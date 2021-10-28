Базы в Прибалтике — козырь в руках Вашингтона. Но у нас есть «Искандеры»

НАТО должно активнее противостоять угрозам со стороны России и Белоруссии, считают в Литве. Это заявление прозвучало на фоне появления третьей авиабазы альянса в Прибалтике. Эксперты считают, что таким образом соседи России повышают свой статус в глазах больших партнеров. Зачем Вильнюсу воинственная риторика, и какой ответ на него даст Москва, — в материале «Газеты.Ru».

Литва в лице главы МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса призвала НАТО укреплять военный потенциал альянса на восточной границе с Россией.

Так, дипломат обратился к помощнику главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Карену Донфриду, с которым они обсуждали «многогранные угрозы России» и «гибридную атаку Белоруссии». По мнению литовского министра, НАТО — ключевой игрок, способный сдерживать эти две страны.

Политолог Александр Носович в комментарии «Газете.Ru» назвал заявление литовского министра частью тенденции, которая не меняется десятилетиями.

«Такие заявления становятся рутинными не только для руководства Литвы, но и Польши, Латвии, Эстонии. Это приводит к увеличению контингента войск стран НАТО у российских границ. Это алгоритм, заложенный во внешнюю политику Литвы и ее ближайших соседей», — сказал политолог.

Эксперт напомнил, что на этой неделе на территории Прибалтики появилась уже третья авиаваза НАТО — 23 октября альянс ввел в режим полномасштабного использования военный аэродром Лиелварде на юго-востоке Латвии. Известно, что он способен принимать самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях. «Это проверка Москвы на вшивость»: зачем Киеву эскалация в Донбассе Из-за эскалации конфликта в Донбассе Киев сталкивается с критикой со стороны европейских партнеров... 28 октября 19:14

Известно, что первыми на ней разместятся истребители F-16 ВВС Дании, а позже появится военно-транспортная авиация НАТО и разведывательные беспилотники дальнего действия.

27 октября же спикер МИД России Мария Захарова сказала, что наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе.

Руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов согласился в разговоре с «Газетой.Ru», что заявление литовского министра — «обычное явление, которое вписывается в политику балтийских и восточных государств».

«Им нельзя допускать потерю интереса к себе. Речь не идет об увеличении военного потенциала на границах, а о позиционировании себя как форпоста борьбы с российской угрозой сегодня. Такой своеобразный военно-политический маркетинг вполне уместен», — объясняет риторику Вильнюса эксперт.

В целом же, по словам Данилова, логика участия в любых союзах подразумевает, что его члены должны не только получать дивиденды, но и что-то отдавать, в том числе по вопросу безопасности.

«В данном случае прибалтийские страны демонстрируют то, что называется «передовое присутствие» на военном сленге. И вот в обмен на это Литва может что-то получать как потребитель безопасности, в том числе экономически. Ведь американское присутствие в Восточной Европе дает серьезные экономические дивиденды странам, которые сотрудничают с ними. В условиях тенденции к депопуляции в Прибалтике надо как-то поддерживать локальную экономку хоть таким способом», — говорит эксперт.

По мнению Носовича, нынешний уровень военного присутствия Североатлантического альянса на границах с Россией пока не достиг своего предела, несмотря на то, что «объективно Восточная Европа не так уж и нужна США». «Я бы выгнал их отсюда». Что американцы думают о консульской войне РФ и США Дипломатическая напряженность между Россией и США усугубляется уже на протяжении нескольких лет... 24 октября 14:40

«Тем не менее, Россия нужна американцам, они ведут очень активный торг по ее позиции во внешней политике, склоняют Москву к определенным действиям в отношении Китая. И в этом смысле военное присутствие на российских границах, в частности, в Прибалтике — козырь в руках Вашингтона и элемент шантажа. По этой причине НАТО в этих странах продолжат усиливаться», — считает Носович.

Российский ответ

Эксперты сходятся во мнении, что Россия прибегнет к уже привычному подходу, который максимум ограничится перемещением зенитных комплексов на запад.

Так, Данилов в этом контексте сделал отсылку к указу президента России о том, что если США в одностороннем порядке развертывают системы ПРО, то Россия будет размещать в ответ боевые ударные комплексы.

Носович же считает верным ассиметричный ответ так как это позволяет избегать ненужных трат.

«Российская власть понимает, что ее пытаются втянуть в гонку вооружений в отношениях с НАТО и балтийским регионом. В Москве помнят, как уже один раз надорвались во времена СССР, прежде всего экономически.

Эффективный ответ должен быть малозатратным. Речь идет о ракетных комплексах, в частности, в Калининградской области, самом уязвимом месте в российской цепи обороны. Завоз «Искандера-М» и их применение нейтрализует потенциал всех угроз, например, исходящую от 250 танков «Абрамс» из Польши. Забросить столько же танков в Калининград — неэффективно и нерационально, а вот ракетные комплексы — адекватный шаг. При этом ракеты, в отличие от танков, — оборонительное, а не наступательное вооружение. Ими никого не оккупируешь», — говорит эксперт.

В целом же аналитик считает нынешнее военное присутствие в Калининградской области уже достаточным даже на фоне планируемого усиления НАТО в регионе.

«Но если этого вдруг не хватит, то обязательно будет дополнительная переброска вооружений», — уверен он.