«Эти люди категорически отказываются улететь». Как решают миграционный кризис Белоруссия и ЕС

Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев. Остальным пяти тысячам мигрантов власти Белоруссии помогут вернуться на родину. Такие шаги договорились предпринимать для решения кризиса на границе и.о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Подробнее о том, как выполняются обязательства сторон, — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в ФРГ для 2 тыс. мигрантов, находящихся в лагере на границе республики с Польшей. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Массовые акты жестокости. Как в СК Белоруссии расценили действия польских силовиков 16 ноября беженцы предприняли попытку прорыва польско-белорусской границы, но ее пресекли польские... 17 ноября 17:19

По ее словам, такое предложение белорусский лидер сделал в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в стихийном лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным пяти тысячам вернуться на родину», — пояснила Эйсмонт.

В то же время она утверждает, что «в отличие от Минска Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Белоруссии и и.о. канцлера Германии во время второго разговора». Не допустить эскалации. Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам Находящимся на границе с Евросоюзом беженцам необходимо оказать гуманитарную помощь — об этом... 16 ноября 09:00

Остающиеся в Белоруссии мигранты продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, и прежде всего — в Германию, добавила Эйсмонт.

«Будем над этим работать»

Она подчеркнула, что пока «эти люди категорически отказываются улететь, но белорусская сторона будет над этим работать». «Гибридная война усиливается». ЕС готовит еще два пакета санкций для Белоруссии После очередного обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши нарастает и... 15 ноября 21:45

«Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — приводит ее слова Telegram-канал «Пул Первого».

Лидеры двух стран также обсуждали помощь Минска в возвращении остальных мигрантов на родину. «Мы свои обязательства выполняем. Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел в Ирак сегодня, 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака», — указала Эйсмонт.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на посольство Ирака в России передает, что на борту находится 431 человек. По словам сотрудника дипмиссии, дополнительных вывозных рейсов пока не планируется.

«И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с министерством иностранных дел дала результат», — отметила пресс-секретарь белорусского президента.

Эйсмонт подтвердила, что находящихся на границе мигрантов не будут выдворять силой.

Первый телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября — тогда президент Белоруссии предложил пути выхода из миграционного кризиса. Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с партнерами. «Он хочет, чтобы санкции были отменены». Как Лукашенко пытается давить на ЕС Ангела Меркель вновь созвонилась с Александром Лукашенко из-за миграционного кризиса у границ... 17 ноября 19:31

17 ноября состоялся второй разговор, в ходе которого стороны пришли к пониманию по конкретным шагам. Они договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС. При этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры. Некоторые СМИ утверждают, что Меркель якобы не исключила выделения финансовой помощи для Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

Лагерь на границе

Миграционный кризис на границе стран ЕС и Белоруссии обострился 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев пришла к границе Польши. В близлежащей лесополосе образовался стихийный лагерь – в нем проживают несколько тысяч человек. В Белоруссии рассказали, как будут возвращать мигрантов а родину Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что власти страны окажут... 18 ноября 15:53

Спустя неделю, 15 ноября, большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к КПП «Брузги». Беженцы из Африки и стран Ближнего Востока пытались прорваться на территорию Евросоюза целыми семьями.

16 ноября мигранты предприняли попытку прорыва польско-белорусской границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. На следующий день СК Белоруссии возбудил уголовное дело по этому факту.

На этом фоне нарастает дипломатическая напряженность в отношениях Минска с Брюсселем. ЕС готовит два новых пакета санкций, один из которых уже практически согласован. МИД Белоруссии, в свою очередь, заявляет о готовности к самым жестким, крайним ответным мерам.