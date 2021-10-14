Санкции и интеграция: о чем Путин говорил на саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Евразийского экономического союза поднял темы санкций в отношении государств-членов объединения, интеграции внутри ЕАЭС, цифровизации и экологических проблем. Встреча проходила в формате онлайн-конференции. В последний момент стало известно, что президент Молдавии Майя Санду отказалась от участия в мероприятии.

Санкции и авторитет

Санкции против стран-участниц ЕАЭС используются не только в экономических целях, но и для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся, заявил президент России. Вместе с тем он обратил внимание, что это не помешало росту торгово-экономических отношений внутри объединения и с другими странами.

Сегодня различные ограничения со стороны ряда стран Запада и их союзников действуют против России и Белоруссии.

При этом Путин отметил, что чем более очевидными будут реальные достижения ЕАЭС в экономике, торговле, социальной сфере, и главное — в деле повышения благосостояния граждан, тем «весомее будет авторитет объединения, его влияние в мире».

Интеграция в ЕАЭС

По словам Путина, несмотря на трудности, связанные с пандемией, внутри ЕАЭС продолжается развитие и углубление интеграционных процессов.

«Мы все заинтересованы в дальнейшем поступательном развитии Евразийского экономического союза, тесно сотрудничаем и добиваемся результатов, причем в самых разных областях, прежде всего в экономике и торговле», — сказал глава государства.

Он отметил успешную реализацию стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены в конце 2020 года. По словам Путина, экономический рост возобновился практически во всех государствах ЕАЭС. В России по итогам первых шести месяцев этого года, по его словам, ВВП увеличился на 4,8%, а во всем Евразийском союзе повысились промышленное производство на 4,4% и выпуск сельхозпродукции на 0,6%.

«Хорошие темпы набраны во взаимной торговле. В январе-июне товарооборот между государствами-членами ЕАЭС увеличился почти на треть, а объем внешней торговли Евразийского союза с третьими странами — на четверть», — сказал он.

По словам Путина, интеграция, которая развивается в рамках ЕАЭС, привлекает внимание целого ряда государств, к работе Евразийского союза активнее подключаются государства-наблюдатели.

«Эффективно реализуется на практике гибкая система связей ЕАЭС и с другими государствами, а также интеграционными структурами, такими как ШОС и АСЕАН», — отметил президент России.

«ЕАЭС, конечно, жив и продолжает активно развиваться. В то же время внутри него есть масса недоработок», — сказал «Газете.Ru» политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, в ЕАЭС есть проблемы товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, есть проблема с рынками.

«Вообще вся интеграционная лестница в рамках ЕАЭС уже пройдена, но осталось много хвостов. На каждой ступеньке были какие-то пункты, которые требуют доработки сейчас, нужно приводить это все в единые рамки, как-то укреплять. Но в целом сегодня это довольно прочный оплот», — отметил эксперт.

Цифровизация

Особое внимание российский президент призвал уделять вопросам цифровизации на пространстве ЕАЭС. По его словам, работа в этой сфере набирает обороты, что отвечает интересам как деловых кругов, так и граждан стран-членов объединения.

В качестве примера он привел запуск 1 июля совместного проекта унифицированной системы поиска «Работа без границ» — электронного сервиса, который предоставляет допуск к информации о вакансиях и анкетам соискателей во всех странах ЕАЭС.

Как отметил российский президент, цифровые технологии позволяют адаптировать экономики стран ЕАЭС к ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавируса.

Разработанное в России мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» Путин назвал существенным подспорьем в восстановлении передвижения граждан по территории стран-членов ЕАЭС.

Экология

На саммите также поднимался один из наиболее актуальных вопросов в последнее время — экологическая ситуация. Путин предложил начать в ЕАЭС унификацию стандартов в сфере углеродной отчетности, осуществлять взаимовыгодные климатические проекты, совместно создавать собственные технологии, основанные на использовании безуглеродных источников энергии, в том числе таких, как атомная и гидроэнергетика. Он отметил, что Россия сегодня предпринимает активные усилия по снижению углеродоемкости экономики, сокращению эмиссии парниковых газов, а также развитию зеленой энергетики.

Как заявил российский президент, на повестке дня стоит усиление взаимодействия внутри союза по природоохранной тематике, в частности выработка гармонизированной системы климатического регулирования.

Это необходимо для того, чтобы компании стран ЕАЭС работали по понятным и согласованным правилам, учитывающим вопросы экологии и защиты окружающей среды.

По словам президента, сегодня подготовлен проект совместного заявления о сотрудничестве в экологической сфере, который отражает понимание принципиального значения борьбы с изменениями климата и сохранения окружающей среды для всех государств объединения.