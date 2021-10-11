«Удобен элите, президенту и ЕС». Австрию возглавил соратник бывшего канцлера

Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг. Он возглавил страну после отставки обвиняемого в коррупции Себастьяна Курца. Шалленберг — выходец из дворянского рода и дипломат, которого считают близким соратником бывшего главы правительства, хотя у политиков есть ряд расхождений — в том числе в отношении России. Эксперты ожидают, что новый канцлер останется в тени Курца, но может пойти и по собственному пути. При этом специалисты уверены, что самого Курца списывать рано, и он попытается в третий раз занять пост канцлера.

В Вене состоялась официальная церемония по приведению к присяге нового канцлера Австрии Александера Шалленберга со стороны президента республики Александера Ван дер Беллена. Политик возглавил правительство страны после ухода в отставку Себастьяна Курца, руководившего Австрией почти четыре года. Справка Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии 9 октября из-за обвинений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Политик обвинения отвергает. Глава правительства ушел в отставку под давлением оппозиции, СМИ и своих партнеров по коалиции — партии «Зеленых», которые обещали поддержать вотум недоверия Курцу, если он не покинет пост самостоятельно. Читать дальше

Назначение Шалленберга можно назвать компромиссным вариантом в условиях политического кризиса в Австрии, который был спровоцирован расследованием в отношении бывшего канцлера. Кандидатуру политика предложил сам Курц и ее одобрил как президент, так и партия «Зеленых» — союзник правящей «Австрийской народной партии» в парламенте.

Что известно о новом канцлере Австрии

Шалленберга нельзя назвать очень популярным или скандальным австрийским политиком, но за последние два года его карьера резко пошла вверх. 53-летний выходец из дворянского рода, сын дипломата и юрист по образованию большую часть своей жизни работал в МИД Австрии на разных позициях,

в частности с 2013 по 2017 год был советником тогдашнего министра иностранных дел Себастьяна Курца.

Первый взлет карьеры Шалленберга пришелся на 2019 год, когда в Австрии вспыхнул «Ибица-гейт», разваливший правящую коалицию в парламенте и в первый раз отправивший Курца в отставку с поста канцлера. Дипломат получил пост главы МИД Австрии в переходном правительстве и сохранил его после возвращение Курца в кресло канцлера по результатам парламентских выборов. Справка «Ибица-гейт» произошел в конце мая 2019 года. История началась также с неоднозначной информации о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе из ультраправой Австрийской партии свободы, которая на тот момент входила в правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. Читать дальше

Теперь Шалленберг сам возглавил правительство Австрии и вновь благодаря скандалу вокруг Курца. По версии Das Erste, политик является близким соратником ушедшего канцлера и вряд ли от него стоит ожидать какого-то самостоятельного курса.

Однако разница в подходах Курца и Шалленберга к ряду вопросов все же имеется. К примеру, новый канцлер известен своей достаточно жесткой позицией в отношении России, а также курсу на налаживание взаимодействия между США и Австрией — что отличается от более усредненного подхода его предшественника.

Как заявил «Газете.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, Шалленберг — человек, достаточно близкий Курцу, но в отличие от бывшего канцлера, он более системный и менее яркий политик.

«Скорее всего, новый канцлер будет более удобен австрийской элите, президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену и Евросоюзу. Можно сказать, что с его приходом Курц станет «теневым канцлером» Австрии. Однако постепенно давление других сил на Шалленберга будет возрастать, главным образом по линии австрийского президента и ЕС», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и научный директор Российско-германского форума Александр Рар. По его словам, Шалленберга можно назвать соратником Курца.

«Он достаточно неизвестный и не слишком популярный политик. Его можно назвать лояльным Курцу, но люди всегда меняются, когда получают власть. Скорее всего, он будет стоять в тени бывшего канцлера, но нельзя исключать того, что он попытается укрепить свои собственные позиции», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Что ждет Курца

Приход Шалленберга на должность канцлера большинство немецких и австрийских СМИ считают удачным ходом для Курца, утверждая, что политик смог сохранить свою власть. К примеру, Süddeutschen Zeitung указывает, что экс-канцлер сохранил за собой пост председателя фракции «Австрийской народной партии» в совете министров, а также позицию главы политической силы. «Австрии нужно стабильное правительство». Курц ушел в отставку во второй раз Себастьян Курц покидает пост канцлера Австрии — такое решение он принял, «чтобы решить патовую... 10 октября 07:30

По версии издания, Курц успел сыграть на опережение, оставив пост канцлера и избежав вотума недоверия, который грозил развалом правящей коалиции. Сохранив контроль над правящей партией, он фактически удержал в своих руках власть и все рычаги влияния на правительство.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также сходятся, что не стоит сбрасывать Курца со счетов и не исключают, что политик вполне сможет вернуть себе место канцлера в обозримом будущем. Так, Вадим Трухачев из РГГУ уверен, что экс-канцлер может вновь возглавить правительство.

«Курцу только 35 лет, а для политика это практически не возраст. К тому же, он имеет очень высокий уровень популярности в австрийском обществе. Те обвинения, которые против него выдвинули, в целом, притянуты за уши. Прямого и явного нарушения закона со стороны Курца тут не просматривается», — добавил эксперт.

В то же время, Александр Рар из Российско-германского форума отметил, что уход Курца с поста канцлера нельзя назвать полноценной отставкой. По его словам, он сохранил за собой пост председателя партии — ключевую должность в партийной системе.

«Вероятно, за счет этого он будет по-прежнему управлять министрами, и сможет вернуть себе пост на следующий выборах, когда ситуация с обвинениями в его адрес прояснится и скандал уже забудется», — резюмировал эксперт.