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Политика

ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму

Как распределятся мандаты в Госдуме VIII созыва

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ЦИК признал состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13. Кроме того, по одномандатным округам прошли представители «Родины», Партии роста, «Гражданской платформы» и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие более 56 млн россиян.

Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги выборов в Госдуму, признав их состоявшимися. На заседании в пятницу, 24 сентября, все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования.

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — отметила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными».

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В свою очередь, член ЦИК Евгений Колюшин, представляющий КПРФ, выразил «особое мнение» по поводу прошедших выборов, пишет ТАСС.

Избирательный барьер (5%) преодолели пять партий — «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Теперь стало известно, как распределятся мандаты с учетом итогов голосования в 225 одномандатных округах, в 198 из которых победу одержали представители ЕР.

Поэтому «партия власти» сохранила в Госдуме конституционное большинство (324 мандата). КПРФ получит 57 мест, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.

Кроме того, в Госдуму прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

Как распределялись места в прошлой Думе

На выборах депутатов Госдумы в 2016 году «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР -39, «Справедливая Россия» — 23. По одному месту пять лет назад получили представители партий «Родина» и «Гражданская платформа», а также самовыдвиженец Владислав Резник.

Итоговая явка на выборах-2021 составила 51,72%, в них приняли участие более 56 млн россиян. Глава ЦИК уточнила, что на 355 зарубежных избирательных участках в 144 странах мира проголосовали 198 тыс. 180 граждан РФ.

На предыдущих парламентских выборах явка составила 47,88% — голосование в сентябре 2016-го, в отличие от нынешней кампании, проводилось в один день.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Также состоялись выборы глав 12 субъектов РФ и 39 региональных парламентов. Трехдневное голосование себя оправдало в условиях пандемии, считает Памфилова. «Некоторые тоже поднимали тему, спекулировали на том, что вот это трехдневное голосование — ужас-ужас-ужас, мы против. Но народ-то за», — указала она.

После заседания глава ЦИК поблагодарила избирателей за участие в кампании. «Вам огромное спасибо, что вы вместе с нами во всем этом участвовали. Огромное спасибо нашим избирателям.

Мы сделали все, что могли, исходя из своего понимания чести и совести,

а судить уже вам. Это были самые сложные выборы», — констатировала Памфилова.

Жалобы партий

Она назвала провокацией позднюю подачу «Яблоком» жалобы на итоги выборов — партия ранее потребовала признать их результаты недействительными.

«Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести», — сказала Памфилова, обращаясь к председателю «Яблока» Николаю Рыбакову.

В частности, претензии партии касались случаев снятия кандидатов от «Яблока» с выборов, а также якобы имевших место ограничений на агитацию, избирательного применения ковидных ограничений при согласовании агитационных мероприятий в регионах, нарушений во время трехдневного голосования и после закрытия участков.

В свою очередь, справороссы не признают результаты выборов в Госдуму в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге — представители партии намерены добиваться пересчета там голосов, заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Наша партия считает в целом выборы легитимными, но не признает результаты выборов полностью в Республике Башкортостан и в 212-м одномандатном округе города Санкт-Петербурга. Мы будем подавать судебные иски», — заявил он.

По его словам, у партии имеются «абсолютно четкие зафиксированные доказательства» нарушений.

«Видео, фото и иные документы, которые, надеюсь, в суде скажут свое слово, мы будем настаивать на пересчете результатов выборов», — добавил Миронов. Отметим, что фракция СР станет третьей по численности в парламенте, ее кандидаты выиграли в восьми одномандатных округах.

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