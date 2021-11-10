Жилье и пособия: почему мигранты стремятся в Германию

Штурмующие польскую границу с белорусской стороны мигранты намерены прорваться к Германии — одной из самых привлекательных стран для беженцев. Их в стране около 2 млн, и их количество продолжает расти с каждым годом. Чем так привлекательна эта страна для мигрантов и кто получает статус беженца — в материале «Газеты.Ru».

Мигранты со стороны Белоруссии не оставляют попытки взять штурмом польскую границу. Начавшийся 8 ноября бунт продолжается до сих пор. По данным СМИ, к толпе из нескольких тысяч мигрантов, собравшихся на границе, постоянно стекаются и другие выходцы преимущественно из ближневосточных государств.

В разговорах со СМИ мигранты уверяют: в действительности они стремятся вовсе не в Польшу, их конечная цель — Германия.

Немецкие правозащитники уже выступили с призывом открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы. Такое сообщение оставил в Twitter представитель некоммерческой организации Seebrücke Deutschland Рубен Нойгебауэр.

По данным агентства dpa, польская полиция 9 ноября задержала автобус с немецкими активистами из организаций Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, который направлялся к польско-белорусской границе. Но в созданную польской полицией закрытую зону, которая начинается за три километра от границы, не могут попасть ни представители СМИ, ни гуманитарные организации.

Статус беженца

Германия — одно из самых привлекательных мест для беженцев по условиям их содержания, но получить этот статус не так просто. Под «мигрантами» понимаются лица, сменившие свое место жительства. Обычно речь идет о людях, которые приняли решение о переселении добровольно и которым не угрожает опасность, но также есть понятие «вынужденная миграция» когда человек переселяется в другую страну, спасаясь от голода или последствий стихийного бедствия, указано на сайте министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

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Претендовать на политическое убежище также могут люди, преследуемые по политическим мотивам, они защищены Основным законом Германии. Юридически беженцы — это лица, которые имеют право на международную защиту в соответствии с Женевской конвенцией по беженцам. Каждый человек, который на родине подвергается преследованию «по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе (в том числе, по признаку сексуальной ориентации) или из-за политических убеждений», может просить убежища в Германии. Как правило, во внимание принимается только преследование со стороны государства.

Согласно информации на сайте Федерального управления по миграции и беженцам (BAMF), кризисные ситуации, в том числе нищета, голод, гражданская война, природные катастрофы или отсутствие перспектив на родине, не относятся к причинам, по которым можно получить политическое убежище в Германии.

Впрочем, по гуманитарным соображениям получить официальный статус беженца все же могут те, кто бежит от войны и насилия. Например, в разгар миграционного кризиса в ФРГ в 2015 году в такой ситуации оказались граждане Сирии и Эритреи. «ЕС может закрывать глаза на нарушения прав человека» На границе Польши и Белоруссии продолжает развиваться миграционный кризис. Тысячи нелегалов пытаются... 10 ноября 11:26

Что получают беженцы и мигранты

Люди, имеющие право на получение убежища, и беженцы получают разрешение на пребывание сроком на три года с неограниченным доступом на рынок труда. Через три года или пять лет им выдается постоянный вид на жительство, если были выполнены дополнительные условия, в частности обеспечение средствами к существованию и определенный уровень владения немецким языком.

Если заявителю на родине угрожает смертная казнь, пытки, бесчеловечное и унизительное обращение, или если его жизнь и неприкосновенность находятся под угрозой по причине умышленных насильственных действий в ходе вооруженных конфликтов, ему предоставляют субсидиарную защиту. В таком случае ведомство по делам иностранцев выдает разрешение на пребывание сроком на один год, которое можно продлить еще на два года, пока продолжает действовать основание для защиты. У этих людей также есть неограниченный доступ на рынок труда.

В отношении мигранта также может быть вынесен национальный запрет на депортацию, если она может повлечь за собой нарушение прав человека или существенную и конкретную опасность жизни, здоровью или свободе.

Мигранту выдают разрешение на пребывание на один год, которое может повторно продлеваться и через пять лет при определенных условиях может быть преобразовано в постоянный вид на жительство. У таких людей есть ограниченный доступ на рынок труда и ограниченное право на въезд в страну членов семьи.

В прошлом году социологи подсчитали, что в Германии на постоянную работу устраивается 49% беженцев, приехавших в Германию после 2013 года. Такие показатели приводил немецкий Институт изучения трудовой занятости (IAB). Совокупно тех, кто работает на постоянной основе и на полную ставку, и тех, кто занят неполный рабочий день, — 68% от общего количества приехавших в Германию после 2013 года беженцев.

Согласно этому исследованию, 17% участвуют в субсидированных программах обучения и повышения квалификации, 3% проходят оплачиваемые стажировки и только 12% мигрантов живут на случайные заработки, получая не больше €450 в месяц.

Но некоторые мигранты даже с постоянной работой, по подсчетам IAB, до сих пор получают пособия, потому что зарабатывают слишком мало. Таковых, как утверждается в исследовании, 30%.

Иностранные иммигранты и беженцы, которые не могут содержать себя, получают пособия в соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища. После регистрации в лагере беженцев, они имеют право на покрытие необходимых потребностей в питании, жилье, отоплении, одежде, личной гигиене. На одинокого взрослого в лагере беженцев в Германии ежемесячная сумма на карманные расходы составляла порядка €150. Для человека вне лагеря для беженцев ежемесячное пособие на обеспечение потребностей и карманные расходы на одинокого взрослого составляло около €350. Беженцы по безвизу: украинцы и грузины устремились в Европу В Евросоюзе возмущены нарушением миграционных норм гражданами Украины, Грузии, Молдавии и государств... 30 сентября 20:00

После 15 месяцев пребывания в Германии беженцы начинают получать социальную помощь. На одного взрослого человека, проживающего отдельно, оно составляло на 2020 год около €430 в месяц. Отдельно выплачиваются деньги на аренду жилья и другие дотации.

Признание статуса беженца

По состоянию на 31 декабря прошлого года в Германии было официально зарегистрировано почти 1,9 млн людей, пребывающих в качестве беженцев. Это всего лишь на 36 тыс. человек больше, чем годом ранее, прирост составил примерно 2%.

В октябре текущего года в Федеральное управление по миграции и беженцам (BAMF) было подано 13 293 первоначальных заявлений на предоставление убежища, что на 55,3% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На конце октября BAMF принял решение по ходатайствам о предоставлении убежища 11 755 человек. Количество незавершенных дел составляло 92 058.

Статус беженцев в соответствии с Женевской конвенцией получили 2728 человек, 1998 человек получили дополнительную защиту, а 235 — защиту от депортации.

Отклонены были заявки 3168 человек, заявления 3626 человек были рассмотрены иным образом, например, посредством Дублинской процедуры или приостановления разбирательства из-за отзыва прошения о предоставлении убежища.