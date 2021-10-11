Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны 16:19
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом... 16:07
Политика

«Удобен элите, президенту и ЕС». Австрию возглавил соратник бывшего канцлера

Эксперты считают, что Себастьян Курц останется «теневым канцлером» Австрии

close
100%
Канцлер Австрии Александр Шалленберг

Канцлер Австрии Александр Шалленберг

Lisi Niesner/Reuters
Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг. Он возглавил страну после отставки обвиняемого в коррупции Себастьяна Курца. Шалленберг — выходец из дворянского рода и дипломат, которого считают близким соратником бывшего главы правительства, хотя у политиков есть ряд расхождений — в том числе в отношении России. Эксперты ожидают, что новый канцлер останется в тени Курца, но может пойти и по собственному пути. При этом специалисты уверены, что самого Курца списывать рано, и он попытается в третий раз занять пост канцлера.

В Вене состоялась официальная церемония по приведению к присяге нового канцлера Австрии Александера Шалленберга со стороны президента республики Александера Ван дер Беллена. Политик возглавил правительство страны после ухода в отставку Себастьяна Курца, руководившего Австрией почти четыре года.

Назначение Шалленберга можно назвать компромиссным вариантом в условиях политического кризиса в Австрии, который был спровоцирован расследованием в отношении бывшего канцлера. Кандидатуру политика предложил сам Курц и ее одобрил как президент, так и партия «Зеленых» — союзник правящей «Австрийской народной партии» в парламенте.

Что известно о новом канцлере Австрии

Шалленберга нельзя назвать очень популярным или скандальным австрийским политиком, но за последние два года его карьера резко пошла вверх. 53-летний выходец из дворянского рода, сын дипломата и юрист по образованию большую часть своей жизни работал в МИД Австрии на разных позициях,

в частности с 2013 по 2017 год был советником тогдашнего министра иностранных дел Себастьяна Курца.

Первый взлет карьеры Шалленберга пришелся на 2019 год, когда в Австрии вспыхнул «Ибица-гейт», разваливший правящую коалицию в парламенте и в первый раз отправивший Курца в отставку с поста канцлера. Дипломат получил пост главы МИД Австрии в переходном правительстве и сохранил его после возвращение Курца в кресло канцлера по результатам парламентских выборов.

Теперь Шалленберг сам возглавил правительство Австрии и вновь благодаря скандалу вокруг Курца. По версии Das Erste, политик является близким соратником ушедшего канцлера и вряд ли от него стоит ожидать какого-то самостоятельного курса.

Однако разница в подходах Курца и Шалленберга к ряду вопросов все же имеется. К примеру, новый канцлер известен своей достаточно жесткой позицией в отношении России, а также курсу на налаживание взаимодействия между США и Австрией — что отличается от более усредненного подхода его предшественника.

Как заявил «Газете.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, Шалленберг — человек, достаточно близкий Курцу, но в отличие от бывшего канцлера, он более системный и менее яркий политик.

«Скорее всего, новый канцлер будет более удобен австрийской элите, президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену и Евросоюзу. Можно сказать, что с его приходом Курц станет «теневым канцлером» Австрии. Однако постепенно давление других сил на Шалленберга будет возрастать, главным образом по линии австрийского президента и ЕС», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен и научный директор Российско-германского форума Александр Рар. По его словам, Шалленберга можно назвать соратником Курца.

«Он достаточно неизвестный и не слишком популярный политик. Его можно назвать лояльным Курцу, но люди всегда меняются, когда получают власть. Скорее всего, он будет стоять в тени бывшего канцлера, но нельзя исключать того, что он попытается укрепить свои собственные позиции», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Что ждет Курца

Приход Шалленберга на должность канцлера большинство немецких и австрийских СМИ считают удачным ходом для Курца, утверждая, что политик смог сохранить свою власть. К примеру, Süddeutschen Zeitung указывает, что экс-канцлер сохранил за собой пост председателя фракции «Австрийской народной партии» в совете министров, а также позицию главы политической силы.

По версии издания, Курц успел сыграть на опережение, оставив пост канцлера и избежав вотума недоверия, который грозил развалом правящей коалиции. Сохранив контроль над правящей партией, он фактически удержал в своих руках власть и все рычаги влияния на правительство.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также сходятся, что не стоит сбрасывать Курца со счетов и не исключают, что политик вполне сможет вернуть себе место канцлера в обозримом будущем. Так, Вадим Трухачев из РГГУ уверен, что экс-канцлер может вновь возглавить правительство.

«Курцу только 35 лет, а для политика это практически не возраст. К тому же, он имеет очень высокий уровень популярности в австрийском обществе. Те обвинения, которые против него выдвинули, в целом, притянуты за уши. Прямого и явного нарушения закона со стороны Курца тут не просматривается», — добавил эксперт.

В то же время, Александр Рар из Российско-германского форума отметил, что уход Курца с поста канцлера нельзя назвать полноценной отставкой. По его словам, он сохранил за собой пост председателя партии — ключевую должность в партийной системе.

«Вероятно, за счет этого он будет по-прежнему управлять министрами, и сможет вернуть себе пост на следующий выборах, когда ситуация с обвинениями в его адрес прояснится и скандал уже забудется», — резюмировал эксперт.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
В Белоруссии объяснили, кого будут наказывать за экстремистские Telegram-каналы
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни Спирс
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+