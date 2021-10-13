«Радость, честь и гордость»: Поклонская — о назначении послом в Африке

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская стала послом России в Кабо-Верде. Политик назвала это назначение «большой радостью и гордостью» и ответила критикам, которые называют ее новую должность «ссылкой» в Африку. «Газета.Ru» вспоминает, чем Поклонская запомнилась в РФ с 2014 года.

Наталья Поклонская указом президента России Владимира Путина назначена чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В комментарии «Газете.Ru» бывший депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма рассказала, что довольна своей новой должностью. Она подчеркнула, что уже изучила всю информацию о западноафриканской стране в Атлантическом океане, насколько «это возможно из России».

«Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы. Я отправляюсь в эту страну уже в самое ближайшее время. Реально изучить страну можно будет только уже на месте», — заявила Поклонская.

В комментариях другим изданиям бывший прокурор Крыма напомнила, что последние два года она обучалась в Дипакадемии, прошла стажировку в российском МИД и написала магистерскую диссертацию.

«Я училась и учусь — и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают. Для меня это большая радость, честь и гордость», — сказала Поклонская РБК.

В мае 2021-го Поклонская объявила, что больше не будет баллотироваться в депутаты. Тогда она анонсировала, что переходит на новую работу, но на какую именно — не уточнила. Подробнее об этом можно почитать в интервью Поклонской, которое она дала «Газете.Ru» в июне.

Последующее назначение бывшего прокурора Крыма послом в Кабо-Верде не стало большой неожиданностью. В конце августа РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме писала, что вопрос дальнейшего трудоустройства Поклонской уже обсуждался в Кремле. Два близких к Кремлю собеседника газеты также подчеркнули, что Поклонскую не хотели видеть ни в администрации президента, ни в «Единой России» в новом созыве Госдуме якобы из-за «не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений». При этом работа по дипломатической линии было ее личным пожеланием.

Бывший депутат, так или иначе, считает, что все «язвительные» предположения о причинах ее «ссылки» в Африку не имеют оснований.

«Это какой-то детский лепет. Все что угодно можно говорить, но для меня это большая радость и большая честь», — цитирует Поклонскую Telegram-канал «Подъем».

Поклонская приобрела широкую известность в России в 2014 году. До включения Крыма в состав России она работала в Генпрокуратуре Украины, но во время событий на Майдане подала рапорт об увольнении. Вскоре Поклонская вошла в состав крымского автономного правительства и в конечном итоге стала прокурором уже российской Республики Крым. Ее наиболее знаковыми достижениями стало инициирование уголовного дела по факту насилия над крымским спецподразделением «Беркут» на Майдане и запрет деятельности «Меджлиса крымских татар (организация запрещена в России)» в РФ. Ее характеризовали как главного борца с коррупцией на полуострове.

Кроме того, образ Поклонской стал одним из самых знаковых и популярных символов Крымской весны. Новый прокурор Крыма пользовалась интересом и за рубежом, в частности — в Японии. Это произошло благодаря внешности женщины-прокурора, которая у азиатской публики вызывала ассоциацию с персонажами аниме.

Впоследствии прокурор стала мемом — пользователи прозвали ее «няша-прокурор», а Поклонская, реагируя на это в своем выступлении, произнесла набор слов «няш, мяш». С тех пор к ней прикрепилось выражение «милый няш-мяш», что также стало созвучно с другой фразой тех времен — «Крым наш». Изначально Поклонская негативно реагировала на мем из-за официального поста и необходимости нести строгий образ прокурора, но со временем признала, что полюбила мем и такое внимание к своей персоне.

На посту прокурора Крыма она проработала два года. В 2016-м была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию в связи с избранием депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия». В качестве депутата Поклонская выдвигала на рассмотрение ряд антикоррупционных законопроектов, некоторые из них были рассмотрены и одобрены.

Некоторые инициативы партии Поклонская при этом не поддерживала. В частности, голосовала против пенсионной реформы в 2018-м, вскоре после чего была отправлена в отставку с поста руководителя комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов. Она была единственным депутатом фракции, не поддержавшим поправки в пенсионное законодательство.

Общественный резонанс приобрела и борьба Поклонской с художественным фильмом «Матильда», включая ее обращения в прокуратуру с требованием провести проверку. Она утверждала, что некоторые сцены картины оскорбляют чувства верующих и заявляла, что фильм искажает историческую правду и очерняет память канонизированного РПЦ императора Николая II. Высказывания Поклонской называют одной из причин, почему вокруг фильма был создан негативный информационный фон. Свое отношение к Николаю II депутат демонстрировала, выйдя на акцию «Бессмертный полк» с иконой императора.