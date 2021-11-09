«Местечковый национализм»: Лавров объяснил случаи русофобии в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проявления ксенофобии по отношению к русскоязычным в Казахстане нацелены на подрыв «братских отношений» между Москвой и Нур-Султаном. Однако, добавил министр, уровень этих отношений позволяет оперативно принимать меры «по каждому тревожному случаю». В конце лета в Казахстане начали действовать «языковые патрули», публично унижавшие людей за использование русского языка.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил проявления ксенофобии по отношению к русскоязычным гражданам Казахстана. Об этом глава МИД заявил в своей статье для «Российской газеты».

«К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — считает Лавров.

Он добавил, что «братские» отношения между Москвой и Нур-Султаном позволяют оперативно реагировать на каждый из таких случаев. «Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран», — отметил министр.

По его словам, особо важную роль в партнерстве РФ и РК играет «духовная близость россиян и казахстанцев». Лавров также добавил, что русскоязычная община в Казахстане и казахстанская община в РФ выполняют роль «мощных связующих звеньев».

«Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», — сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Москва, по словам Лаврова, продолжит поддерживать школы и вузы Казахстана, выпускающие учителей и специалистов со знанием русского языка.

Волна русофобии

За последние полгода в Казахстане произошло несколько громких инцидентов с нападением на русских. В июле в Нур-Султане казахские дети толпой избили русского мальчика. А буквально через несколько дней стало известно, что в Сарканде 17-летний казах регулярно заставляет своего девятилетнего приемного русского брата есть землю. Эти случаи происходили на фоне активизации в стране «языковых патрулей». В конце лета активисты движения казахских националистов Til Maydani («Волна языка») и его лидер Куат Ахметов проводили «проверки» в банках, магазинах, государственных учреждениях и требовали от сотрудников разговаривать исключительно на казахском языке. Если сотрудники переходили на русский язык, казахские националисты начинали их оскорблять и бить, требовали извинений, угрожали прокуратурой.

После общественного резонанса в России казахстанские власти возбудили уголовное дело в отношении Куата Ахметова по ст. 174 местного УК (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни), по которой ему грозит до семи лет заключения. Его YouTube-канал заблокировали, а сам Ахметов сбежал в Грузию.

В администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева подобные нападения на русскоязычное население называли «пещерным национализмом». После этого сам глава государства осудил действия националистов. Русский язык в Казахстане имеет статус государственного наравне с казахским. «В Центральной Азии растет конфликтность — и принимает русофобские формы» В Узбекистане вспыхнул новый языковой скандал — журналист раскритиковал депутата... 20 августа 12:53

Кто виноват и что делать

Схожие русофобские инциденты происходили также в Киргизии и Узбекистане. Профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев заявил «Газете.Ru», что скачок активности местных националистов в Средней Азии может быть связан с изменением демографической ситуации и общим ростом конфликтности на фоне пандемии COVID-19.

Доминирует в регионе молодежь, в основном представители коренных этносов, добавил Казанцев, они представляют собой большую силу, с которой пытаются заигрывать местные элиты, в том числе с использованием националистических и русофобских лозунгов.

Русское население в этих постсоветских республиках неуклонно сокращается.

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в свою очередь не стал исключать, что антирусский тренд во многом может быть провокацией в отношении РФ. По его мнению, Москву пытаются спровоцировать на жесткие движения для создания реального напряжения в отношениях с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном.

«Все это происходит на фоне известных афганских событий, с чем сейчас все связано в регионе. Уши тут торчат украинские, те же языковые патрули в Казахстане — калька с «мовных патрулей» в Киеве и Харькове. Методы один в один, но Украина здесь просто выполняет функцию инструмента. А кураторы у нее понятно какие», — считает эксперт.

Грозин добавил, что снимать ответственность с руководства стран Центральной Азии не стоит, поскольку оно длительное время культивирует этноцентристскую политику.

«По существу вытесняют европейское население. Да и с России снимать ответственность нельзя, потому что мы слишком долго закрывали глаза на эти процессы», — подчеркнул эксперт.