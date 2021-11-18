«Эти люди категорически отказываются улететь». Как решают миграционный кризис Белоруссия и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для 2 тыс. мигрантов, находящихся в лагере на границе республики с Польшей. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
По ее словам, такое предложение белорусский лидер сделал в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.
«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в стихийном лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тысячам вернуться на родину», — пояснила Эйсмонт.
В то же время она утверждает, что «в отличие от Минска Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Белоруссии и и.о. канцлера Германии во время второго разговора».
Остающиеся в Белоруссии мигранты продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего — в Германию, добавила Эйсмонт.
«Будем над этим работать»
Она подчеркнула, что пока «эти люди категорически отказываются улететь, но белорусская сторона будет над этим работать».
«Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — приводит ее слова Telegram-канал «Пул Первого».
Лидеры двух стран также обсуждали помощь Минска в возвращении остальных мигрантов на родину. «Мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел в Ирак сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака», — указала Эйсмонт.
В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на посольство Ирака в России передает, что на борту находится 431 человек. По словам сотрудника дипмиссии, дополнительных вывозных рейсов пока не планируется.
«И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат», — отметила пресс-секретарь белорусского президента.
Эйсмонт подтвердила, что находящихся на границе мигрантов не будут выдворять силой.
Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября — тогда президент Белоруссии предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами.
17 ноября состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по конкретным шагам. Они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС. При этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры. Некоторые СМИ утверждают, что Меркель якобы не исключила выделения финансовой помощи для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.
Лагерь на границе
Миграционный кризис на границе стран ЕС и Белоруссии обострился 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев пришла к границе Польши. В близлежащей лесополосе образовался стихийный лагерь – в нем проживают несколько тысяч человек.
Спустя неделю, 15 ноября, большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к КПП «Брузги». Беженцы из Африки и стран Ближнего Востока пытались прорваться на территорию Евросоюза целыми семьями.
16 ноября мигранты предприняли попытку прорыва польско-белорусской границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. На следующий день СК Белоруссии возбудил уголовное дело по этому факту.
На этом фоне нарастает дипломатическая напряженность в отношениях Минска с Брюсселем. ЕС готовит два новых пакета санкций, один из которых уже практически согласован. МИД Белоруссии, в свою очередь, заявляет о готовности к самым жестким, крайним ответным мерам.