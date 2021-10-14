«США пилят сук, на котором сидят». Что еще Путин рассказал CNBC

Владимир Путин по итогам пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. О чем еще говорил президент России — в обзоре «Газеты.Ru».

О выборах-2024 и своем преемнике

Гэмбл спросила Владимира Путина, рассматривает ли он какую-либо кандидатуру в качестве своего преемника на посту президента и хочет ли оставаться главой государства, пока ему не исполнится 84 года (потенциально Путин может оставаться президентом России до 2036 года, сейчас ему 69 лет — «Газета.Ru»). В ответ глава государства заметил, что традиционно предпочитает не отвечать на этот вопрос.

«До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее», — сказал Путин.

В то же время он подтвердил, что российская Конституция, в которую летом прошлого года были внесены соответствующие поправки, позволяет ему баллотироваться на следующий президентский срок, но никаких решений по этому поводу пока что не принято.

Об отказе от доллара

США делают ошибку, используя свою валюту в качестве санкционного инструмента: тем самым они фактически не оставляют другим странам выбора, кроме как переходить на взаиморасчеты в других валютах, подчеркнул Путин. Таким образом он прокомментировал исключение доллара из состава средств Фонда национального благосостояния.

«Когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом», — заявил президент. По его словам, из-за этого даже ближайшие партнеры Вашингтона начинают сокращать долю доллара в своих резервах и сделках.

Соединенные Штаты, по мнению российского президента, «пилят сук, на котором сидят», поскольку использование доллара как универсальной или резервной валюты во всем мире является их конкурентным преимуществом. «Они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», — добавил Путин.

В то же время он заверил, что у Москвы нет интереса полностью отказываться от доллара, в частности, он пока нужен для расчетов за энергоресурсы. «Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», — сказал Путин.

О криптовалютных сделках

По мнению главы государства, пока рано говорить о полномасштабных финансовых операциях на мировом рынке в криптовалюте. Так Путин ответил на вопрос о предположении вице-премьера Александра Новака, что в ближайшем будущем можно будет увидеть о контрактах на нефть не в долларе, а в других валютах и, возможно, в цифровых.

«Криптовалюта, конечно, может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно», — отметил президент. Путин назвал официальный лоббизм в США коррупцией Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская... 13 октября 19:38

Одной из главных проблем подобных сделок, по его мнению, является необеспеченность криптовалют. В то же время Путин согласился с тем фактом, что криптовалюты имеют право на существование, как и расчеты в них. «Будем смотреть, как это будет идти дальше, может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Мы видим, как колеблется этот рынок. Сегодня рановато», — добавил он.

О двух главных проблемах страны

Самая главная проблема сегодняшней России — доходы граждан, а главная задача, стоящая перед властями — их повышение, считает президент. По его словам, решать ее нужно без популизма, не простыми линейными методами.

«Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан», — сказал Путин.

Из первой проблемы вытекает вторая — демографическая. Здесь, по словам президента, придется решать вопросы здравоохранения, образования, поддержки семей с детьми. Чтобы решить обе проблемы, под них надо подвести серьезную экономическую базу — это именно то, чем российские власти намерены заниматься в ближайшие годы.

О Навальном

Корреспондент CNBC спросила Путина, не хочет ли он поднять уровень жизни оппозиционера Алексея Навального (сейчас Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше», он неоднократно жаловался на условия его содержания в исправительном учреждении — «Газета.Ru»). На это президент заметил, что Навальный сейчас находится в местах лишения свободы.

«Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью», — сказал Путин.

Про новый альянс США, Британии и Австралии

Недавно созданный оборонный альянс AUKUS, куда вошли Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия для противодействия расширяющемуся влиянию Китая в Юго-Восточной Азии, подрывает стабильность в этом регионе, считает Путин.

«На мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся», — пояснил он.

В то же время президент заметил, что создание альянса — свершившийся факт, и сейчас остальным игрокам на международной арене остается надеяться, что ситуация с этим блоком не будет развиваться по непредсказуемому сценарию и не вызовет дополнительного напряжения в Азии.