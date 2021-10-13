«Косово хочет любым способом напомнить о себе»: почему в Сербии снова неспокойно

На админгранице между основной частью Сербии и Косовом снова обострилась ситуация. Полиция частично признанной республики провела очередную спецоперацию в сербском районе, что вызвало недовольство местного населения. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что власти Косова намеренно идут на обострение ситуации, в том числе чтобы привлечь внимание союзников к вопросу о своем статусе.

Президент Сербии Александр Вучич 13 октября приехал к разграничительной линии между центральной частью страны и Северным Косовом, где началось очередное обострение ситуации. Под овации местного населения президент пообещал защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей.

«Мы не только защитим наших детей. Но я сегодня говорю впервые: мы в этой борьбе и победим», — пообещал Вучич. .

Довольно резкая реакция Белграда стала ответом на новый виток обострения конфликта, который спровоцировали косовские власти, уверены эксперты.

Предлогом к заявлению Вучича стала прошедшая в этот же день спецоперация полиции и милицейского спецназа Косова на севере края, где проживают около 200 тыс. сербов (всего в Косове 2 млн жителей). Так, в городе Косовска-Митровице правоохранители врывались в несколько аптек и торговых точек для проверки языка документации. Официально эти рейды были направлены на выявление контрабанды.

В ответ на это сотни сербов вышли на улицы города, заблокировали дорожное движение грузовиками и пожарными машинами. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Известно, что там ранения получили десятки людей, которые находятся в реанимации.

close 100% Поврежденный автомобиль после столкновений в городе Косовска-Митровице, 13 октября 2021 года Laura Hasani/Reuters

Аналогичная акция протеста прошла и в городе Звечан, где реакция косовской полиции еще более жесткой — по протестующим там открыли огонь. Известно, что один человек тяжело ранен, пуля попала ему в лопатку и ребро.

Премьер Косова Альбин Курти призвал жителей северной части края не верить сербским СМИ. Он твердо стоит на том, что правоохранители якобы просто ведут борьбу с криминальными группировками и контрабандой, а недовольные сами политизируют ситуацию и спекулируют на этническом факторе. Сербия стягивает танки к границе Косова. Что происходит? Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую... 26 сентября 09:00

В конце сентября стороны Сербии и Косова уже приводили свои силы в боевую готовность, а Белград развернул у админграницы тяжелую технику. Тогда поводом стало то, что власти Косово запретили использовать сербские регистрационные знаки на подконтрольной им территории.

Чего на самом деле хотят в Приштине

Эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардта считает, что Приштина в последнее время намеренно демонстрирует силу именно на севере Косова с политическими целями.

«Отсюда все эти силовые операции там, где раньше они их почти не проводили. Можно считать, что это перевод силового присутствия Приштины на севере в постоянную форму. И это должно доказать, что Приштина — реальная власть в этих сербских районах, где раньше у них были проблемы», — говорит эксперт.

Действия косовских властей, по словам Энгельгардта, приводят к тому, что северные районы края становятся все более подконтрольными Приштине, хотя влияние Белграда там сохраняется.

Поводом же для столь резких действий эксперт называет приближающиеся в Косове муниципальные выборы, которые пройдут уже 17 октября. «В отличие от Восточной Европы, Балканы Евросоюзу не нужны» Саммит Евросоюза по Западным Балканам показал, что ЕС не планирует присоединять к себе Албанию... 10 октября 18:33

«На этом фоне премьер Альбин Курти демонстрирует непреклонность и свои успехи в продвижении национальных интересов. И лишь формально все это оформлено как борьба с контрабандой, мол, обычная полицейская операция», — считает эксперт.

В том, что в Косове не просто борются с оргпреступностью, а пытаются решить через рейды политические задачи, согласилась в разговоре с «Газетой.Ru» и профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. При этом она выделяет важную роль политических амбиций косовского премьера.

«Нынешнее обострение можно считать политически обоснованной провокацией. И для Курти эта ситуация принципиальна. Он — карьерный политик, который пару десятилетий шел к власти. Он хочет, чтобы его успех на выборах конвертировался в нечто институциональное.

Еще стоит понимать, что Курти — идейный политик. Желание добиваться независимости Косова в нынешних границах — его убеждение.

А еще он говорил в своей предвыборной программе о социально-экономическом развитии. Но это в Косове зависит только от прямых иностранных инвестиций, что не может идти в отрыве от окончательного вопроса о статусе края – ни один бизнес не готов идти на высокие риски в условиях неопределенности», — говорит Энтина.

По ее мнению, Курти пользуется удачным для него моментом в международных отношениях: Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии, а в Вашингтоне к власти пришли традиционно лояльные к албанцам демократы. Руководство Косова пытается любым способом напомнить своим международным союзникам о проблеме неопределенного до конца статуса края.

«В Приштине хотят обострить ситуацию до такого пика, который неизбежно приведет к решению вопроса о статусе Косова. Каким именно образом — вопрос вторичный.

Обострение гарантированно способствует тому, что международное сообщество будет реагировать на это и заговорит о необходимости решить этот вопрос», — уверена эксперт.

Повышаем, но не пойдем ва-банк

При этом эксперты сходятся в том, что нынешнее напряжение не выльется в большой вооруженный конфликт, несмотря на разные прогнозы о возможной сербской реакции.

Так, Георгий Энгельгардт из Института славяноведения считает, что Вучич в ответ на провокации Приштины ограничится лишь жесткой риторикой и совещаниями в Совете национальной безопасности.

«Да и Курти никогда бы не пошел на обострение, если бы ожидал реально жесткой реакции Сербии. Приштина уверена, что никаких реальных мер со стороны Белграда не последует. «Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова Косово может лишиться поддержки десяти стран — они, по сообщениям СМИ, готовы отозвать свое... 03 августа 19:37

При этом многие люди на севере Косова и так говорят о сербском президенте, мягко говоря, неласково. Они считают его ответственным за ликвидацию всех сербских силовых формирований в крае 8 лет назад. До того момента албанцы не рисковали заходить в сербские районы. И то решение сербы на севере Косова считают предательством», — говорит эксперт.

По мнению же Энтиной, Вучич все же может пойти на усиление ответных силовых мер в северной части Косова, вплоть до ввода войск, чтобы полностью не потерять свои позиции.

«Раз общая тенденция идет к полномасштабному признанию Косова, то сербам важно получить как можно больше. Например, добиться территориального размена или вовсе раздела Косова. Поэтому повышение ставок вполне возможно. Но это обострение точно не приведет к большой войне. Это за гранью разумного для обеих сторон», — заключает аналитик.