ей прочные связи с Вашингтоном.

Впрочем, в ее политике отмечают и негативные стороны. Она построила свою карьеру как правоцентристский консерватор, но «запятнала себя», когда сделала ставку на убежденных правых во время неудачной кампании по переизбранию президента в 2019 году.

Что касается Кальюлайд, до того, как стать президентом Эстонии в октябре 2016 года, она 12 лет проработала представителем прибалтийской республики в Счетной палате ЕС.

Ее шансы, как пишет Politico, может повысить символический, но важный показатель — ее страна выполняет цель НАТО по расходу 2% ВВП на оборону.

В издании отметили, что она недавно провела безуспешную кампанию за то, чтобы стать генсеком Организации экономического сотрудничества и развития.

Грибаускайте была президентом Литвы в 2009-2019 годы, а до этого занимала посты министра финансов страны, комиссара Еврокомиссии по бюджету и финансовому планированию, а также комиссара ЕК по вопросам образования и культуры. Но ее особых преимуществ перед другими кандидатками издание не отметило.

«У всех есть соответствующий опыт, кандидатуры достаточно равные. Все трое представляют небольшие страны НАТО, между ними особой разницы нет. Это страны, которые сравнительно недавно вступили в альянс. Сами они не обладают крупными вооруженными подразделениями, на их территориях не находятся фундаментальные базы НАТО. Мне кажется, шансы этих кандидатов примерно равны», — отметил Николай Топорнин.

Кто выгоднее России

Говоря о Грибаускайте, в Politico обратили внимание на одно из проявлений ее политики, которое может сыграть не в ее пользу, — она известна своей жесткой позицией в отношении России.

«Назначение такого кандидата будет выглядеть слишком враждебным актом по отношению к Москве, и едва ли это может быть преимуществом в ситуации, когда президент США Джо Байден пытается выстроить стабильные отношения между Россией и Западом», — пишет издание.

Вопрос враждебности страны по отношению к России может встать и в случае с Эстонией.

В то же время глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что менее напряженные отношения с Россией не станут критерием при выборе генсека. У России и НАТО отношений практически нет, и вся логика политического процесса не направлена в сторону того, чтобы эти отношения появлялись, отметил эксперт.

«Грибаускайте немножко радикал даже по НАТОвским меркам. Возможно, это кого-то оттолкнет. Например, немцы или французы скажут, что не стоит делать такой выбор. Но на этот случай есть эстонская дама и тем более хорватская, которую вообще все любят и ценят, потому что она еще и красавица», — отметил он.

На высокие шансы Грабар-Китарович обратил внимание и Николай Топорнин, по словам которого назначение кандидата из прибалтийской страны может вызвать ревность другой прибалтийской страны.

К тому же, кандидат от Хорватии, с его точки зрения, более выгоден для России, потому что с этой страной у Москвы в последнее время не было проблем, в отличие от государств Прибалтики.

Другие кандидаты

Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович, по слухам, — основные кандидаты, но не единственные. Есть информация, что в качестве генсека рассматриваются и другие политики, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

У нее есть определенные шансы занять этот пост, уверен Николай Топорнин. В то же время он отметил, что многое будет зависеть от позиции США, которые могли бы поддержать британского кандидата.

«У нее станет еще больше перспектив, если малые страны альянса не договорятся между собой и не выдвинут единого кандидата,» — убежден эксперт.

На этом фоне, по его словам, может появиться кандидат из крупной страны, который будет выглядеть более выигрышно.