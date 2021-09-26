В Германии начались самые непредсказуемые выборы

26 сентября в Германии проходят парламентские выборы, исход которых определит, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ. В выборах участвуют более 50 партий, но основная борьба развернется между шестью из них — ключевыми тут выступают правящий блок ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые». Эксперты не спешат делать прогноз по поводу победителя, поскольку число неопределившихся избирателей составляет рекордные 40%. При этом, по их мнению, главная интрига выборов в том, какие партии в итоге смогут создать коалицию в Бундестаге.

Кого выбирают немцы

Федеральные выборы в Германии проходят по системе двух бюллетеней — в первом немцы выбирают конкретного кандидата, а во втором голосуют за список той или иной партии. В этот раз к голосованию было допущено 53 партии, но основных политических сил, имеющих шанс преодолеть 5% барьер для попадания в Бундестаг, всего шесть:

правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые», «Альтернатива для Германии» (АдГ), Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и Левая партия.

С момента начала предвыборной кампании выделились три явных лидера гонки — ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленые». Кандидаты от этих партий имеют все шансы занять пост канцлера, в случае явной победы своей политической силы или же по итогам переговоров о коалиции с другими участниками голосования после выборов. «Зеленая» угроза: чего в России ждут от выборов в Германии За неделю до выборов в Бундестаг находящимся у власти в Германии христианским... 20 сентября 19:03

Блок ХДС/ХСС на текущих выборах представляет лидер партии, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Кандидат от СДПГ — вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц, а «Зеленых» в гонке представляет сопредседатель партии Анналена Бербок. По сути, будущим канцлером может стать политик земельного уровня, чиновник с большим опытом в правительстве или же условно новый политик от «Зеленых».

Согласно опросу Ipsos от 23 сентября, первое место удерживают социал-демократы — они могут рассчитывать на поддержку 26% избирателей. Вторую строчку занимает ХДС/ХСС — 22%, на третьей «Зеленые» — 16%. Четвертая позиция за СвДП — 12%, на пятом месте АдГ — 11% и замыкает список Левая партия — 7%.

Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывают не слишком доверять таким исследованиям, поскольку в этом году Германия сталкивается с рекордным числом неопределившихся избирателей. Так, научный директор Российско-германского форума Александр Рар отметил, что примерно 40% немцев до сих пор не знают, за кого голосовать.

«40% избирателей не определились, за кого им голосовать, — это гигантская цифра, такого в Германии еще не было. Обычно 20-25% неопределившихся, а тут почти половина избирателей не знают, за кого голосовать. К тому же, есть еще одна интересная цифра — 85-87% немцев готовы идти на выборы. Это тоже гигантский показатель для Германии, что показывает большой интерес к выборам. В итоге все данные, которые есть на сегодняшний день, страдают погрешностью», — указал эксперт.

С этим согласен и руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, неопределившихся избирателей действительно около 40%, что смазывает все прогнозы по выборам.

«Возможно, это связано с тем, что позиции ключевых кандидатов по многим вопросам достаточно близки. Поэтому ориентируются избиратели на того, кого бы они хотели видеть во главе немецкого правительства. Тут можно сказать об эффекте Шольца, который в целом соответствует тому, кто мог бы стать наследником Меркель. Его видят человеком, который мог бы представлять Германию внутри и вовне», — добавил эксперт.

Показатели Шольца, если смотреть на рейтинги одобрения немецких политиков, действительно выше его оппонентов. По статистике Forsa, к кандидату от СДПГ положительно относятся 54% респондентов. На втором месте тут Бербок — 35% поддержки, когда Лашет получает лишь 30% одобрения среди немцев. Но прямых выборов канцлера в Германии все-таки нет, так что имя будущего главы правительства будет зависеть от результатов его партии.

Какие проблемы создают выборы

Большой показатель неопределившихся избирателей и неочевидные из-за этого данные опросов лишь часть проблемных моментов текущих выборов. В этом году на фоне не прекращающейся пандемии коронавируса COVID-19 значительную популярность приобретает голосование по почте. Ожидается, что такой возможностью воспользуются до 60% избирателей. При таком раскладе получить даже предварительные результаты удаленного голосования нельзя, и социологи не учитывают его в своих опросах. «Зеленая» парадигма. Чем выборы в бундестаг грозят «Северному потоку — 2» Если «Зеленые» после выборов смогут сформировать правящую коалицию в немецком парламенте... 20 сентября 14:25

С точки зрения экспертов, главной проблемой текущих выборов является то, что

практически невозможно предсказать, какая именно коалиции в итоге появится в парламенте. Очевидно только одно — все партии отказались от сотрудничества с правой АдГ.

На данный момент варианты коалиций выглядят следующим образом:

— Большая коалиция — ХДС/ХСС и СДПГ;

— Коалиция зеленых и христианских консерваторов — ХДС/ХСС + «Зеленые»;

— Левая коалиция — СДПГ, «Зеленые» и Левая партия;

— «Светофор» — красные СДПГ, желтые СвДП и зеленые «Зеленые»;

— «Ямайка» (по цвету флага) — черный ХДС/ХСС, зеленые «Зеленые» и желтые СвДП;

— «Германская» — черный ХДС/ХСС, красный СДПГ и желтый СвДП.

Как отмечает Владислав Белов из Института Европы РАН, по факту, в Бундестаге может появится любая из шести коалиций, вне зависимости от того, какая политическое сила наберет больше всего голосов.

«К примеру, если ХДС/ХСС получит на пару процентов меньше, чем СДПГ, то это не помещает блоку заключить соглашение с «Зелеными» или СвДП. Как и наоборот, социал-демократы, набрав меньше голосов, смогут заключить соглашение с другими партиями. Вероятно, сами переговоры по формированию коалиции будут идти очень долго, поскольку между партиями существует большие расхождения.

Поэтому, не исключено, что Ангела Меркель поздравит Германию с Рождеством или наступающим Новым годом, [будучи все еще в должности канцлера]», — пояснил эксперт.

В свою очередь, Александр Рар из Российско-германского форума считает, что момент с формированием коалиции, по сути, является главной интригой этих выборов. По его словам, вряд ли это станет очевидно после появления результатов.

«С завершением выборов мы не будем знать, кто станет новым канцлером или какие партии будут создавать правительство. Мы сможем только гадать, фактически все шесть вариантов создания коалиции реальны. Такого еще никогда не было в Германии. Возможно как возобновление большой коалиции — объединение ХДС/ХСС и СДПГ, — во что никто почти не верит, так и создание правительства с участием Левой партии, что казалось невозможным на протяжении последних 20 лет», — добавил эксперт.

По версии Рара, самым сложным партнером для всех остальных партий станут «Зеленые». Он связывает это с достаточно радикальным курсом партии, в том числе по вопросам внешней политики.

«Они продвигают политику запретов и экологическую революцию, а во внешней политике обещают бороться со всеми диктаторами мира. То есть стремятся проводить жесткую, воинствующую политику либеральных ценностей. И сложно сказать, как на все это будут смотреть их возможные партнеры в правительстве», — подчеркнул эксперт.

Что больше всего волнует немцев

Будущая конфигурация коалиции в Бундестаге имеет решающее значение для будущего Германии, поскольку именно от нее будет зависеть дальнейший внутренний и внешний курс страны. Согласно прогнозам немецких СМИ, в частности Der Spigel, наиболее вероятен вариант с появлением объединения из трех партий — фактически впервые в новейшей истории страны.

Однако, кто бы не встал у руля в ФРГ на будущие четыре года, неизвестно сможет ли он дать ответы на вопросы, интересующие жителей страны. Как пишет Deutsche Welle,

в рамках предвыборной кампании никто из кандидатов не смог предложить решения ключевых проблем для жителей страны, касающиеся социальной мобильности, доступности социальной помощи и миграционного кризиса.

Эксперты сходятся в том, что политики преимущественно сосредоточились на теме климата и налоговой политики, оставив без внимания множество острых вопросов. Но, по словам Владислава Белова из Института Европы РАН, сами немцы не слишком следят за партийными программами. «Красная угроза»: Меркель оставляет Германию левым В Германии может сформироваться правительственная коалиция с участием «Левых»... 08 сентября 18:28

«Особенностью этих выборов стало то, что в основном борьба шла между кандидатами в канцлеры, а партийные программы люди по большей части не читали. Те или иные положения этих программ освещали Шольц, Лашет и Бербок. Они сосредоточились на теме климата, а вот внешней политики, кроме Афганистана, практически не было. Кроме того, уделили внимание налоговой политике, соответственно политике в отношении семей, которая также связана с налогами», — указал эксперт.

С этим отчасти согласился и Александр Рар, отметив, что все партии концентрировались на вопросах климата, лишь поверхностно проходя по другим темам и не давая прямых ответов для избирателей.

«Концентрация на климате доходила практически до абсурда, а дискуссий по другим темам, в том числе внешнеполитическим, было не слишком много. Еще говорили о налогах, но забывали о пандемии. При этом перед новым правительством будут стоять серьезные задачи, в том числе вывод Европы из коронакризиса и сдерживание нового миграционного кризиса. По сути, нового канцлера ожидают вызовы более серьезные, чем были у Меркель», — резюмировал эксперт.