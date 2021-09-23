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Политика

«Мерзнущий народ должен согреть власть. Украину ждут бунты»

Как прошел тройной протест у стен Рады

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Valentyn Ogirenko/Reuters
Сотни украинцев вышли на акции протеста у здания Верховной рады в Киеве. Демонстрации организовали сразу три силы — партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», движение «Авто-Евро-Сила» и группа SaveФОП. Требования активистов разные: отказ от преследования оппозиции, доработка закона по таможне автомобилей и отмена обязательного введения кассовых аппаратов. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» скептически оценивают шансы этих протестов на успех, но не исключают запуска настоящих бунтов на Украине в ближайшее время.

В центре Киева на площади перед зданием парламента прошли сразу три акции протеста. На митинг вышли сотни соратников партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сторонники движения «Авто-Евро-Сила» и предприниматели от группы SaveФОП.

Самым массовым стал митинг ОПЗЖ, по предварительным данным, к Верховной раде пришло более 1 тыс. человек с символикой партии.

Число сторонников движения «Авто-Евро-Сила» превысило отметку в сотню человек, участвовали в митинге группы и люди на автомобилях, они заняли часть парковочных мест в правительственном квартале Киева. Схожее число протестующих собрали и предприниматели из группы SaveФОП, которые пытались блокировать автомобильное движение у парламента, однако столкнулись с сопротивлением со стороны полиции.

Киевские правоохранители значительно усилили меры безопасности на фоне акций протеста около здания Рады. В ходе демонстраций силовики сдерживали протестующих, не давая им выходить за рамки пешеходных зон и даже провели несколько задержаний. В частности, полицией был задержан лидер SaveФОП Сергей Доротич, отпустили активиста только после доставки в Печерское управление полиции, которое находится на значительном удалении от места проведения демонстрации.

Что требуют протестующие

Три акции у стен Рады не были связаны друг с другом, стороны выдвигали собственные требования к законодателям и власти. Так,

сторонники ОПЗЖ выступали за отказ власти от преследования оппозиции и цензуры СМИ, призывали Киев начать выполнять минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе и отказаться от практики введения санкций с помощью решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Как заявил «Газете.Ru» сопредседатель ОПЗЖ, экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, партия собрала митинг также для того, чтобы выразить власти протест против роста тарифов в стране.

«Мы вышли на протест, потому что у нас в стране растут тарифы, нет мира в Донбассе, преследуется оппозиция — наших двух депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака реально преследуют. Поэтому мы и вышли, и продолжим выходить на публичные акции. Что касается какого-либо бойкота парламента, то это бесполезно. Можно не ходить на заседания, если они принимают какие-то вещи и так бойкотировать. Но у них (правящей партии «Слуга народа») 250 мест в Раде, то есть монобольшинство, и решения они принимают сами.

При этом перспективы для улучшения ситуация в стране мы, конечно, видим. Но только с приходом нашей власти и снятии действующей», — сказал депутат.

В свою очередь движение «Авто-Евро-Сила» требует от Рады устранить недостатки в законе о растаможивании «евроблях». Речь идет о законопроекте под номером 1403, которым депутаты попытались исправить проблемы с таможенным оформлением автомобилей, пригнанных на Украину до конца 2020 года. Инициативой вводятся льготы для тех, кто решил легализовать свой авто на территории страны.

Однако реализация «закона о евробляхах» забуксовала, как отмечали в «Авто-Евро-Сила», сотни легковых и грузовых авто просто не попали под новую систему — возникли проблемы и с оформлением машин из России. При этом если владельцы не успеют легализовать свои авто до декабря 2021 года, то им придется выплатить штраф в размере 180 тыс. гривен (почти $6,8 тыс.)

Акции движения SaveФОП же связаны с законопроектами №3853-1 и №3853-2, которые предусматривают отмену обязательного использования кассовых аппаратов для индивидуальных предпринимателей или же самозанятых. Протестом участники группы пытаются добиться принятия инициатив, которые как раз сегодня, 23 сентября, стоят на повестке дня Рады.

Есть ли у протестов шанс на успех

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически оценивают возможность на успех текущих демонстраций. Так, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что протесты на Украине сейчас ничего принципиально не могут изменить.

«Бесконечные палаточные лагеря появляются рядом с парламентом, но это практически ни на что не влияет. Конечно, это средство общественного давления, которое может сработать как весьма эффективный инструмент.

Но с 2014 года протестовали против власти уже все — националисты, льготники, учителя, бизнес. Протестовали они против всего, но фактически никакие требования властью выполнены не были», — пояснил эксперт.

По версии Безпалько, митинги на Украине игнорируются, так как для появления серьезного движения нужны несколько факторов — внешняя поддержка и сильный раскол элит, чтобы одна сторона пошла против другой.

«Однако этого в стране не наблюдается, поскольку Киев и так находится под внешним управлением, а элиты не собираются объявлять друг другу войну, потому что боятся потерять свои позиции. В итоге все протесты будут игнорироваться или разгоняться», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и бывший депутат Рады Владимир Олейник. По его словам, три группы протеста у парламента преследуют собственные интересы, не объединены чем-то общим и пока не могут достичь каких-то результатов.

«Они же понимают, что если не решаются экономические и социальные проблемы, то нужно поднимать к власти уже не экономические требования, а политические — не можете, уходите. Они пока к этому не созрели и своего результата не достигнут.

Масштабы слишком маленькие, должны быть больше масштабы и широкая региональная поддержка», — отметил экс-депутат.

С точки зрения Олейника, власть может пойти на какие-то уступки, если на улицы выйдет как минимум 10 тыс. человек, которые будут блокировать весь правительственный квартал и не выпускать депутатов из Рады до принятия решения.

«Вывести всю страну может только холод и все к этому идет — тарифы высокие, цены на газ высокие, проблемы с отоплением. Безусловно, народ, который мерзнет в квартирах, обязательно должен согреть власть. Это точно произойдет, текущие протесты лишь первые признаки очень тяжелого осенне-зимнего периода на Украине. Бунты будут, но в каком масштабе уже будет зависеть от многих показателей. Для власти это закономерный этап, потому что зеленое осенью желтеет и, как правило, опадает», — заключил экс-депутат.

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